Один день из жизни любовницы: версия соцсетей

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Многие женщины сознательно обретают статус любовниц - данный формат отношений их полностью устраивает. Кто-то наоборот - пытается вырваться из этого порочного круга, но все заканчивается лишь очередными обещаниями любимого мужчины. По статистике, только 13% женщин меняют статус любовницы на штамп в паспорте.
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