История изобретения: кольцо на консервной банке

Первая металлическая консервная банка появилась в 1810 году в Великобритании, а первое устройство для ее открывания — лишь полвека спустя. Более 50 лет солдаты открывали банки штыком, а домохозяйки — долотом или зубилом и молотком.





Как долото и молоток перестали быть кухонной утварью



В 1858-м был изобретен консервный нож. В 1866 году нью-йоркский изобретатель по фамилии Остехаудт запатентовал консервную банку, снабженную рычагом-открывалкой. При повороте такого ключа, закрепленного на банке, крышка аккуратно сворачивалась в рулон. Ключ-кольцо оказался более удобным, а главное, дешевым изобретением, но открывать с его помощью консервы стали массово лишь в 1990-е. На супах кольцо появилось и вовсе в 2000 году.





На родине консервных банок в Великобритании, по данным на 2007 год, ключом-кольцом оснащались 92% банок с бобами, 85% банок с томатной пастой, 63% банок с фруктами, а также 99% банок с кормом для животных. Доля «легко открываемых», как их называют по-английски, овощных консервов составляла всего 16%.





Ключи-кольца от алюминиевых консервных банок участвуют в благотворительных программах. Так, внести пожертвование в американский фонд Ronald McDonald House, помогающий больным детям и оказывающий поддержку их семьям, с 1985 года можно именно такими ключами. Сбор и последующая утилизация алюминиевых колец под лозунгом «Даже маленькая вещь имеет значение» приносит, к примеру, отделению организации в Миннесоте, США, около 30 000 долларов ежегодно. Для получения этой суммы необходимо собрать около 60 миллионов колец. В России средняя цена за один килограмм пищевого алюминиевого лома, или за 2793 ключа, — 90 рублей. Впрочем, при наличии определенного мастерства можно найти много разных способов заработать на ключах от консервов. Так, плетенные из консервных колец лампы, корзинки, вазы, украшения и сумки продаются в Интернете в среднем по 30–40 долларов за предмет.





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