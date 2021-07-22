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Культовые советские фильмы, которые попали в прокат только благодаря Брежневу

Культовые советские фильмы, которые попали в прокат только благодаря Брежневу (9 фото)

Автор:
22 июля 2021 23:44
Метки: интересно   история фильмов   кино   
373
9

Многие культовые советские фильмы увидели свет только благодаря Леониду Ильичу Брежневу. Генсек был известным любителем кино, часто осматривая новинки западного и отечественного кинематографа на своей даче.

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Метки: интересно   история фильмов   кино   
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6  комментариев
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9k
БарНалей 4 часа назад
Интересно. А сколько фильмов в реальности "зарубили"? Я что-то не могу вспомнить ни одной ленты, которая пылилась на полке, а после вышла бы на экран. Часто слышу что могла пылиться, но ни разу не слышал что бы пыль отряхнули и показали. Или их все поуничтожали?
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14k
albedo 3 часа назад
Все таки Леонид Ильич был классный и умный мужик!!!
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