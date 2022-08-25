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Девушка смастерила мини-кафе для грызунов - и делает милейшие фото

Девушка смастерила мини-кафе для грызунов - и делает милейшие фото

Автор:
25 августа 2022 08:30
Сообщество : Животные
Метки: белки   бурундуки   грызуны   дикая природа   дикие животные   животные   красиво   фото   фотограф   фотографии   
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Американка Кристен Флэгг (Kristen Flagg) стала фотографом-любителем ещё в разгар пандемии. Девушка построила мини-кафе для животных с деревянными столиками, миниатюрной посудой и игрушечными персонажами. С тех пор в её кафе заглядывают пушистые гости - а девушка с радостью делает кадры с их участием. Всем нам иногда не хватает чудес в жизни - но эти милейшие фотографии помогут в них окунуться.
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Источник:

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Метки: белки   бурундуки   грызуны   дикая природа   дикие животные   животные   красиво   фото   фотограф   фотографии   
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