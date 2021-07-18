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В Китае скала откладывает каменные яйца

В Китае скала откладывает каменные яйца (9 фото)

Автор:
18 июля 2021 07:45
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Сферолиты   в мире   природа   скала   удивительно   фото   яйца   
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В китайской провинции Гуйчжой в 2009 году обнаружили скалу, которая откладывает каменные яйца. Сферолиты похожи на яйца динозавра, они имеют голубоватый цвет и достигают 60 см в диаметре.

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Метки: Сферолиты   в мире   природа   скала   удивительно   фото   яйца   
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2  комментария
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28k
Snork Snorkoff Час назад
У нас такие яйца "растут" в Архызе на территории исторического заповедника. За храмом сразу в лес по тропе метров 200.
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25k
Григорий 56 минут назад
Есть предположение, что внутри яйца древний аммонит.
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