Зачем фараоны Египта носили эти странные платки?

Действительно, почти на всех дошедших до наших дней изображениях правители Древнего Египта их головы облачены в этот широкий платок.





Зачем же фараоны носили его?





Небесный и бессмертный

Царский головной убор, который в Древнем Египте носили все фараоны вне зависимости от династии, называется немес. Это сделанный из ткани платок с синими и золотыми полосами. Считается, что синий цвет символизировал для египтян небо, а золотой — божественность и бессмертие. Его сплетали в узел на затылке, оставляя по бокам широкие фалды, спускающиеся на плечи. Немес защищал правителей от песка и солнца, закрывая макушку и затылок и оставляя открытыми уши.





Сын богов

Древние египтяне считали своих правителей детьми бога Ра, и те старательно поддерживали эту легенду с помощью своих образов. Все ее детали кричали о могуществе и божественном происхождении правителя. Поэтому привилегию носить немес имели только фараоны. Но не стоит путать этот головной убор с короной, так как был всего лишь дополнением к царственной атрибутике. Его накидывали на корону, закрывали им лоб, укрепляли лентой, а сверху водружали золотой урей.

На урее обычно изображалась богиня-кобра Уаджит. Было похоже, что ее фигурка выглядывает из-под немеса, что символизировало её подчинение фараону. Другой покровительницей власти правителя считалась богиня Нехбет которую египтяне изображали в форме грифа.





Для простых смертных

Царский сине-золотой немес является разновидностью традиционного египетского платка клафта. У египтян было принято сбривать волосы на голове, поэтому защита от солнца и пыли нужна была представителям всех сословий. При чем и мужчинам, и женщинам.