В Тверской суд Москвы арестовал 18-летнюю студентку столичного РАНХиГС. Таким образом, домашний арест виновнице этого страшного ДТП, когда на глазах родителей были сбиты их малолетние детишки, по ходатайству прокуратуры был заменён на содержание в следственном изоляторе.
Как сообщал Telegram-канал "Mash", после смерти второго ребёнка, пункт 1 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств») в отношении Валерии Башкировой обвинение переквалифицировало на 5 часть 264-й статьи (нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц). А это чревато для юной девушки семью годами , в течение которых небо будет в клеточку, а учителя в полосочку ей будут преподавать уже не журналистику, как это было в столичном ВУЗе.
Москвичка будет содержаться в СИЗО до 16 сентября.
18-летняя москвичка в зале суда — в слезах, потерянная и грызущая ногти от ощущения, что это не страшный сон, а реальность в которой она, пусть и не умышленная , но убийца двоих детей, и этого уже не исправить - жить всю оставшуюся жизнь.
Суд выносит постановление о замене домашнего пансиона до суда, на содержание в СИЗО. Валерия Башкирова, должно быть, поняв, что привычная ей жизнь кончилась, и, возможно, надолго, рыдает в зале суда.
Напомним, что ДТП, подробности и видео которого уже освещались в материале, произошло 16 июля на улице Авиаторов. Там по пешеходному переходу дорогу переходили двое взрослых и трое детей. В момент аварии один ребёнок находился в коляске. Основной удар пришёлся на детей.
Источник:
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Читал и поражался глубине мысли таких тп подруг.