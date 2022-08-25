Девушка смастерила мини-кафе для грызунов - и делает милейшие фото

"Из-за карантина мне было одиноко, и я искала источники радости. К сожалению, пойти было особо некуда, и я решила организовать небольшой уютный уголок прямо в своем дворе. Мой муж смастерил шесть маленьких столиков для кормления белок, и я начала фотографировать посетителей. Теперь я каждый день добавляю в этот уголок что-то новое, чтобы развлечь пушистиков. У нашего кафе даже появилось название - Rosie’s," - рассказала фотограф.