"Как тебе такое, Дмитрий Рогозин?": реакция на полет в космос основателя Amazon.com

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Джефф Безос слетал в космос на ракете под названием New Shepard, которую изготовила космическая компания Blue Origin, принадлежащая миллиардеру. Корабль достиг высоты в 100 км, полет продолжался примерно 10 минут. По традиции, пользователи рунета не смогли пройти данной новости.
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4. Как это выглядело внутри
Джефф Безос показал, что происходило внутри капсулы в космосе— Дождь (@tvrain) July 20, 2021
Видео: Instagram / jeffbezos pic.twitter.com/XYNn6a7uRs
10. А тем временем, пользователи соцсетей продолжают подшучивать над генеральным директором государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос»
13. Про песни а сайте Роскосмоса не шутил только ленивый
На самом деле, Безос сегодня слетал в космос не просто так. Все это было ради съемок клипа на песню Дмитрия Олеговича Рогозина "Рвем небо мы в клочья" pic.twitter.com/2adtOmTLZx— Усы Пескова (@Sandy_mustache) July 20, 2021
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Жаль Вася даже еще на вертолёте не прокатился, но либердня всем покажет и в космос улетит.
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А так, конечно, для освоения космоса дело невеликое, разве что то, что космические технологии доступны частнику, пусть и очень богатому. У маска программа поинтереснее, но и пригорает от него сильнее
По поводу Роскосмоса - за 20 лет не могут довести ангару до серийных пусков
интересно, почему маскодрочеры не спрашивают маска чё тот первый не полетел?