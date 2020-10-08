"Золотой чемоданчик": в Сети появилось видео обыска мэра Усть-Кута

6 октября по ходатайству следствия был арестован глава Усть-Кута Александр Душин, и через короткое время в соцсетях появилась запись о том, как проходил обыск, в результате которого обнаружили чемодан, набитый деньгами.
2 октября в аэропорту Иркутска был задержан мэр Усть-Кута Александр Душин.
Вскоре появилась информация, что глава города подозревается в незаконной оплате муниципального контракта подрядчику по благоустройству города, который вопреки обязательствам не полностью выполнил свою работу. Сумма ущерба составила 40 млн рублей.
По ходатайству суда Душин не с первого раза, но все-таки был задержан до 1 декабря текущего года включительно (с учетом уже проведенных дней под стражей с момента задержания). А в Сети появилось видео Следственного Комитета, содержашее запись обыска.
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Не хочу никого обидеть, но для меня это примерно как Заж, опинск. И если в городишке с населением в 45 тыс. человек воруют миллионами, то что же творится в больших городах и областях?