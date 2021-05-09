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Обломки ступени китайской ракеты "Чанчжэн-5Б" упали в Индийский океан

Обломки ступени китайской ракеты "Чанчжэн-5Б" упали в Индийский океан (8 фото)

Автор:
09 мая 2021 12:40
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Событие   китай   космос   обломки ракет   обломки ступеней   ракета   ракета-носитель   
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Сегодня утром в 02:24 по Гринвичу, 05:24 по московскому времени отработавшая ступень китайской ракеты-носителя "Чанчжэн 5-Б" (в дословном переводе - "Великий поход") упала в Индийский океан. Ракета вывела на орбиту первый модуль космической станции "Тяньхэ", которую планируется развернуть к 2022 году.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Событие   китай   космос   обломки ракет   обломки ступеней   ракета   ракета-носитель   
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7  комментариев
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20k
Влад 2 часа назад
А британцы то чего выступают, они много ракет запускают что-ли?
Много смыслят в этом? Вот в марте Falcon 9 упал, что молчали то?
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9k
Kucher 10 минут назад
Никто не угадал, где вход в атмосферу будет. Наши говорили, что над Тихим океаном, пиндосы - над Туркменией. Но в предсказании пиндосы меньше ошиблись. Главное - не пришибло никого.
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19k
Андрей Иванов 2 часа назад
А Роскосмос то лучше предсказывает, чем НАСА
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34k
AE 3 часа назад
а ведь что интересно
первая и вторая ступени этой ракеты ВОДОРОДНЫЕ.
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