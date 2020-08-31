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10 доказательств того, что вокруг слишком много лжи

10 доказательств того, что вокруг слишком много лжи (11 фото)

Автор:
31 августа 2020 23:37
Сообщество : Факты
Метки: Ложь   вещи   доказательств   заблуждение   много   факты   
2078
11

Мы каждый день просыпаемся и не подозреваем, что многое чему мы привыкли верить на самом деле расхожее заблуждение. В этом посте раскрыты факты о некоторых вещах, которые вас возможно удивят.

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Метки: Ложь   вещи   доказательств   заблуждение   много   факты   
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12  комментариев
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6k
Alex Djeff 3 часа назад
Может автор хочет сказать, что и деда Мороза нет?
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Перст Указующий 3 часа назад
фух, я уж подумал, что октоберфест будет про сиськи.
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3k
schmubu 3 часа назад
< На самом деле дефибриллятор не запускает сердце, которое остановилось. Его используют для лечения сердечных аритмий,

ну, наверное ж, не для лечения аритмии, а для вывода из состояния аритмии/фибриляции.
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8k
Delirium Tremens 3 часа назад
"Вопреки расхожему мнению, мыши совсем не любят сыр."©
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Да, это так. Сыр в мышеловке вообще не привлекает мышек. Проверено опытным путем.
Но стоит заправить в ловушку кусочек сала..
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7k
Maddy8 Delirium Tremens 3 часа назад
як ти посмів витратити цінний шматочок сала на якусь миша
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3k
Andrey Abramov Maddy8 2 часа назад
Так мыши в шароварах.
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32k
figny Maddy8 2 часа назад
чё, русский язык забыл?
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8k
Delirium Tremens 2 часа назад
Кусочек сала здесь не несет контекста межнациональной розни. Просто мыши ловятся на кусочек сала.
И потом, ошибочно считать, что сало принадлежит одной, и только одной нации.
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8k
Delirium Tremens Maddy8 2 часа назад
Я бы не "посмів", алэ.., то есть, в смысле - они сами просят.
А для хорошей мышки, как и для хорошего человека - ничего не жалко. Даже кусочка сала.
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