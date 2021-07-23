Десять вещей об океанах, которым наука до сих пор не может найти объяснения

Океаны покрывают около 71% поверхности Земли, и всё же мы многого о них не знаем. Мы преодолеваем новые рубежи в освоении космоса, но нам почему-то до сих пор не удалось разгадать и половину тайн, которые таят в себе океаны. Они продолжают оставаться одной из самых малоизученных экосистем на планете.
Хотя тому есть множество причин, главная из них заключается в том, что даже при наличии соответствующих технологий полное исследование океанов требует нереальных сумм денег, а также передового оборудования, способного выдержать высокое давление. Единственные люди, у которых есть на это средства – владельцы нефтяных вышек или кто-то вроде Джеймса Кэмерона.
Неизученный подводный мир полон загадок и необъяснимых явлений, которые мы так любим обсуждать. И хотя мы приблизились к разгадке одних тайн, другие – как, например, биолюминесценция – вызывают ещё больше вопросов по мере того, как мы углубляемся в их изучение.
10. Океанское дно
Большинство из нас никогда не видели океанское дно, поэтому рисуют в своём воображении плоскую, каменистую поверхность, с которой мы обычно сталкиваемся, когда немного отдаляемся от берега во время купания. Тем не менее, если вы заплывёте достаточно далеко, вы обнаружите, что на океанском дне вообще нет ничего плоского или однородного. Оно представлено разнообразными ландшафтами, как и суша – с огромными горами, глубокими ущельями, ведущими в никуда, подводными вулканами и так далее.
Это самая неисследованная часть океана, поскольку мы пока что смогли нанести на карту лишь около 15% океанского дна. Это делается с помощью метода, основанного на гидролокаторе и называемого многолучевой батиметрией. Многие современные корабли оснащены многолучевыми гидролокаторами, предназначенными для картирования океана. Тем не менее, большинство коммерческих судов курсируют только по одним и тем же морским маршрутам, ввиду чего большая часть океанского дна остаётся не нанесённой на карту.
9. Биолюминесценция
Биолюминесценция долгое время пленит учёных и мыслителей – задокументированные упоминания о «светящихся» животных восходят к Древнему Риму и Древней Греции. Аристотель подробно изучил это явление и был первым, кто правильно предположил, что эти животные используют вовсе не тепло для производства света. С тех пор мы обнаружили множество живых существ (как на суше, так и под водой), которые обладают этой способностью, и каждое из них уникально.
И если с наземными животными всё более или менее понятно, то с океанскими обитателями, особенно в глубоководных районах, дело обстоит иначе. Погружаясь глубже и находя ещё больше животных, способных производить свет самыми разнообразными способами, мы начинаем склоняться к тому, что это может быть средство общения в месте, лишённом света. Согласно исследованиям, около 76% всех океанских обитателей обладают способностью к биолюминесценции, хотя мы понятия не имеем, как большинство из них её используют.
8. Почему некоторые млекопитающие вернулись в океан?
Все виды жизни берут своё начало в океане, однако большинство живых существ приняли решение выйти на сушу. За исключением таких морских млекопитающих, как киты и ламантины, которым не понравились условия, и они решили вернуться в воду.
Биологи не могут объяснить, почему они это сделали, поскольку это не имеет особого эволюционного смысла. Например, ранним китам было трудно даже плавать под водой, поскольку у них давно развились конечности и телосложение, приспособленные для выживания на суше. У них также отсутствовали органы, которые помогали им выживать под водой – все морские млекопитающие по-прежнему дышат с помощью лёгких, как и млекопитающие, обитающие на суше.
7. Таинственные формы жизни под Антарктидой
Если бы мы решили перечислить самые негостеприимные экосистемы на Земле, то воды под Антарктидой определённо были бы в верхней части списка. Под ледяным покровом находится обширная территория площадью около 13,7 миллиона квадратных километров, где отсутствует видимость и наблюдаются стабильно низкие температуры. Из-за неблагоприятных условий у нас нет возможности исследовать её в полной мере.
Тем не менее, во время исследований Британской антарктической службы было обнаружено, что жизнь под Антарктидой не только более разнообразная, чем мы думали, но и весьма загадочна. И хотя мы всегда знали, что там обитают известные нам виды – например, рыбы, черви и некоторые виды ракообразных – все они являются мобильными хищниками или падальщиками. На этот раз, однако, учёные обнаружили несколько видов организмов, которым для выживания требуется постоянный поток пищи сверху и солнечный свет.
Исследователи понятия не имеют, как и почему они там живут, имеет ли это эволюционный смысл. Более того, многие виды, обнаруженные в ходе исследований, не были знакомы науке.
6. Бессмертная медуза
Медузы – один из самых разнообразных видов животных, обитающих в океанах. Существует более 200 подвидов, каждый из которых обладает своими уникальными особенностями, связанными со средой обитания. Некоторые виды медуз также довольно ядовиты, несмотря на их привлекательный внешний вид.
Однако есть медузы, обладающие способностью, которой нет ни у одного другого вида жизни. Turritopsis dohrnii, вид медуз, первоначально обитавший в тёплых водах Карибского бассейна и Средиземного моря, является единственным известным нам организмом, который может восстанавливать свои клетки до состояния, как при рождении. Этот процесс непроизвольный и запускается только во время серьёзных кризисов, таких как сильный голод или травмы.
Turritopsis dohrnii – единственное биологически бессмертное живое существо, которое мы знаем. Его нельзя назвать «по-настоящему бессмертным», поскольку оно всё ещё может угодить в рот хищника и умереть. Кроме того, мы до сих пор не знаем, как у медузы Turritopsis dohrnii развилась способность к такой регенерации. Её клетки, по-видимому, способны полностью восстанавливать – и даже обращать вспять – повреждения, накопленные с течением времени. Именно они приводят к тому, что остальные из нас стареют и умирают.
5. Рог нарвала
Нарвалов называют морскими единорогами, поскольку мы практически ничего не знаем об их природе и среде обитания. Они встречаются в арктических водах, их можно узнать по длинному заострённому рогу, длина которого может достигать трёх метров.
И хотя мы много чего не знаем о нарвалах, их рога остаются самой увлекательной загадкой. По сути, это зуб-переросток, который встречается только у самцов нарвалов. Учёные так и не смогли выяснить, для чего он нужен и что повлияло на его появление. Согласно некоторым теориям, это инструмент выживания, позволяющий нарвалам более эффективно охотиться. Но поскольку самки нарвалов живут дольше самцов, это, похоже, ничего не объясняет.
4. Как в глубоком море развилась сложная жизнь?
На протяжении миллиардов лет жизнь в глубинах океана существовала только в виде микроскопических одноклеточных организмов. Затем, около 570 миллионов лет назад, что-то произошло, и внезапно появилась сложная жизнь. Она просуществовала в глубинах океана почти 15 миллионов лет, прежде чем выйти на сушу. Все современные многоклеточные организмы – от растений до лошадей и морских животных – могут проследить свои корни до того периода.
Этот переход от простых организмов к сложным формам жизни остаётся одной из самых запутанных тайн эволюции. Все сложные формы жизни отличаются от одноклеточных существ на фундаментальном уровне, и неясно, как – или даже когда именно – был совершён переход. Одна теория гласит, что архея, древняя одноклеточная форма жизни, которая рано отделилась от других одноклеточных существ, служит ключом к разгадке.
Это вписывается в более широкий вопрос о том, почему сложные существа вообще эволюционировали, поскольку жизнь просуществовала в простой форме миллиарды лет без намёков на эволюцию.
3. Сеноты
Сеноты – это своего рода взаимосвязанные природные колодцы, расположенные по всему полуострову Юкатан в Мексике. Майя считали их священными, и это одно из самых загадочных природных образований, которые мы знаем. Помимо артефактов эпохи майя, погребённых в их глубинах, сами сеноты образуют обширную сеть пещер, которая до сих пор остаётся неизученной должным образом.
В настоящее время на полуострове Юкатан насчитывается около 6000 задокументированных сенотов. Спелеологи считают, что по всему региону находится гораздо больше таких колодцев, а также совершенно новые экосистемы и формы жизни, с которыми мы, вероятно, прежде никогда не сталкивались.
2. Песни синих китов становятся всё глубже
Синие киты – самые крупные животные на Земле. Они славятся своими песнями: каждый синий кит способен создавать уникальную частоту для общения. В то время как другие виды китов тоже обладают этой способностью, песни синих китов известны своими вариациями и уникальным стилем.
Чего мы, однако, не знаем, так это с какой целью они используются. Морские биологи уже долгое время пытаются интерпретировать песни, издаваемые синими китами, но пока мы можем только догадываться, что они означают. Вдобавок ко всему, песни, кажется, с каждым годом становятся всё глубже. Синие киты последовательно снижают тональную частоту, по меньшей мере, с 1960-х годов, когда мы впервые начали их записывать, и мы до сих пор понятия не имеем, почему.
1. Удивительное разнообразие жизни в глубоком море
Глубокое море – это самый нижний слой океана, примерно начинающийся на глубине около 1,5 километров и достигающий самого дна. Это одно из самых враждебных мест на Земле, где отсутствует свет, средняя температура составляет 4 градусов по Цельсию и наблюдается огромный уровень давления, при котором большинство известных животных не способны выжить.
Учёные предполагали, что из-за экстремальных условий в самых глубоких частях океана жизнь будет скудной. Однако с тех пор, как они приступили к тщательным исследованиям, они обнаружили, что жизнь в глубоком море намного разнообразнее, чем на суше.
Это абсолютная загадка для науки, поскольку, согласно эволюционным теориям, глубокое море не подходит для естественного отбора и развития разнообразных эволюционных признаков. Более того, мы почти ничего не знаем о том, какие живые существа живут там, внизу, и как они взаимодействуют друг с другом.
Источник:
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Бедная антипутинская медуза!
Кстати почему по сравнению с 60ым годом киты сейчас ниже поют я могу ответить - потому что стали делать качественные микрофоны. В 60ых просто записывали на тапок улавливающий пару частот.