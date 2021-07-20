Загадка истории — сооружения есть, а следов используемых инструментов нет

Сегодня я расскажу вам про очень интересную историческую загадку, которую на данный момент можно считать одним из фундаментальных доказательств в пользу альтернативных версий истории.
На фотографиях вы можете заметить странное сооружение, вырезанное прямиком из монолитной скалы. Как видно из снимков, скала явно не сделана из материала, который можно легко обрабатывать любой палкой.
Другими словами, для ее обработки нужно было много инструментов с высокой прочностью. Исходя из формы сооружения можно сказать, что если брать в расчет простые инструменты, которыми могли владеть инки в те времена, то его можно было сделать только путем скалывания.
Как вы можете понять, после скалывания остаются довольно характерные следы от использованного инструмента, по которым легко определить, какой примерно инструмент был использован в работе.
Вот самый простой пример для наглядности.
Однако на сооружениях инков нет вообще никаких следов от использованных примитивных инструментов, не говоря уже о следах скалывания породы. Помимо этого есть еще один интересный момент.
Если внимательно присмотреться на фото, то можно заметить, что самая правая часть скалы до конца не обработана, но даже в переходах между обработанными и не обработанными частями нет следов инструментов.
Так каким тогда образом эти сооружения создавались?
Обратите внимание на стык, куда показывает стрелочка.
Он далеко не самый обычный и имеет закругленную форму.
Если забыть про много других странностей, то можно предположить, что инки сначала создали сооружения скалывающими инструментами, а после хорошо обработали его поверхности до такого состояния.
Но как насчет стенок карьера?
Если обрабатывать сооружение еще имеет какой-то смысл, то в случае со стенками карьеров логика и здравый смысл такого не позволяют.
Ситуация в карьерах аналогична с другими постройками.
Видно, что поверхности обработаны в довольно больших масштабах, но отсутствуют какие-либо следы от использования инструментов.
В итоге мы имеем множество загадочных сооружений и следов обработанных гор, но понять как они сделаны не можем. При этом историки с гордостью заявляют нам, что все это сделали инки.
Однако отсутствие используемых инструментов является загадкой не только для независимых исследователей, но и для ученых, поэтому этот вопрос в полной праве можно назвать настоящей загадкой истории.
Источник:
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Про геобетон не слышали? Загуглите. Известен по крайней мере 5-6 тыс лет. Через пару десятков лет он неотличим от камня.
Даже сейчас им реставрируют гранитные статуи в Египте.
Закруглённые края камней как раз указывают места, где опалубка (возможно-циновка) раздулась под давлением бетона. Ниша в этом случае делается элементарно, просто замуровываешь ящик, как раствор застынет - вынимаешь его и вуаля... Отсю да к стати и "идеальная подгонка" "камней".
Вымораживают рассуждения о "загадочных квадратных отверстиях в камне, которые невозможно сделать даже современными инструментами" . Да просто замуровали квадратный брус. Через соню лет он сгнил и все...
А лили этот геобетон геотаджики и геохохлы. Вот и разгадка!
А про то что мы оставим, пусть другие пропоют!
взять хоть статуи острова Пасхи хоть пирамиды хоть Стоунхендж или лунный заговор. Если изучить все материалы и окажется, всему есть простое научное объяснение. Ну не же тупые людишки этого сделать не могли, это всё инопланетяне!.
Думаю в данном случае тоже есть научные изыскания и объяснения этой проблемы
, по фотографии пытающиеся разъяснить явления и источники их происхождения. Автор не указал ни плотность камня, ни скорость ветра в тех местах, ни количество осадков, только напускал тумана... типа Загадка!!!
Отано как!!!
Если автору непонятно, то это "альтернативная история"!
Автор, если в наше время профессия камнетес отсутствует напрочь за ненадобностью, так как цемент сделал ее ненужной, это не значит что в те времена дела обстояли так же.
Именно каменщики были если не самой востребованной, то одной из востребованнейших профессий. А там ветер и дожди дошлифовали, ибо в горах их немеряно!
2. В горах можно малой группой отбиться от очень большой
3. В горах мало того, за чем кто-то захочет вести завоевательные войны
А если народу много, то можно и не в горах жить, отбиться толпой легко.