FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Исторические факты 858 постов • 203 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Исторические факты 
Зачем фараоны Египта носили эти странные платки?

Зачем фараоны Египта носили эти странные платки? (2 фото)

Автор:
19 июля 2021 08:45
Сообщество : Исторические факты
Метки: интресно   платок   познавательно   факты   фараон   фото   
1328
2

Если попросить любого человека описать древнеегипетского фараона, частью полученного описания наверняка будет сине-золотой головной убор.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Исторические факты"
Метки: интресно   платок   познавательно   факты   фараон   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Frank Borman Час назад
Зачем фараоны Египта носили эти странные платки?

По той же причине, что и главпоп Гундяй носит эту странную шапку с длинными ушами. Белый цвет - это цвет неба, где проживает его начальник. Длинные уши - знак того, что Киря прислушивается к гласу народа.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
7k
Перст Указующий 2 минуты назад
о, у меня как раз такие трусы в полосочку
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Lynx Час назад
дифферент
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
ТОП-6 бесшумных электрических щёток 20201 года ТОП-6 бесшумных электрических щёток 20201 года Почему у канистры три ручки Почему у канистры три ручки Постройки древности, существование которых сложно объяснить с логической точки зрения Постройки древности, существование которых сложно объяснить с логической точки зрения Удивительные факты о нашей планете, переданных с помощью карт Удивительные факты о нашей планете, переданных с помощью карт Удивительная история Милунки Савич Удивительная история Милунки Савич Почему птиц не бьёт током, когда они сидят на проводах под огромным напряжением? Почему птиц не бьёт током, когда они сидят на проводах под огромным напряжением?
Snezhinka

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

824002



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Удивительная история Милунки Савич
9
58
Удивительная история Милунки Савич
Не показывайте людям с ЧСВ: пост о самоиронии
3
27
Не показывайте людям с ЧСВ: пост о самоиронии
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Мормышинг в микро-ручье. Окунь и плотва отлично ловятся в жару
0
11
Мормышинг в микро-ручье. Окунь и плотва отлично ловятся в жару
Все долги на козла отпущения!
0
42
Все долги на козла отпущения!
О роботе, который завоюет ваш ковёр и ваше сердце
О роботе, который завоюет ваш ковёр и ваше сердце
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#история#СССР#люди#приколы#прикольные#кино#сша#Москва#Германия
#интересно#факты#картинки#Россия#животные#ynews#наводнение#подборка#фильм#страна
#фото#фотографии#удивительно#в мире#комментарии#роль#смешно#природа#сарказм.

На что жалуетесь?

Вернуться