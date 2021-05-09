Звезды кино и их дублеры

Пока одни актёры вроде Джеки Чана сами выполняют все свои трюки, другие знаменитости предпочитают не рисковать конечностями и пользуются услугами дублёров. Естественно, на экране вы вряд ли когда-нибудь отличите звезду от её малоизвестного дублёра, ведь их гримируют так, что родная мама не различит. Поэтому-то совместные фотографии звёзд и их дублёров выглядят так, как будто у вас двоится в глазах!

1. Кейт Уинслет и её двойник на съёмках «Титаника»