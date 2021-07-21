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"Как тебе такое, Дмитрий Рогозин?": реакция на полет в космос основателя Amazon.com

"Как тебе такое, Дмитрий Рогозин?": реакция на полет в космос основателя Amazon.com (19 фото)

Автор:
21 июля 2021 11:13
Метки: Amazon   Безос   Рогозин   космический туризм   космос   ракета   реакция соцсетей   
2739
19
Джефф Безос слетал в космос на ракете под названием New Shepard, которую изготовила космическая компания Blue Origin, принадлежащая миллиардеру. Корабль достиг высоты в 100 км, полет продолжался примерно 10 минут. По традиции, пользователи рунета не смогли пройти данной новости.
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Метки: Amazon   Безос   Рогозин   космический туризм   космос   ракета   реакция соцсетей   
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38k
dima423 Час назад
если честно не очень понимаю масштаб достижения... ну вылетели на пару КМ за границу атмосферы, даже не достигли 1 космической скорости, не совершили ни 1 витка вокруг земли, учитывая что человек в космос вышел 60 лет назад, так себе подвиг)) И опять же чего они пытаются рогозина то чмырить? У него ежегодно десятки успешных запусков в космос в том числе людей (в реальный космос)
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27k
Slonyash Минуту назад
Павлины говоришь? (с)


Ссылка www.youtube.com
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2k
Игорь 2 минуты назад
40 км вертикально вверх - это космос? Весь пост - дурацкая агитка. Но как аттракцион такой запуск - это огонь.
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4k
Lola 3 минуты назад
Правка методичек: Гагарин - тьма,Безос - дорога в космос для либерала Васи...
Жаль Вася даже еще на вертолёте не прокатился, но либердня всем покажет и в космос улетит.
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456
Семен 18 минут назад
По сравнению с самолетиком Бренсона это как-то не очень выглядело
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−59
Улыбака Полчаса назад
@Дмитрий Если бы Безос построил базу на Луне и вышел бы там погулять - тогда бы вы орали - не верю! Это всё Голливуд!

...

А так, конечно, для освоения космоса дело невеликое, разве что то, что космические технологии доступны частнику, пусть и очень богатому. У маска программа поинтереснее, но и пригорает от него сильнее


По поводу Роскосмоса - за 20 лет не могут довести ангару до серийных пусков
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24
Иван Полчаса назад
Больше похоже на какую то космическую за***у. Развлекуха для богатых и не более.
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86k
Дмитрий 39 минут назад
Если бы Безос построил базу на Луне и вышел бы там погулять - тогда бы можно было говорить о каком то достижении , а так это выглядела как детская шалость миллиардера.
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540
робт 55 минут назад
"Как тебе такое, Дмитрий Рогозин?"

интересно, почему маскодрочеры не спрашивают маска чё тот первый не полетел?
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69
Алексей робт 16 минут назад
маска ждет пока тачка с космоса вернется ааххааххахаха тогда он будет готов
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760
Злодей Час назад
Интересное название ракеты. Интересно, слово Shepard это перефразировано из пастуха?
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3k
ride Час назад
Это конечно супер круто.
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Richard

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