"Как тебе такое, Дмитрий Рогозин?": реакция на полет в космос основателя Amazon.com

Древнегреческие скульптуры выглядели не так, как показано в...

Ровно 50 лет назад в Каракуме открылись Врата ада

Юмор в отношениях — это здорово!

12 необычных соревнований, которые когда-то проводились на...

«Это мафия»: на Ставрополье задержали все руководство ГИБДД

"Алло, я здесь п***ы получил": группа людей избила оператора...

Под стук вагонных колес

Спасибо, люди: фото собак до и после спасения, которые трогают душу

Мужчина выстрелил в голову газонокосильщику и вскоре пожалел об этом

Веселые истории о нас. Лето, отпуск

Страх и ужас от Checkmate

20 фото, которые докажут, что наш мир - не такое плохое место!

26 примеров человеческой глупости на грани гениальности

В какую страну вы никогда бы не вернулись?

Интересные снимки: Ялта 90‑х годов в объективе британского фотографа

Прыжок в стиле "Придурков из Хаззарда": автомобиль пролетел...

Гифки

Смешные комментарии из соц.сетей