Десять вещей об океанах, которым наука до сих пор не может найти объяснения

Медузы – один из самых разнообразных видов животных, обитающих в океанах. Существует более 200 подвидов, каждый из которых обладает своими уникальными особенностями, связанными со средой обитания. Некоторые виды медуз также довольно ядовиты, несмотря на их привлекательный внешний вид.



Однако есть медузы, обладающие способностью, которой нет ни у одного другого вида жизни. Turritopsis dohrnii, вид медуз, первоначально обитавший в тёплых водах Карибского бассейна и Средиземного моря, является единственным известным нам организмом, который может восстанавливать свои клетки до состояния, как при рождении. Этот процесс непроизвольный и запускается только во время серьёзных кризисов, таких как сильный голод или травмы.



Turritopsis dohrnii – единственное биологически бессмертное живое существо, которое мы знаем. Его нельзя назвать «по-настоящему бессмертным», поскольку оно всё ещё может угодить в рот хищника и умереть. Кроме того, мы до сих пор не знаем, как у медузы Turritopsis dohrnii развилась способность к такой регенерации. Её клетки, по-видимому, способны полностью восстанавливать – и даже обращать вспять – повреждения, накопленные с течением времени. Именно они приводят к тому, что остальные из нас стареют и умирают.



5. Рог нарвала