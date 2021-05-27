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11 растений-великанов, которые потрясают воображение

11 растений-великанов, которые потрясают воображение (25 фото)

Автор:
27 мая 2021 08:31
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   природа   размер   растения   удивительно   фото   
889
25

Эти растения-гиганты – настолько огромные, что захватывает дух.

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Метки: в мире   природа   размер   растения   удивительно   фото   
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12k
Колька Валеркин сын 2 часа назад
чет вспомнилось))
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1k
Женя Женя78 37 минут назад
тут для полной картины не хватает пару динозавров )
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