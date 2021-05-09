Звезды кино и их дублеры

На этих снимках кинозвезды запечатлены с теми, кто постоянно исполняет за них в кино опасные трюки. Дублер должен быть не только опытным каскадером, но и максимально походить на своего подопечного фигурой и лицом. Взгляните - как, похожи?
Пока одни актёры вроде Джеки Чана сами выполняют все свои трюки, другие знаменитости предпочитают не рисковать конечностями и пользуются услугами дублёров. Естественно, на экране вы вряд ли когда-нибудь отличите звезду от её малоизвестного дублёра, ведь их гримируют так, что родная мама не различит. Поэтому-то совместные фотографии звёзд и их дублёров выглядят так, как будто у вас двоится в глазах!
1. Кейт Уинслет и её двойник на съёмках «Титаника»
2. Джим Керри, Камерон Диас и их дублёры в «Маске»
3. У актрисы Карен Гиллан было сразу две дублёрши
4. Дублёры для Бриенны и Пса из «Игры престолов»
5. Дублёрша и Чёрная Вдова
6. Двойник Гендальфа для сцен с лошадьми и отдельный человек для съёмок с хоббитами
7. Актёры из «Звёздных войн» рядом с их дублёрами
8. Колин Фёрт и его дублёр в сцене драки в церкви из фильма «Kingsman: Секретная служба»
9. Как снимались сцены с хоббитами
10. Кэрри Фишер и её дублёрша загорают на съёмках «Возвращения джедая»
11. Киану Ривз и его дублёр
12. Две Чудо-женщины — актриса и дублёрша
13. Бенедикт Камбербэтч наблюдает за тем, как его дублёр прыгает с крыши
14. Справа — Кейт Бланшетт, а слева — её дублёрша в фильме «Тор: Рагнарёк»
15. На съёмках «Хоббита»
16. Марк Руффало (справа) и его дублер Энтони Молинери
Источник:
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Даже где он не нужен всунут каскадера. Ведь каскадерам тоже надо зарабатывать.
Вот гильдия и старается.