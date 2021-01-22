Для кого созданы эти маленькие двери в Капитолии?

Как вы уже поняли, большая часть этой ценной коллекции была уничтожена пожаром, который случился именно утром в канун Рождества (то есть 24 декабря) 1851 года. Это, конечно, были не все книги - на тот момент фонд библиотеки включал 55 тысяч изданий, две трети из которых были уничтожены огнём.



Так причём тут маленькие дверцы, спросите вы? А при том, что если бы они были в Капитолии тогда, в 1851 году, то пожара бы просто не было. Так в чём же дело?