Заводы и рабочие СССР: снимки с 20-х по 90-е годы

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Рабочие на предприятиях СССР.
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3.
Завод «Красное Сормово». Подводная лодка. Н. Лювчан, 1938 год, Горьковская обл., г. Горький, Архив аудиовизуальной документации Нижегородской области.
4.
Строительная бригада муромского спирто-водочного завода на строительстве дороги Муром-Кулебаки. Ушаков, 1940 год, Горьковская обл., Муромский историко-художественный музей.
6.
В цехе оборонного завода. Стахановка А. М. Маряшина за работой. Неизвестный автор, 1941 - 1945 год, Челябинская обл., Государственный исторический музей Южного Урала.
7.
Оборонный завод. Стахановка М. И. Кириличенко за расточкой корпуса снаряда. Неизвестный автор, 1943 - 1945 год, Челябинская обл., Государственный исторический музей Южного Урала.
8.
Советские солдаты срывают свастику с ворот завода имени Войкова. Евгений Халдей, 11 апреля 1944 - 1 мая 1944 года, Крымская АССР, г. Керчь, МАММ/МДФ.
9.
Завод «Магнезит». Неизвестный автор, 1945 - 1955 год, Челябинская обл., г. Сатка, Государственный исторический музей Южного Урала.
10.
Рабочие завода «Серп и Молот» слушают сообщение о смерти Сталина. Эммануил Евзерихин, март 1953 года, г. Москва, МАММ/МДФ, ТАСС.
12.
Бригада изолировщиц завода «Уралэлектроаппарат»: Аня Хромцова, Сима Первушина и Нина Маклакова за изолировкой статора синхронной машины. Алексей Гостев, 1950 год, г. Свердловск, МАММ/МДФ.
13.
Сдача последнего планового автомобиля года «Москвич-400». Валентин Хухлаев, 14 декабря 1951 года, г. Москва, из архива Валентина Хухлаева.
16.
Цех шасси завода Урал ЗИС. Неизвестный автор, 27 августа 1959 года, Челябинская обл., г. Миасс, из архива Александры Ракитиной.
17.
Без названия. Валентин Хухлаев, 17 - 31 января 1961 года, г. Москва, из архива Валентина Хухлаева.
18.
Стомиллионная бутылка советского шампанского. Работница завода с бокалом напитка. Дмитрий Бальтерманц, 1973 год, г. Москва, МАММ/МДФ.
19.
Металлургический завод. Мартеновский цех. Борис Клипиницер, 1970-е, г. Челябинск, Государственный исторический музей Южного Урала.
21.
Серпуховский завод химического волокна. Прядильщица Анна Галанова. Эдуард Эттингер, 1972 год, г. Серпухов, МАММ/МДФ.
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Метки: СССР заводы люди страна фотографии
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