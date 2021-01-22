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Для кого созданы эти маленькие двери в Капитолии?

Для кого созданы эти маленькие двери в Капитолии? (9 фото)

Автор:
22 января 2021 08:55
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: дверь   загадка   интересно   капитолий   познавательно   факты   фото   
396
9
Туристы обычно не замечают эти маленькие дверцы по всему Капитолию.
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Метки: дверь   загадка   интересно   капитолий   познавательно   факты   фото   
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