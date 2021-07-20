Для чего в швейцарском ноже необходим этот причудливый крючок?

Но задавались ли вы вопросом, для чего на классическом швейцарском ноже Victorinox есть крючковидный инструмент? На самом деле крючок оставляет многих людей в недоумении относительно того, как его следует использовать и зачем он нужен.

С первого взгляда может показаться, что это самое бесполезное приспособление в ноже. Но должна же быть причина, по которой Victorinox, производитель оригинального швейцарского армейского ножа, включает крючок в большинство своих SAK (Swiss Army Knife), не так ли? Да, на самом деле это очень универсальное приспособление.

Что сами Victorinox говорят о крючке в их ноже?