Загадка истории — сооружения есть, а следов используемых инструментов нет

На фотографиях вы можете заметить странное сооружение, вырезанное прямиком из монолитной скалы. Как видно из снимков, скала явно не сделана из материала, который можно легко обрабатывать любой палкой.

Другими словами, для ее обработки нужно было много инструментов с высокой прочностью. Исходя из формы сооружения можно сказать, что если брать в расчет простые инструменты, которыми могли владеть инки в те времена, то его можно было сделать только путем скалывания.

Как вы можете понять, после скалывания остаются довольно характерные следы от использованного инструмента, по которым легко определить, какой примерно инструмент был использован в работе.

Вот самый простой пример для наглядности.