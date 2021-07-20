Для чего в швейцарском ноже необходим этот причудливый крючок?

Все наверняка хорошо знакомы или слышали о знаменитом армейском швейцарском ноже. Это, несомненно, тот самый нож, который многим приходит на ум, когда они слышат слово «карманный нож».
Но задавались ли вы вопросом, для чего на классическом швейцарском ноже Victorinox есть крючковидный инструмент? На самом деле крючок оставляет многих людей в недоумении относительно того, как его следует использовать и зачем он нужен.
С первого взгляда может показаться, что это самое бесполезное приспособление в ноже. Но должна же быть причина, по которой Victorinox, производитель оригинального швейцарского армейского ножа, включает крючок в большинство своих SAK (Swiss Army Knife), не так ли? Да, на самом деле это очень универсальное приспособление.
Что сами Victorinox говорят о крючке в их ноже?
Официально универсальный крючок в швейцарском армейском ноже предназначен для переноски тяжелых полиэтиленовых пакетов, коробок или сумок обернутых веревками или тонкими шнурами, которые могут сильно впиться в пальцы и ладонь. Поэтому человек может повесить такую сумку на крючок и нести её за корпус ножа, выступающим в качестве ручки. Крюк довольно прочный, и Victorinox утверждают, что он достаточно прочен, чтобы на него можно повесить грузы весом до 200 фунтов (~ 90 кг).
Однако, помимо официального предназначения, этот крючок может здорово помочь и в повседневной жизни. Вот как его ещё можно использовать:
- Тугой узел - это ситуация, когда ни один из других инструментов, кроме крючка в швейцарском ноже не может быть более полезен. Он отлично справляется с распутыванием самых стойких узлов и именно крючком плотный узел гораздо удобнее подцеплять.
- Молнии с отломанными язычками тоже достаточно неприятное явление. Если у вас это случилось в каком-нибудь походе, то вы можете застрять на какое-то время пытаясь разобраться с ней. В этом случае крючком от ножа (как на картинке выше) можно легко подцепить и закрыть или раскрыть молнию.
- Ещё крючок можно использовать и в качестве подставки для мобильного телефона, но конечно это такая себе конструкция.
- Также крючок от швейцарского ножа может пригодиться в таких ситуациях, как: открывание плотных консервных банок, работе с велосипедной цепью, переноске грузов, поднятия горячих предметов или кастрюль на природе и т.Д.
В целом, крючок настолько универсальный, что с его помощью можно подцеплять что угодно, ровно, как и использовать различными нетрадиционными методами. Так что мы бы сказали, что это очень многофункциональное и невероятно полезное приспособление.
Если вам знакомы ещё какие-либо способы использования этого крючка, то вы можете поделиться этим знанием в комментариях.
Источник:
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