Обломки ступени китайской ракеты "Чанчжэн-5Б" упали в Индийский океан

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Сегодня утром в 02:24 по Гринвичу, 05:24 по московскому времени отработавшая ступень китайской ракеты-носителя "Чанчжэн 5-Б" (в дословном переводе - "Великий поход") упала в Индийский океан. Ракета вывела на орбиту первый модуль космической станции "Тяньхэ", которую планируется развернуть к 2022 году.
На снимке: старт ракеты-носителя "Чанчжэн-5Б" с космодрома Вэньчан на южном китайском острове Хайнань
Вопреки многочисленным опасениям по поводу того, что ее обломки могут упасть на населенные пункты, все произошло так, как предсказывали китайские и российские космические агентства: большая часть ступени сгорела в атмосфере, оставшиеся обломки упали в океан в районе к западу от Мальдивских островов.
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Представители Китайского управления пилотируемой космической техники ранее заявляли о том, что ракета изначально была спроектирована так, чтобы во время падения большая ее часть разрушилась и сгорела - для минимизации возможного ущерба.
Путешествие ракеты было настолько непредсказуемым, что ученые не могли сойтись в едином мнении о том, где именно она упадет. Большинство прогнозов предполагало, что это произойдет в Тихом океане.
Фотографии, сделанные телескопом накануне вечером, перед ожидаемым падением ракеты на Землю.
Карта с изображение населенных пунктов, которые попадали под траекторию движения ракеты и могли пострадать при неудачном стечении обстоятельств.
Генеральный директор британского ракетного стартапа Skyrora Владимир Левыкин сказал, что таких событий, как падение ракет-носителей, "не должно происходить", и призвал к действиям по разрешению подобных ситуаций "до того, как случится катастрофа".
"В настоящее время вокруг планеты вращается около 26 000 объектов, и среди обломков космических миссий за 60 лет запускаются новые группы спутников, - сказал он. - Орбитальные транспортные средства, такие как космический буксир Skyrora, всегда под рукой, чтобы помочь безопасно снять с орбиты космический мусор".
Он сказал, что каждый будущий запуск, независимо от того, кто его запускает, должен происходить с использованием какого-нибудь космического буксира, и добавил, что неконтролируемые падения ракет должны остаться в прошлом.
"В настоящее время вокруг планеты вращается около 26 000 объектов, и среди обломков космических миссий за 60 лет запускаются новые группы спутников, - сказал он. - Орбитальные транспортные средства, такие как космический буксир Skyrora, всегда под рукой, чтобы помочь безопасно снять с орбиты космический мусор".
Он сказал, что каждый будущий запуск, независимо от того, кто его запускает, должен происходить с использованием какого-нибудь космического буксира, и добавил, что неконтролируемые падения ракет должны остаться в прошлом.
Старт ракеты в прошлый четверг стал для Китая моментом особой гордости
Напомним: в мае прошлого года еще одна китайская ракета неконтролируемо упала в Атлантический океан у побережья Западной Африки.
18-тонная ракета, упавшая в мае прошлого года, была самым тяжелым неконтролируемым обломком со времен бывшей советской космической станции" Салют-7" в 1991 году.
Первая космическая станция Китая, Tiangong-1, потерпела крушение в Тихом океане в 2016 году. В 2019 году космическое агентство контролировало снос в атмосфере своей второй станции Tiangong-2.
В марте обломки ракеты Falcon 9, запущенной американской авиационной компанией SpaceX, упали на Землю в Вашингтоне и на побережье Орегона.
18-тонная ракета, упавшая в мае прошлого года, была самым тяжелым неконтролируемым обломком со времен бывшей советской космической станции" Салют-7" в 1991 году.
Первая космическая станция Китая, Tiangong-1, потерпела крушение в Тихом океане в 2016 году. В 2019 году космическое агентство контролировало снос в атмосфере своей второй станции Tiangong-2.
В марте обломки ракеты Falcon 9, запущенной американской авиационной компанией SpaceX, упали на Землю в Вашингтоне и на побережье Орегона.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Много смыслят в этом? Вот в марте Falcon 9 упал, что молчали то?
первая и вторая ступени этой ракеты ВОДОРОДНЫЕ.