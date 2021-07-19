Зачем фараоны Египта носили эти странные платки?

Если попросить любого человека описать древнеегипетского фараона, частью полученного описания наверняка будет сине-золотой головной убор.
Действительно, почти на всех дошедших до наших дней изображениях правители Древнего Египта их головы облачены в этот широкий платок.
Зачем же фараоны носили его?
Небесный и бессмертный
Царский головной убор, который в Древнем Египте носили все фараоны вне зависимости от династии, называется немес. Это сделанный из ткани платок с синими и золотыми полосами. Считается, что синий цвет символизировал для египтян небо, а золотой — божественность и бессмертие. Его сплетали в узел на затылке, оставляя по бокам широкие фалды, спускающиеся на плечи. Немес защищал правителей от песка и солнца, закрывая макушку и затылок и оставляя открытыми уши.
Сын богов
Древние египтяне считали своих правителей детьми бога Ра, и те старательно поддерживали эту легенду с помощью своих образов. Все ее детали кричали о могуществе и божественном происхождении правителя. Поэтому привилегию носить немес имели только фараоны. Но не стоит путать этот головной убор с короной, так как был всего лишь дополнением к царственной атрибутике. Его накидывали на корону, закрывали им лоб, укрепляли лентой, а сверху водружали золотой урей.
На урее обычно изображалась богиня-кобра Уаджит. Было похоже, что ее фигурка выглядывает из-под немеса, что символизировало её подчинение фараону. Другой покровительницей власти правителя считалась богиня Нехбет которую египтяне изображали в форме грифа.
Для простых смертных
Царский сине-золотой немес является разновидностью традиционного египетского платка клафта. У египтян было принято сбривать волосы на голове, поэтому защита от солнца и пыли нужна была представителям всех сословий. При чем и мужчинам, и женщинам.
Такой защитой и был для них клафт. Цвета у этих головных уборов были разнообразными и зависели от происхождения и социального статуса их хозяев. Воины носили клафты с красными полосами, жрецы — с желтыми. Но голубые горизонтальные полосы носили только царственные особы.
Дошедшее до наших дней
Самое известное изображение фараона в немесе с уреем, дошедшее до наших дней, нанесено на пластину фараона Дена из слоновой кости. Она хранится в Британском музее. На первой из найденных учеными скульптур с немесом изображен фараон Джосер. В нем изображались не только древнеегипетские правители, но и древнеримские императоры, в их числе Октавиан Август. Голова расположенного на западном берегу Нила Большого Сфинкса тоже облачена в немес.
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Понравилось18
По той же причине, что и главпоп Гундяй носит эту странную шапку с длинными ушами. Белый цвет - это цвет неба, где проживает его начальник. Длинные уши - знак того, что Киря прислушивается к гласу народа.