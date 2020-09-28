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Элвис жив! И фотограф из Англии это доказал

Элвис жив! И фотограф из Англии это доказал (4 фото)

Автор:
28 сентября 2020 13:15
Сообщество : ФотоМир
Метки: англия   море   повезло   фото   фотограф   фотографии   шторм   элвис пресли   
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26-летний фотограф-любитель Джордан Кросби из Дарема полчаса снимал величественные волны возле Сигемского маяка во время грандиозного шторма. Только придя домой и разобрав снимки, он понял, что видел Элвиса!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: англия   море   повезло   фото   фотограф   фотографии   шторм   элвис пресли   
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2  комментария
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7k
Cornho Полчаса назад
Этому продрогшему надо было принять не один стакан согревающей воды, чтобы умудриться увидеть здесь Элвиса.
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Roman Полчаса назад
Апофения это называется.
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