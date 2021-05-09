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Звезды кино и их дублеры

Звезды кино и их дублеры (17 фото)

Автор:
09 мая 2021 10:40
Сообщество : Кино
Метки: актеры   дублеры   кино   роль   фильм   фото   
2339
17

На этих снимках кинозвезды запечатлены с теми, кто постоянно исполняет за них в кино опасные трюки. Дублер должен быть не только опытным каскадером, но и максимально походить на своего подопечного фигурой и лицом. Взгляните - как, похожи?

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Метки: актеры   дублеры   кино   роль   фильм   фото   
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3k
Arvo Laar 42 минуты назад
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5k
driver71 37 минут назад
Двоится? Вообще не похожи, ничего общего кроме одежды и прически.
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22
Глазастый Пью 39 минут назад
Это показывает, чего стоят все эти голливудские "звезды". Вспомним, как в "Трех мушукетерах и дА" все советские "мушкетеры" с большой увлеченностью освоили фехтование, конную езду... и таких случаев куча.
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2k
Mellivora 55 минут назад
Там дублеров в обиду не дадут.
Даже где он не нужен всунут каскадера. Ведь каскадерам тоже надо зарабатывать.
Вот гильдия и старается.
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49k
alertol 59 минут назад
Комментарий к фото
Три женщины в одном наряде ? Как они не переубивали друг друга )))
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