Элвис жив! И фотограф из Англии это доказал

Только дома, разбирая фотографии, Кросби понял, что заснял профиль Элвиса Пресли, сформированный волной. "Когда я его увидел, я сразу узнал его, - говорит фотограф. - Этот чуб, этот лоб - его ни с кем не спутаешь! Такой фотографии Элвиса нет ни у кого!" Что ж, если природа сама хочет доказать, что Элвис по-прежнему с нами, скептикам остается лишь смущенно умолкнуть!