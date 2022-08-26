Морские гиганты: фотограф делает завораживающие снимки скатов под водой

Манта - самый крупный вид скатов в мире. За счёт огромных грудных плавников они обычно достигают пяти метров в ширину, а некоторые особи - до девяти метров. Манты могут весить до трёх тонн. Эти рыбы встречаются и в прибрежной зоне, у коралловых рифов и островов, и в глубоких водах - на глубине до 120 метров. Они питаются зоопланктоном в виде креветок, криля и крабов в стадии планктона, отфильтровывая его из воды.