10 доказательств того, что вокруг слишком много лжи

Мы каждый день просыпаемся и не подозреваем, что многое чему мы привыкли верить на самом деле расхожее заблуждение. В этом посте раскрыты факты о некоторых вещах, которые вас возможно удивят.
Многим известно, что гориллы строят гнёзда для сна на деревьях или под ними. Но оказывается, они постоянно меняют место ночёвки, и никогда не используют два раза одно и то же гнездо.
Часто, в рекламе вместо меда используется машинное масло. Но и это ещё не весь обман. Хитрые маркетологи, сгущённое молоко заменяют клеем, а гамбургеры намазывают блеском для обуви.
Детская морковь изготавливается из классической моркови : ее очищают и подгоняют под необходимый размер. Эту идею придумал калифорнийский фермер в 1986 году, которому нужно было продать урожай не очень симпатичной моркови.
Страусы не зарывают голову в песок. Это оптическая иллюзия. Просто издали создается такое впечатление, когда птица опускает голову в поисках еды.
Египет не единственная страна пирамид. Пальма первенства по количеству подобных сооружений принадлежит Судану. В стране насчитывается по меньшей мере 255 пирамид. Это почти в два раза больше, чем в Египте.
Факт падения яблока на голову Исаака Ньютона - это миф. В Лондоне была опубликована рукопись друга и биографа учёного, в которой чёрным по белому было написано, что фрукт конечно сыграл свою роль, но он упал рядом с Ньютоном.
Оказывается, на олимпийских играх уже давно не награждают настоящими золотыми медалями. Последний экземпляр был вручен в 1912 году. С тех пор спортсмены получают серебряные медали, покрытые тонкой золотой пленкой, которая составляет около 1% от общей массы.
Вопреки расхожему мнению, мыши совсем не любят сыр. Они предпочитают продукты с высоким содержанием углеводов, такие как семена и фрукты.
Самый известный пивной фестиваль Октоберфест появился в Германии 12 октября 1810 года. Но через некоторое время он был перенесен на сентябрь, так как в этом месяце более благоприятный климат.
На самом деле дефибриллятор не запускает сердце, которое остановилось. Его используют для лечения сердечных аритмий, воздействуя на миокард электроимпульсом. В случае остановки сердца используют массаж и экстренные лекарства.
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Метки: Ложь вещи доказательств заблуждение много факты
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ну, наверное ж, не для лечения аритмии, а для вывода из состояния аритмии/фибриляции.
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Да, это так. Сыр в мышеловке вообще не привлекает мышек. Проверено опытным путем.
Но стоит заправить в ловушку кусочек сала..
И потом, ошибочно считать, что сало принадлежит одной, и только одной нации.
А для хорошей мышки, как и для хорошего человека - ничего не жалко. Даже кусочка сала.