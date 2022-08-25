Девушка смастерила мини-кафе для грызунов - и делает милейшие фото

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Американка Кристен Флэгг (Kristen Flagg) стала фотографом-любителем ещё в разгар пандемии. Девушка построила мини-кафе для животных с деревянными столиками, миниатюрной посудой и игрушечными персонажами. С тех пор в её кафе заглядывают пушистые гости - а девушка с радостью делает кадры с их участием. Всем нам иногда не хватает чудес в жизни - но эти милейшие фотографии помогут в них окунуться.
Кристен живет в американском городке Норидж, и самостоятельно занимается фотографией с начала пандемии. Вооружившись помощью мужа, девушка своими руками смастерила мини-кафе для животных прямо во дворе своего дома. С тех пор она начала делать снимки посетителей, и делиться фотографиями в сети.
В мини-кафе - деревянные столики, игрушечные посетители, симпатичные декорации, посуда, и конечно же, много угощений на любой вкус. В основном полакомиться приходят белки и бурундуки. Получаются чудесные снимки - как будто из сказки о миниатюрном городе, где обитают очаровашки-грызуны.
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"Из-за карантина мне было одиноко, и я искала источники радости. К сожалению, пойти было особо некуда, и я решила организовать небольшой уютный уголок прямо в своем дворе. Мой муж смастерил шесть маленьких столиков для кормления белок, и я начала фотографировать посетителей. Теперь я каждый день добавляю в этот уголок что-то новое, чтобы развлечь пушистиков. У нашего кафе даже появилось название - Rosie’s," - рассказала фотограф.
Источник:
АНТИФИШКИ
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