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20 неожиданных фактов об известных фильмах, которые могут вас удивить

20 неожиданных фактов об известных фильмах, которые могут вас удивить (21 фото)

Автор:
09 июля 2021 14:30
Сообщество : Кино
Метки: детали   для киноманов   занимательные факты   интересно   кино   съемки   факты о кино   
2393
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Иногда во время киносъемок происходят непредвиденные ситуации и моменты импровизации, а это всегда интересно! Или, например, с созданием картины связаны какие-то занимательные детали, о которых большинство не знает. Вот несколько примеров таких увлекательных фактов об известных фильмах.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: детали   для киноманов   занимательные факты   интересно   кино   съемки   факты о кино   
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3  комментария
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5k
АлександрЧестный Час назад
Можно было еще упомянуть Линда Хэмилтон и Лесли Хэмилтон (сестра близнец умерла 22 августа 2020 г.) которые сыграли в двух ценах в Т2.
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1k
zenon 7 минут назад
Настоящие фильмы которые многих удавили.
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2k
Sergius SPb 11 минут назад
В "Паразитах" мусорное ведро в доме Парка в реальной жизни стоит 2300 долларов. Бон Джун Хо выбрал его для съемок, потому что оно не издает шума и открывается очень плавно. Тем не менее, он был обескуражен стоимостью, говоря: "Какого хрена? Какой идиот будет покупать мусорное ведро, которое все равно будет пахнуть?"
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Идиот или не идиот а денюжку отмыли. А вы думали что это только Российское?
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