Морские гиганты: фотограф делает завораживающие снимки скатов под водой

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Подводный фотограф Дэниел Сасс (Daniel Sasse), помимо фотографии, активно занимается защитой и сохранением морской жизни на планете. Своими снимками он хочет донести, насколько красив и одновременно уязвим подводный мир и его обитатели. На этих кадрах - редкие манты, или гигантские морские дьяволы, которых фотограф заснял у берегов Таиланда.
Фотограф сделал эти завораживающие снимки в местечке Хин Даенг в Андаманском море, у берегов Таиланда. Для съемки он использовал камеру Sony NEX 7 в подводном корпусе и два внешних стробоскопа для подсветки. На кадрах - манты или гигантские морские дьяволы (Manta birostris). Это вид скатов, которым присвоен охранный статус "уязвимые" - преимущественно из-за рыболовства и ухудшения условий среды обитания.
Манта - самый крупный вид скатов в мире. За счёт огромных грудных плавников они обычно достигают пяти метров в ширину, а некоторые особи - до девяти метров. Манты могут весить до трёх тонн. Эти рыбы встречаются и в прибрежной зоне, у коралловых рифов и островов, и в глубоких водах - на глубине до 120 метров. Они питаются зоопланктоном в виде креветок, криля и крабов в стадии планктона, отфильтровывая его из воды.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: дикая природа животные морские обитатели подводные обитатели подводные фото природа скаты фото фотограф фотографии
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