Культовые советские фильмы, которые попали в прокат только благодаря Брежневу

«Кавказская пленница» очень не понравилась Госкино. Критике подверглось все, начиная от шуток и заканчивая песнями Александра Зацепина. Песню «Если б я был султан» и вовсе назвали аморальной.

Председатель Госкино Алексей Романов пришел на просмотр в плохом настроении, а после его окончания объявил авторам, что не позволит этой антисоветчине выйти на экран. Как это обычно бывает от авторов начали потихоньку отворачиваться. Однако через пару дней Романов совершенно неожиданно присвоил картине высшую прокатную категорию.