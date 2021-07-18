В Китае скала откладывает каменные яйца

В китайской провинции Гуйчжой в 2009 году обнаружили скалу, которая откладывает каменные яйца. Сферолиты похожи на яйца динозавра, они имеют голубоватый цвет и достигают 60 см в диаметре.
Китай — самобытная страна, культура и традиции которой уходят корнями вглубь веков. Китай умеет удивлять иностранных туристов. На этот раз внимание всего мира приковала деревенька Гулу, расположенная в провинции Гуйчжоу. Там есть утёс Чан Дан Я (Chan D Ya), который откладывает каменные яйца.
«Яйца» — это каменные образования сферической формы до 20-60 см в диаметре. Вес такого сферолита составляет около 300 кг. Плодоносящая поверхность утёса не велика, её площадь составляет 5х25 метров.
На вызревание каждого яйца уходит, в среднем, 30 лет. Сначала каменные образования едва проступают над поверхностью утёса, затем постепенно отделяются от основной породы и падают на землю.
Каменные яйца имеют голубоватый цвет. Они твёрдые и гладкие, как скала. На их поверхности можно заметить линии, напоминающие годичные кольца.
Способность утёса откладывать каменные яйца была открыта в 2009 году. С тех пор жители деревеньку Гулу собрали около 70 сферических каменных образований.
Местные жители верят, что каменные яйца обладают чудодейственной силой, приносят удачу и способствуют зачатию мальчиков в молодых семьях. Поэтому они есть в каждой деревенской семье.
Научное объяснение феномена
Учёные до сих пор не уверены, чем вызвано это загадочное явление. Вот что по этому поводу рассказывает сотрудник бюро геологии и разведки полезных ископаемых Ванг Шангуан:
"В древности в этой местности бушевало море. Спустя тысячелетия море пересохло, а его дно оказалось на поверхности. На одном из его участков начал ветшать и осыпаться известняк. При этом обнажились более плотные яйцевидные осадочные отложения, которые были надёжно зафиксированы в скале много тысячелетий подряд".
Профессор Института геологии и геофизики Китайской академии наук Сюй Рунхуа считает, что яйца состоят из двуокиси кремния. Он утверждает, что это не единственная гора, несущая яйца. Ранее подобные явления наблюдались на севере Китая, в Синьцзяне и Бэйдайхэ.
Вполне вероятно, что изучение феномена утёса Чан Дан Я поможет разгадать тайну сферолитов, найденных в других местах нашей планеты. Их можно увидеть во время путешествия по острову Чамп, полуострову Мангыстау, а также по Египту, Румынии, Новой Зеландии и другим странам мира.
Возможно эти гигантские шары тоже когда-то зародились в морской воде, а затем погрузились в мягкий ил. После пересыхания моря его дно было подвержено эрозии и сферолиты оказались на поверхности. Люди, поражённые появлением каменных шаров, мечтательно назвали их «мячами, в которые играли боги».
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