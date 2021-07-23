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Десять вещей об океанах, которым наука до сих пор не может найти объяснения

Десять вещей об океанах, которым наука до сих пор не может найти объяснения (3 фото + 8 видео)

Автор:
23 июля 2021 00:56
Метки: интересно   океан   природа   факты   
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Океаны покрывают около 71% поверхности Земли, и всё же мы многого о них не знаем. Мы преодолеваем новые рубежи в освоении космоса, но нам почему-то до сих пор не удалось разгадать и половину тайн, которые таят в себе океаны. Они продолжают оставаться одной из самых малоизученных экосистем на планете.

* Медуза признана судом России иноагентом

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Метки: интересно   океан   природа   факты   
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DNK 7 часов назад
* Медуза признана судом России иноагентом.

Бедная антипутинская медуза!

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Дмитрий Час назад
По медузе согласен. Обидно тысячелетиями развивать способность восстанавливаться после любой жопы и тут, вдруг, узнать что где то в России тебя признали иноагентом. Главное не сообщать ей об этом, а то может не вынести и все старания тысячелетние в одно место пойдут.
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vikklu 2 часа назад
Да, прямо другой мир у нас под боком. Спасибо.
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