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Суд отправил в СИЗО, сбившую в&nbsp;Москве троих детей девушку

Суд отправил в СИЗО, сбившую в Москве троих детей девушку (1 фото + 2 видео)

Автор:
20 июля 2021 04:48
Сообщество : Криминал
Метки: Башкирова   Москва   Росиия   арест   валерия   видео   дтп   суд   
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В Тверской суд Москвы арестовал 18-летнюю студентку столичного РАНХиГС. Таким образом, домашний арест виновнице этого страшного ДТП, когда на глазах родителей были сбиты их малолетние детишки, по ходатайству прокуратуры был заменён на содержание в следственном изоляторе.

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Метки: Башкирова   Москва   Росиия   арест   валерия   видео   дтп   суд   
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11  комментариев
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2k
Буратино 52 минуты назад
Смотрела я видео с дтп, и знаете, в нем так то обе стороны хороши. Но с девки лепят исчадие ада, а людей, которые в прямом смысле своих детей пихнули ей под колеса - жалеть. Я девку не оправдываю, но она посидит и выйдет, а детей не вернуть, а всего-то надо было правила ПДД соблюдать и быть осторожными, сильно им сейчас их формальная правота поможет?
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Князь Курбский 6 минут назад
Зря не свинтила
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3k
Light_of_freedom 10 минут назад
Детей конечно жалко и их не вернуть. С этим грузом ей теперь всю жизнь маяться. Хоть отмазываться не стала и признала вину - уже, хоть и маленький, но плюс в карму... Ефремов и этого сделать не смог, мазался до последнего
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4k
Mixalych 13 минут назад
Читал про этот случай в других источниках. Так меня поразили слова ее подруги, что мол зачем теперь девушке жизнь портить? Да виновата, да по не осторожности. Так дайте условку, отберите права и пусть выплатит компенсацию семье, но ей же еще жить и жить, она ведь добрая и хорошая. Ну катается иногда бухая, превышает скорость и залипает в телефон. Она больше так не будет...
Читал и поражался глубине мысли таких тп подруг.
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186
Nаnе First NameLаst 36 минут назад
На домашнем аресте успела залететь, топерь можно в СИЗО сидеть, пока тест две полоски не покажет. А там ходатайство на отсрочку приговора.
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