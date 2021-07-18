В Китае скала откладывает каменные яйца

Китай — самобытная страна, культура и традиции которой уходят корнями вглубь веков. Китай умеет удивлять иностранных туристов. На этот раз внимание всего мира приковала деревенька Гулу, расположенная в провинции Гуйчжоу. Там есть утёс Чан Дан Я (Chan D Ya), который откладывает каменные яйца.



«Яйца» — это каменные образования сферической формы до 20-60 см в диаметре. Вес такого сферолита составляет около 300 кг. Плодоносящая поверхность утёса не велика, её площадь составляет 5х25 метров.