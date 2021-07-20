Как сообщал Telegram-канал "Mash", после смерти второго ребёнка, пункт 1 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств») в отношении Валерии Башкировой обвинение переквалифицировало на 5 часть 264-й статьи (нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц). А это чревато для юной девушки семью годами , в течение которых небо будет в клеточку, а учителя в полосочку ей будут преподавать уже не журналистику, как это было в столичном ВУЗе.

Москвичка будет содержаться в СИЗО до 16 сентября.



