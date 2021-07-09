20 неожиданных фактов об известных фильмах, которые могут вас удивить

Чтобы не спойлерить раньше времени о том, что Вейдер - на самом деле отец Люка, в фильме "Империя наносит ответный удар (1980) переозвучили строчку "Оби-Ван убил твоего отца" - хотя в сценарии она была и на съемках ее произносили. Из основного состава только Марк Хэмилл был проинформирован о происходящем перед выходом картины.