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Заводы и рабочие СССР: снимки с 20-х по 90-е годы

Заводы и рабочие СССР: снимки с 20-х по 90-е годы (22 фото)

Автор:
21 июля 2021 20:45
Метки: СССР   заводы   люди   страна   фотографии   
577
22
Рабочие на предприятиях СССР.
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1  комментарий
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Веселый Пук 4 часа назад
Вот это и есть настоящий прорыв, а не Путинское пустобрехство.
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