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История изобретения: кольцо на консервной банке

История изобретения: кольцо на консервной банке (2 фото)

Автор:
22 июля 2021 08:46
Метки: изобретение   интересно   кольцо на консервной банке   консервная банка   факты   фото   
279
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С момента изобретения консервной банки до появления на ее крышке первого открывающего кольца прошло полвека.

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Метки: изобретение   интересно   кольцо на консервной банке   консервная банка   факты   фото   
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