Генеральный директор британского ракетного стартапа Skyrora Владимир Левыкин сказал, что таких событий, как падение ракет-носителей, "не должно происходить", и призвал к действиям по разрешению подобных ситуаций "до того, как случится катастрофа".



"В настоящее время вокруг планеты вращается около 26 000 объектов, и среди обломков космических миссий за 60 лет запускаются новые группы спутников, - сказал он. - Орбитальные транспортные средства, такие как космический буксир Skyrora, всегда под рукой, чтобы помочь безопасно снять с орбиты космический мусор".



Он сказал, что каждый будущий запуск, независимо от того, кто его запускает, должен происходить с использованием какого-нибудь космического буксира, и добавил, что неконтролируемые падения ракет должны остаться в прошлом.