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Загадка истории — сооружения есть, а следов используемых инструментов нет

Загадка истории — сооружения есть, а следов используемых инструментов нет (6 фото)

Автор:
20 июля 2021 08:52
Сообщество : Исторические факты
Метки: загадка   история.   познавательно   удивительно   факты   фото   
2163
6

Сегодня я расскажу вам про очень интересную историческую загадку, которую на данный момент можно считать одним из фундаментальных доказательств в пользу альтернативных версий истории.

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Метки: загадка   история.   познавательно   удивительно   факты   фото   
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37  комментариев
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2k
LekS 2 часа назад
Скляров же наглядно показал кучу следов применяемых инструментов.
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50k
stabskapitan Минуту назад
Я вот альтернативщиков не могу понять, если все сделали боги/инопланетяне, то где следы их жизнедеятельности, тот же бытовой мусор.
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17k
Феникс 11 минут назад
Вот просто интересно а какие следы вы бы хотели увидеть от абразивного кварцевого песка и тряпочки с водичкой через 4 века?
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600
vasilykopkov 22 минуты назад
Как задолбали мусолить эти "загадки".
Про геобетон не слышали? Загуглите. Известен по крайней мере 5-6 тыс лет. Через пару десятков лет он неотличим от камня.
Даже сейчас им реставрируют гранитные статуи в Египте.
Закруглённые края камней как раз указывают места, где опалубка (возможно-циновка) раздулась под давлением бетона. Ниша в этом случае делается элементарно, просто замуровываешь ящик, как раствор застынет - вынимаешь его и вуаля... Отсю да к стати и "идеальная подгонка" "камней".
Вымораживают рассуждения о "загадочных квадратных отверстиях в камне, которые невозможно сделать даже современными инструментами" . Да просто замуровали квадратный брус. Через соню лет он сгнил и все...
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918
Ustas Tirex Полчаса назад
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6k
Trenzel2003 41 минуту назад
Мы стекло и камень плавим!
А про то что мы оставим, пусть другие пропоют!
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5k
Енот Потаскун 45 минут назад
Где-то слышал объяснения геологов, что некоторые (или все) породы камня имеют текучесть и с годами, за сотни лет заполняют щели между друг другом.
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2k
Сергей 45 минут назад
Или как дома при ремонте, следы инструмента есть, а ремонта нет.
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5k
night_visitor 50 минут назад
Вижу "альтернативные версии истории", сразу понимаю что сейчас необразованный дегенерат выльет на уши слушателям/читателям ведро помоев.
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15k
Maks Es 56 минут назад
По поводу теорий об инопланетянах. Если они действительно были там и это построили, то совершенно непонятно, почему они резали эти сооружения, используя естественные наросты магматических пород. Что, им сложно было резать все это произвольно? Там ни одного прямого угла между "зданиями" нет, да и внутри куча естественных выступов, которые они даже не пытались обработать.
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201
Andrey Час назад
Канал gresar в помощь)))
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54k
Алекс Юстасов Час назад
Что, если потереть два камня друг об друга достаточно долгое время? Не поверите, может образоваться ровная поверхность без следов обработки каким-то острым инструментом! Чудо же!
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−64
Улыбака Час назад
Большинство теорий заговоров появляются от незнания и натягивание совы на Глобус

взять хоть статуи острова Пасхи хоть пирамиды хоть Стоунхендж или лунный заговор. Если изучить все материалы и окажется, всему есть простое научное объяснение. Ну не же тупые людишки этого сделать не могли, это всё инопланетяне!.

Думаю в данном случае тоже есть научные изыскания и объяснения этой проблемы
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4k
Борис Карабанов Час назад
Давно уже всё выяснили на РЕН-ТВ. Скалу размягчяли особым заговором, она обретала консистенцию пластилина, её формовали, а потом опять придавали структуру камня. Всё просто!
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799
Lisetc soho Час назад
Ссылка www.youtube.com
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1k
Ивлар Час назад
Мда, определить по фото, Карл, по фото, отсутсвие следов, это мощно...Ванга и Настрадамус нервно курят в сторонке...
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5k
Александр Час назад
Не парьтесь, это сделали боги, не напрягаясь.
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5k
Roman 2 часа назад
Т.е. дыра в скале за след не считается?!
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271
(-♛-) Est quaedam flere voluptas 2 часа назад
Ох нравятся мне диванны эксперты....
, по фотографии пытающиеся разъяснить явления и источники их происхождения. Автор не указал ни плотность камня, ни скорость ветра в тех местах, ни количество осадков, только напускал тумана... типа Загадка!!!
Отано как!!!
Если автору непонятно, то это "альтернативная история"!
Автор, если в наше время профессия камнетес отсутствует напрочь за ненадобностью, так как цемент сделал ее ненужной, это не значит что в те времена дела обстояли так же.
Именно каменщики были если не самой востребованной, то одной из востребованнейших профессий. А там ветер и дожди дошлифовали, ибо в горах их немеряно!
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271
(-♛-) Est quaedam flere voluptas Злодей 19 минут назад
Спросите об этом жителей Кавказа!
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271
(-♛-) Est quaedam flere voluptas Злодей 15 минут назад
Ты у нас такой дурак лишь во вторник, али как?
Инки жили в горах, строили в горах, и кормились с гор!
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8k
Павел 2 часа назад
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