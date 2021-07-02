10 мрачных пасхалок в мультфильмах Disney и Pixar

Студии Disney и особенно Pixar помимо всего прочего известны своей любовью к скрытым деталям и пасхалкам, которые самый внимательный зритель может заметить где-то на заднем плане. А поскольку это всё же мультфильмы, рассчитанные в первую очередь на детскую аудиторию, то и подобные детали чаще всего добрые и забавные. Но не все!

Мы собрали для вас несколько примеров довольно мрачных и тревожных пасхалок и отсылок в пиксаровских и диснеевских мультиках, которые скорее всего заметят только взрослые или сверхвнимательные пользователи сети. И тут есть, от чего загрузиться.

Веселозавр Рекс (короткометражка, 2012)