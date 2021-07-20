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Для чего в швейцарском ноже необходим этот причудливый крючок?

Для чего в швейцарском ноже необходим этот причудливый крючок? (5 фото)

Автор:
20 июля 2021 08:49
Сообщество : Факты
Метки: интересно   крючок   нож   факты   фото   швейцарский нож   
2678
5

Все наверняка хорошо знакомы или слышали о знаменитом армейском швейцарском ноже. Это, несомненно, тот самый нож, который многим приходит на ум, когда они слышат слово «карманный нож».

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Метки: интересно   крючок   нож   факты   фото   швейцарский нож   
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12k
BARcyk Час назад
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голландец 6 минут назад
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8k
DumDum 9 минут назад
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3k
Maikie 22 минуты назад
Этим крючком можно поковыряться в ухе например...))
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Aero Полчаса назад
Этот крючок называется "button hook" и изначально предназначался для затягивания шнуровки на ботинках, корсетах.
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adnis Полчаса назад
Изначально он был предназначен для переноски связок или посылок перевязанных бечевкой.
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Вася Александрович Полчаса назад
Ты так говоришь, как будто в каждом швейцарском ноже есть этот крючок.
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31k
Aleksandr 51 минуту назад
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Bumis Plum 2 часа назад
Можно в носу ковыряться...
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5k
Александр 2 часа назад
Куплю такой.
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