20 неожиданных фактов об известных фильмах, которые могут вас удивить

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Иногда во время киносъемок происходят непредвиденные ситуации и моменты импровизации, а это всегда интересно! Или, например, с созданием картины связаны какие-то занимательные детали, о которых большинство не знает. Вот несколько примеров таких увлекательных фактов об известных фильмах.
1.
Для сцены мастурбации в фильме "Беспечные времена в школе Риджмонт-Хай" актер Джадж Рейнхолд притащил на съемочную площадку большой дилдо. "Выражение ужаса и отвращения" Фиби Кейтс в фильме было вполне реальным.
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2.
В "Титанике" есть сцена, в которой мальчик играет с волчком на палубе. На самом деле это воссоздание реальной фотографии, сделанной на борту корабля 11 апреля 1912 года Фрэнсисом Брауном. На нем изображен пассажир 1-го класса Фредерик Спедден и его 6-летний сын Дуглас. Оба пережили крушение.
3.
В фильме "Звездные войны: Последние джедаи" этих солдат-повстанцев играют дети Марка Хэмилла (актера, которого все знают как Люка Скайуокера). Слева направо: Натан Хэмилл, Челси Хэмилл и Гриффин Хэмилл.
4.
В "Паразитах" мусорное ведро в доме Парка в реальной жизни стоит 2300 долларов. Бон Джун Хо выбрал его для съемок, потому что оно не издает шума и открывается очень плавно. Тем не менее, он был обескуражен стоимостью, говоря: "Какого хрена? Какой идиот будет покупать мусорное ведро, которое все равно будет пахнуть?"
5.
В "Докторе Ноу" Бонд замечает картину в логове доктора Ноу и пристально смотрит на нее. Эта картина - "Портрет герцога Веллингтона" Франсиско Гойи. Ее украли в 1961 году. Создатели фильма включили этот эпизод в фильм в шутку, предполагая, что шедевр якобы украл доктор Ноу. Портрет был найден в 1965 году.
6.
Сцена в "Маяке", где персонаж Уиллема Дефо проклинает героя Роберта Паттинсона за то, что ему не нравится приготовленный им лобстер, была снята за один раз. По словам режиссера Роберта Эггерса, Дефо не моргал более 2 минут.
8.
Дженетт Голдстин, сыгравшая приемную маму Джона Коннора, - та самая рядовая Васкез из "Чужих".
9.
"Звёздные войны: Возвращение джедая". Скелет Дарта Вейдера некоторое время виден с разных сторон, когда он поражен молнией Императора. Видны многие искусственные компоненты, включая его механическую правую руку, респиратор и как минимум 3 замененных позвонка.
10.
В "Избавлении" во время сцены "дуэли на банджо" Билли Редден, который играл молодого местного жителя, играющего на банджо, не умел играть на этом инструменте. Чтобы это выглядело похожим жна правду, опытный игрок на банджо спрятался за спиной актера и зажимал аккорды левой рукой в рукаве Реддена, а Редден лишь перебирал струны.
11.
В мультфильме "Американский хвост" цвет Статуи свободы исторически точен. Поскольку действие фильма происходит в 1885 году, когда статуя была построена, она все еще имеет ярко-медный цвет. Только после 1900 года статуя позеленела из-за окисления.
12.
В этих шести фильмах с Адамом Сэндлером его возлюбленные имеют имя и фамилию, начинающиеся на букву V.
13.
В "Матрице" клуб, где Нео встречается с Тринити, - это настоящий БДСМ-клуб, который находится в Сиднее. Все статисты на съемках были завсегдатаями клуба и использовали собственное снаряжение.
14.
Когда Джулия Стайлз прочитала свое стихотворение в конце фильма "10 причин моей ненависти", это было сделано за один дубль, и по сценарию не предполагалось, что она заплачет.
15.
Чтобы не спойлерить раньше времени о том, что Вейдер - на самом деле отец Люка, в фильме "Империя наносит ответный удар (1980) переозвучили строчку "Оби-Ван убил твоего отца" - хотя в сценарии она была и на съемках ее произносили. Из основного состава только Марк Хэмилл был проинформирован о происходящем перед выходом картины.
16.
В мультфильме "Анастасия" рисунок, который Анастасия дарит бабушке, основан на реальном изображении 1914 года, нарисованном настоящей принцессой Анастасией.
17.
В мультфильме "Рататуй" рататуй, который готовит Реми, был разработан шеф-поваром Томасом Келлером. Это настоящий рецепт. На изготовление блюда уходит не менее четырех часов.
18.
В "Челюстях" Ричарду Дрейфусу даже не пришлось играть в сцене, когда он с трепетом смотрит на выступление Роберта Шоу с речью на военном корабле "Индианаполис". Дрейфус объясняет это в бонусной записи на Blu-Ray: "Роберт рассказал эту историю, я не мог оторвать от него глаз".
19.
В фильме "Люди в черном" эти инопланетяне говорят на "хаттском" языке - том самом, на котором изъясняется Джабба Хатт в "Звездных войнах".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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