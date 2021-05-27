11 растений-великанов, которые потрясают воображение

Есть растения, которые мы знаем как горшечные: скромные, компактные. Однако в дикой природе это настоящие исполины! И выглядят они совершенно иначе. А еще существуют растения-гиганты – настолько огромные, что захватывает дух.

1. Кардиокринум

Это огромные лилии, которые цветут всего раз в жизни. Их цветы настолько большие, что отбирают у растения всю силу, поэтому после цветения оно погибает. Однако вокруг старой луковицы образуются новые луковицы-детки, что позволяет кардиокринуму не исчезнуть с лица земли на совсем.