Элвис жив! И фотограф из Англии это доказал

26-летний фотограф-любитель Джордан Кросби из Дарема полчаса снимал величественные волны возле Сигемского маяка во время грандиозного шторма. Только придя домой и разобрав снимки, он понял, что видел Элвиса!
26-летний Джордан Кросби провел полчаса на берегу моря, у Сигемского маяка в графстве Дарем, Англия, снимая грандиозные волны при ветре, дувшем со скоростью больше 30 км/ч. Только дома, разбирая фотографии, он понял, как ему повезло: одна из волн в точности повторила знаменитый профиль Элвиса Пресли!
"Погода была просто ужасной, - рассказывает Кросби, житель Хартлпула. - Мне пришлось надеть зимнее пальто, чтобы меня в первые же минуты не продуло до костей, а ветер просто сбивал с ног. Но мне очень хотелось снять эту красоту! Волны поднимались метров на 20. Технически съемка была несложной, но я продержался только полчаса, после чего продрог и ушел домой".
Только дома, разбирая фотографии, Кросби понял, что заснял профиль Элвиса Пресли, сформированный волной. "Когда я его увидел, я сразу узнал его, - говорит фотограф. - Этот чуб, этот лоб - его ни с кем не спутаешь! Такой фотографии Элвиса нет ни у кого!" Что ж, если природа сама хочет доказать, что Элвис по-прежнему с нами, скептикам остается лишь смущенно умолкнуть!
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Родина Роналду через профессиональный объектив
- Фотограф собрал коллекцию детских кошмаров
- Фотограф исследует тайны старинного особняка
- Мощь стихии: потрясающие снимки грозы
- Турист сфотографировал Лох-Несское чудовище?
Метки: англия море повезло фото фотограф фотографии шторм элвис пресли
11
Понравилось11
Новости партнёров
Загрузка...