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10 мрачных пасхалок в мультфильмах Disney и Pixar

10 мрачных пасхалок в мультфильмах Disney и Pixar (11 фото)

Автор:
02 июля 2021 08:18
Сообщество : Кино
Метки: интересно   кино   мультик   пасхалка   подборка   фото   
1460
11

Предлагаю для для вас несколько примеров довольно мрачных и тревожных пасхалок и отсылок в пиксаровских и диснеевских мультиках.

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Метки: интересно   кино   мультик   пасхалка   подборка   фото   
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3  комментария
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3k
Sam Backet Полчаса назад
У Пиксар есть давняя традиция - вставлять в свои мультики отсылки из других своих же мультиков.
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81k
Taras Kozalupko 2 часа назад
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