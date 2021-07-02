10 мрачных пасхалок в мультфильмах Disney и Pixar

Предлагаю для для вас несколько примеров довольно мрачных и тревожных пасхалок и отсылок в пиксаровских и диснеевских мультиках.
Студии Disney и особенно Pixar помимо всего прочего известны своей любовью к скрытым деталям и пасхалкам, которые самый внимательный зритель может заметить где-то на заднем плане. А поскольку это всё же мультфильмы, рассчитанные в первую очередь на детскую аудиторию, то и подобные детали чаще всего добрые и забавные. Но не все!
Мы собрали для вас несколько примеров довольно мрачных и тревожных пасхалок и отсылок в пиксаровских и диснеевских мультиках, которые скорее всего заметят только взрослые или сверхвнимательные пользователи сети. И тут есть, от чего загрузиться.
Веселозавр Рекс (короткометражка, 2012)
Пиксаровская короткометражка про Рекса из «Истории игрушек». Посмотрите на коврик для крышки унитаза, ничего не напоминает его расцветка? Ага, кажется Салли из «Корпорации монстров» всё же попался на глаза взрослым и стал трофеем.
Рататуй (2007)
В сцене на продуктовом складе из мультфильма про крысу-кулинара мы видим банку с икрой. Немного увеличив изображение, мы можем увидеть и название компании, выпускающей икру. И это «NEMO BRAND»! Вот какая судьба была уготована братьям и сёстрам героя прошлого мультфильма студии. Жуть.
Три поросёнка (1933)
Легендарный кадр, который, вероятно, даже известнее, чем сама короткометражка. Поросята поют и танцуют, но взрослый зритель видит исключительно портрет их отца, висящий на стене. Самая толстая из жёстких диснеевских пасхалок.
Зачарованная (2007)
В одной из мультяшных вставок этого диснеевского фильма мы видим тролля, который охотится на Жизель. Конечно, у него ничего не получается, и его одолевает Принц Эдвард, однако присмотритесь к его набедренной повязке. Судя по всему, Жизель вовсе не первая принцесса на пути тролля, и у тех предыдущих, к сожалению, не было своего принца-спасителя.
Геркулес (1997)
Тут всё сразу видно. Да, мы прекрасно помним, что Шрам — главный злодей самого успешного диснеевского мультика, но это как-то слишком жестоко.
Братец медвежонок (2003)
Посмотрите, какой улов чуть не случился у братьев-палеоиндейцев из мультфильма! Бедный Немо или его далёкий предок, по глазам которого видно, что жизнь его крайне непроста. Как показывают нам мультфильмы, судьба рыбы-клоуна отнюдь не комедийная.
История игрушек (1995)
Вуди и Базз оказываются в доме жестокого мальчика Сида Филлипса, который издевается над игрушками. Но виноват ли он в этом? Посмотрите на ковёр, он явно отсылает нас к фильму «Сияние», поставленного по произведению Стивена Кинга. Неудивительно, что Сид немного не в порядке, ведь он живёт в атмосфере хоррора.
ВАЛЛ-И (2008)
В мобильном убежище ВАЛЛ-И среди коллекции земных объектов милого робота мы можем увидеть Рекса из «Истории игрушек». Однако только его одного. Может ли это означать, что в мире будущего, то есть в далёком 2805 году на непригодной для жизни человека Земле из всей компании игрушек цел остался лишь один Рекс?
Король лев (1994)
Песня Шрама и марш гиен отсылают нас… ну сами понимаете к какому режиму. Особенно это подчёркивает положение лап гиен на этом кадре. Естественно, это не совпадение.
Тайна Коко (2017)
Справа на кадре можно легко заметить постер «Суперсемейки». Вот только дело происходит в Мире Мёртвых, и супергерои на плакате тоже показаны в костлявой стилистике умерших персонажей. В том числе дети. Может ли это значить, что вся семейка полегла на каком-либо из геройских заданий, и теперь они местные звёзды?
Источник:
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