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Один день из жизни любовницы: версия соцсетей

Один день из жизни любовницы: версия соцсетей (16 фото)

Автор:
23 июля 2021 16:45
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   девушки   жена   любовница   отношения   смех. прикол   соцсети   
3986
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Многие женщины сознательно обретают статус любовниц - данный формат отношений их полностью устраивает. Кто-то наоборот - пытается вырваться из этого порочного круга, но все заканчивается лишь очередными обещаниями любимого мужчины. По статистике, только 13% женщин меняют статус любовницы на штамп в паспорте.
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Метки: Юмор   девушки   жена   любовница   отношения   смех. прикол   соцсети   
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12  комментариев
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44k
doker Час назад
Главное, помнить, "паровоз" всегда будет. Пусть и в другой ипостаси.

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142k
Павел 15 минут назад
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364
Елена Букреева 24 минуты назад
Лучше вообще мужа не иметь, чем такого игруна и все время бояться подхватить ВИЧ от его левака.
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1k
DHC Полчаса назад
Ну есть же знаки препинания. Почему ж ими не пользоваться?! Вполне себе веселая история превратилась в пунктуациональный терроризм!
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11k
Хью́берт 44 минуты назад
В поезде:
А Вас как зовут?
Анжелика
Как красиво! Анжелика… А у нас в деревне все как ни Маруси, так Прасковьи. А сына как зовут?
Артур
Как красиво! Артур… А у нас в деревне все мужики как ни Василии, так Спиридоны. А мужа Вашего как зовут?
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4k
RomaXz Час назад
Думаю, лучше всего любовника или любовницу записывать просто как "любовник/любовница". Уверен, большинство наткнувшихся на такую запись людей посчитают это шуткой, сделанной специально для того, что бы отвадить их от копания в чужих телефонах.
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3k
Viejo Borracho Dikobraz Час назад
Статус не важен.Важно ,как долго и как счастливо. Бывают и временные жёны и пожизненные любовницы.
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Richard

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