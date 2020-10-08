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"Золотой чемоданчик": в Сети появилось видео обыска мэра Усть-Кута

"Золотой чемоданчик": в Сети появилось видео обыска мэра Усть-Кута (4 фото + 1 видео)

Автор:
08 октября 2020 14:09
Сообщество : Жить в России
Метки: Усть-Кут   видео   деньги   мэр   обыск   следствие   чемодан   
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6 октября по ходатайству следствия был арестован глава Усть-Кута Александр Душин, и через короткое время в соцсетях появилась запись о том, как проходил обыск, в результате которого обнаружили чемодан, набитый деньгами.

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Метки: Усть-Кут   видео   деньги   мэр   обыск   следствие   чемодан   
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16  комментариев
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9k
Serg2001 Полчаса назад
19 муликов... вы серьезно?! По нонишним временам это и не воровство даже... так, лёгкая форма клептомании... ))
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4k
Дмитрий Горчилин 14 минут назад
Раньше этого не замечали а сейчас щимить начали. Одних это погружает в уныние, у других вызывает недоумение.
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2k
skandere 17 минут назад
"Золотой чемоданчик": в Сети появилось видео обыска мэра Усть-Кута
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408
Шел мимо 18 минут назад
Ну это мелочи. Директор департамента каких нибудь закупок в каком нибуть газпроне, роснебти или депутат мосгордуры крадет куда больше... это называется откатная экономика. Автор такой "системы" всем известен.
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6k
Alex 18 минут назад
Теперь посадят. А если бы лямов 300 нашли - условно получил бы.
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9k
Евгений Alex Минуту назад
Тут важно не перегнуть палку - есть и за 8 млрд сидят.
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109k
arek14 Полчаса назад
Усть-Кут.
Не хочу никого обидеть, но для меня это примерно как Заж, опинск. И если в городишке с населением в 45 тыс. человек воруют миллионами, то что же творится в больших городах и областях?
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9k
Serg2001 Полчаса назад
"Золотой чемоданчик": в Сети появилось видео обыска мэра Усть-Кута
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233
Тюлень Боевой 37 минут назад
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2k
Дарвин и аморальная премия 53 минуты назад
Вы-е-бать -так королеву,спиз-д-ить -так миллион
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5k
Rus77 54 минуты назад
Какой же мерзкий тип!
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56k
Viktor Час назад
Баран, бабульки зашхерить не мог! Хотя не был бы бараном, не попался бы, гнида!
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8k
Нихуахуа Viktor 51 минуту назад
Он наверное тоже своих, ранее попавшихся, коллег называл баранами.
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15k
Андрей Иванов Час назад
Нищеброд. Один чемоданчик, даже не мешок
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