Культовые советские фильмы, которые попали в прокат только благодаря Брежневу

Многие культовые советские фильмы увидели свет только благодаря Леониду Ильичу Брежневу. Генсек был известным любителем кино, часто осматривая новинки западного и отечественного кинематографа на своей даче.
Давайте посмотрим на картины, которые были забракованы комиссией и «реабилитированы» Брежневым.
«Кавказская пленница» очень не понравилась Госкино. Критике подверглось все, начиная от шуток и заканчивая песнями Александра Зацепина. Песню «Если б я был султан» и вовсе назвали аморальной.
Председатель Госкино Алексей Романов пришел на просмотр в плохом настроении, а после его окончания объявил авторам, что не позволит этой антисоветчине выйти на экран. Как это обычно бывает от авторов начали потихоньку отворачиваться. Однако через пару дней Романов совершенно неожиданно присвоил картине высшую прокатную категорию.
Дело в том, что на дачу Брежнева привезли новую забракованную кинокомедию (Кавказская пленница). Леонид Ильич посмотрел ее несколько раз, в том числе со многими руководящими лицами. В итоге культовую картину Гадая прокатили по всем кинотеатрам Советского Союза.
Чиновникам из Госкино очень не понравилась романтизация преступников, а также блатной жаргон, используемый в фильме. Однажды на дачу к Брежневу приехал его зять, полковник МВД по фамилии Чурбанов. Как не трудно догадаться он привез с собой «Джентльменов удачи».
Через несколько месяцев после просмотра на знаменитой даче картину увидела вся страна.
«Бриллиантовой руке» была уготована участь «Кавказской пленницы». Членам комиссии не понравились песни и легкомысленные шутки, которые якобы нарушали нормы советской морали. Вмешался Брежнев, который по традиции попросил привезти на дачу свежую комедию.
После просмотра Генсек позвонил в управление кинематографии и сказал: «Немедленно выпускайте фильм на экран».
В марте 1980-го года Эльдар Рязанов представил в Доме кино свой очередной фильм — сатирическую комедию «Гараж». Режиссер ожидал, что скоро вся страна будет погружена в так называемые «Гаражные» страсти, однако на деле все вышло совсем наоборот. Фильм выпустили ограниченным тиражом, а в Москве его не показывали вовсе. Ходили слухи, что тираж ленты даже планировали уничтожить.
Тем временем проходил пленум ЦК КПСС, на котором Брежнев призвал критиковать и вскрывать все недостатки в общественной жизни. Получилось как нельзя лучше, ведь картина «Гараж» по своей сути была своеобразным ответом кинематографистов на призыв партии.
Перед выходом на широкий экран специальная комиссия предъявила Владимиру Мотылю целый ряд серьезных претензий. Во-первых, их не устраивал финал картины, а во-вторых, большое количество сюжетных решений. В итоге Мотылю пришлось бы заново переснимать ряд сцен, а также вносить множество правок, чего режиссер делать не стал.
Осенью 1969-го года на дачу к Брежневу должны были привезти целую партию западных приключенческих фильмов. Пленки по неизвестным причинам задерживались, поэтому было решено достать из хранилища «Белое солнце пустыни». После просмотра Леонид Ильич был в восторге — он лично позвонил в Госкомитет по кинематографии, высказал свое восхищение и спросил, почему картина до сих пор «пылится на полке».
В итоге Владимир Мотыль согласился сделать несколько маленьких правок, после чего его картина прокатилась по всей стране, завоевав всенародную любовь.
Авторский пост
- Отличные камео в известных фильмах, на которые вы, возможно, не обратили внимания
- 15 кинодеталей, которые мало кто может заметить с первого раза
- 10 мрачных пасхалок в мультфильмах Disney и Pixar
- 12 фильмов, чей сюжет был основан на самых необычных исходных материалах
- Предметы из сериала "Звездный путь", которые вы можете приобрести в реальности
Понравилось27