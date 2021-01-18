15 раз, когда сравнение некоторых вещей может взорвать мозг

То, как мы воспринимаем истинные размеры вещей, не всегда может быть верным. И только при сравнении с другими объектами, картина проясняется. В этом посте вы увидите по-настоящему поразительные противопоставления.
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в обоих случаях большой с мизинцем
Ко врачу мужчине... Хроника уже...
Интнресно, как они его собирались транспортировать? А ещё интересней, как потом поднимать?