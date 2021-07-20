Интересные снимки: Ялта 90‑х годов в объективе британского фотографа

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Мартин Парр — неоднозначный британский фотожурналист, чей взгляд на мир отличается определенной ироничностью, а художественный стиль — провокационностью. В его фоторепортажах нет ни войн, ни стихийных бедствий, ни гламура, ни красот природы и прочих эффектных тем, вызывающих прогнозируемый эмоциональный отклик у зрителя.



Предметом исследования Мартина Парра является повседневная жизнь представителей среднего класса, или, если угодно, обывателей, в различных ее проявлениях. С 1994 года Мартин Парр является членом самого престижного мирового фотоагентства — Magnum Photos, основанного самим Картье Брессоном.