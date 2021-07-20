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Интересные снимки: Ялта 90‑х годов в объективе британского фотографа

Интересные снимки: Ялта 90‑х годов в объективе британского фотографа (37 фото)

Автор:
20 июля 2021 21:51
Метки: море   отдых   фотографии   ялта   
602
37
Летом 1995 года британский фотограф Мартин Парр побывал в Ялте, которую он сам для себя назвал «Русской Ривьерой». И в этой серии вы увидите все то разнообразие, которое могла предложить туристу Ялта, пляжи, шум набережной, девушки, пансионаты и чинный семейный отдых.
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Метки: море   отдых   фотографии   ялта   
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6k
Татьяна Юсова 3 часа назад
Отличные фотографии!!! С настроением!
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Сергей 2 часа назад
Думаю- странно, хоть убей не помню ресторан "Комета"...
А он в Гурзуфе стоял)
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