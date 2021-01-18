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15 раз, когда сравнение некоторых вещей может взорвать мозг

15 раз, когда сравнение некоторых вещей может взорвать мозг (16 фото)

Автор:
18 января 2021 23:25
Сообщество : ФотоМир
Метки: Поразительные   Противопоставление   вещи   объекты   размер   сравнение   
2262
16

То, как мы воспринимаем истинные размеры вещей, не всегда может быть верным. И только при сравнении с другими объектами, картина проясняется. В этом посте вы увидите по-настоящему поразительные противопоставления.

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Метки: Поразительные   Противопоставление   вещи   объекты   размер   сравнение   
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26  комментариев
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43k
Daniel Rumiantsev 2 часа назад
про пальцы продолжу
в обоих случаях большой с мизинцем
про пальцы продолжу в обоих случаях большой с мизинцем
про пальцы продолжу в обоих случаях большой с мизинцем
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4k
RomaXz Daniel Rumiantsev 2 часа назад
Что с мужским пальцем? Это какая-то болезнь?
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12k
Corvus Corax 55 минут назад
"Мужская и женская нога"

Ко врачу мужчине... Хроника уже...
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9k
Джон Уик Час назад
Что за?!
Что за?!
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22k
turyst 2 часа назад
Неужели, у некоторых людей, такой слабый мозг, что эти фотографии могут его взорвать?
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49k
Похабыч 2 часа назад
15 раз, когда сравнение некоторых вещей может взорвать мозг
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34k
parallax 2 часа назад
"Гигантский недостроенный обелиск в Асуане, Египет"

Интнресно, как они его собирались транспортировать? А ещё интересней, как потом поднимать?
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10k
Хью́берт parallax Час назад
Общая масса у него я посмотрел 1200 тонн, но его разрезать уже начали, но он лопнул.
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9k
Denissg mirohvat 59 минут назад
Так домкрат падает, а не поднимает!
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9k
Denissg поручик Ржевский 58 минут назад
Шакалы не ядовитые, хотя форма может ввести в заблуждение.
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9k
Denissg parallax 52 минуты назад
Вот и они подумали об этом слишком поздно. "О, великий Ра, как же мы повезем эту *****?", - подумали египтяне. "№%^(&^%$ мать!", - подумал о том же советский инженер. И на остаток средств построили рядом Асуанскую плотину.
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0
Князь Курбский parallax 19 минут назад
Как обычно
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13
Владимир 2 часа назад
самое главное, от женщины такую фразу не услышать
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