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Морские гиганты: фотограф делает завораживающие снимки скатов под водой

Морские гиганты: фотограф делает завораживающие снимки скатов под водой

Автор:
26 августа 2022 08:30
Сообщество : Животные
Метки: дикая природа   животные   морские обитатели   подводные обитатели   подводные фото   природа   скаты   фото   фотограф   фотографии   
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Подводный фотограф Дэниел Сасс (Daniel Sasse), помимо фотографии, активно занимается защитой и сохранением морской жизни на планете. Своими снимками он хочет донести, насколько красив и одновременно уязвим подводный мир и его обитатели. На этих кадрах - редкие манты, или гигантские морские дьяволы, которых фотограф заснял у берегов Таиланда.
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Источник:

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Метки: дикая природа   животные   морские обитатели   подводные обитатели   подводные фото   природа   скаты   фото   фотограф   фотографии   
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a6m5 42 минуты назад
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