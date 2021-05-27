11 растений-великанов, которые потрясают воображение

Эти растения-гиганты – настолько огромные, что захватывает дух.
Есть растения, которые мы знаем как горшечные: скромные, компактные. Однако в дикой природе это настоящие исполины! И выглядят они совершенно иначе. А еще существуют растения-гиганты – настолько огромные, что захватывает дух.
1. Кардиокринум
Это огромные лилии, которые цветут всего раз в жизни. Их цветы настолько большие, что отбирают у растения всю силу, поэтому после цветения оно погибает. Однако вокруг старой луковицы образуются новые луковицы-детки, что позволяет кардиокринуму не исчезнуть с лица земли на совсем.
2. Антуриум
Этот цветок знают все. Его восковые эффектные цветы прекрасно смотрятся на подоконнике и подолгу не вянут. А теперь наберите в грудь побольше воздуха. Вот так эти цветы выглядят в родных для них джунглях.
3. Агава джентри
Это растение цветоводы любят за неприхотливость и декоративность. В горшках она смотрится очень мило. А вот так агава выглядит в дикой природе. Ее соцветие поднимается над землей на несколько метров.
4. Виктория амазонская
Наверное, именно на ней каталась черепаха Тортилла в детском филььме про Буратино. Виктория способна выдержать на своих огромных листах взрослого человека или нескольких детей.
5. Алоэ красное
Ну, его все знают – красивая розетка мясистых листьев, обладающих исключительными целебными свойствами. В горшке редко достигает внушительных размеров, а вот в природе… Смотрите сами.
6. Ревень гуннера
Этот гигант растет в джунглях Бразилии (где много-много диких обезьян, да). Листья ревеня достигают трех метров в диаметре.
7. Раффлезия
Эта красавица вызывает восторг и трепет. А еще отвращение, потому что пахнет… тухлым мясом. Диаметр цветка иногда больше метра, а вес – более 10 килограммов.
8. Авокадо
Да, все мы знаем этот плод. Но мал кто в курсе, что он бывает, ну о-о-очень большим. Некоторые сорта авокадо дают ягоды размером до 60 сантиметров.
9. Юкка
Прекрасное непритязательное горшечное растение, которое быстро развивается и очень редко болеет. В домашних условиях юкка вырастает довольно крупной, но уж никак не гигантской. А вот в естественной среде обитания она потрясает воображение.
10. Аморфофаллус титанический
Этот цветок на подоконнике не вырастишь, но в оранжереях и ботанических садах – вполне. А уж в тропиках… Только посмотрите, какой гигант! У этого великана самое большое соцветие на планете – 2,5 метра.
11. Гигантские древовидные крестовники
Самое красивое и эффектное мы приберегли напоследок.
Гигантские крестовники – доисторические растения, найденные на вершине горы Килиманджаро. Это розеточные деревья, достигающие в высоту 10 м. Ствол у них почти не ветвится, а на верхушке находится шапка листьев, похожая на розетку. Кстати, относятся крестовники к семейству астровых.
Источник:
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