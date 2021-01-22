Для кого созданы эти маленькие двери в Капитолии?

Туристы обычно не замечают эти маленькие дверцы по всему Капитолию.
Последние события в США привлекли внимание к знаменитому Капитолию. Не к холму или храму на этом холме в Риме, конечно, а к зданию Конгресса США в Вашингтоне. Наверное не все знают, но место это вполне туристическое - туда в своё время запросто можно было попасть со специальной экскурсией.
Пускали не везде, конечно, но многие туристы упоминают одну деталь - очень маленькие дверцы внутри здания, которые встречаются в разных его уголках. Эти дверцы вызывают удивление у тех, кто не в курсе их происхождения. Судя по старым отзывам на туристических сайтах, гиды во время экскурсий не торопятся рассказать о дверках.
Да и внимание на них не акцентируют - некоторые даже думают, что специально отвлекают внимание на другие детали интерьера. Непонятно, правда, зачем - ничего секретного в предназначении этих дверей нет.
Да и внимание на них не акцентируют - некоторые даже думают, что специально отвлекают внимание на другие детали интерьера. Непонятно, правда, зачем - ничего секретного в предназначении этих дверей нет.
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Изначально в Капитолии никаких маленьких дверок не было. Их не было в проекте, когда 18 сентября 1793 года Джордж Вашингтон заложил первый камень в основание Капитолия. Не было, когда в ноябре 1800 года в ещё недостроенном здании впервые собрался Конгресс.
Не было, когда в 1814 году Капитолий, а заодно и Белый дом сожгли британцы, захватившие - единственный раз в истории, кстати - столицу Соединённых Штатов. И даже когда после этой истории Капитолий пришлось восстанавливать, на что ушло 5 лет, маленьких дверей там не было.
Не было, когда в 1814 году Капитолий, а заодно и Белый дом сожгли британцы, захватившие - единственный раз в истории, кстати - столицу Соединённых Штатов. И даже когда после этой истории Капитолий пришлось восстанавливать, на что ушло 5 лет, маленьких дверей там не было.
Но всё же история появления этих "дверей для эльфов" (одна из любимых туристических версий), связанная ещё и c кануном Рождества, тем не менее начинается именно с пожара в Капитолии. А вернее говоря, в Библиотеке Конгресса, которая тогда размещалась именно здесь.
Библиотека Конгресса появилась здесь в 1800 году, то есть практически одновременно с тем, как Капитолий принял первых конгрессменов. В самом Вашингтоне на тот момент библиотек не было вообще, но без чего-то такого Конгресс обойтись не мог - и под библиотеку были выделены специальные помещения.
Библиотека Конгресса появилась здесь в 1800 году, то есть практически одновременно с тем, как Капитолий принял первых конгрессменов. В самом Вашингтоне на тот момент библиотек не было вообще, но без чего-то такого Конгресс обойтись не мог - и под библиотеку были выделены специальные помещения.
Однако в результате того, что британцы сожгли Капитолий, была уничтожена и вся эта библиотека. Когда Капитолий восстановили, Томас Джефферсон, который был президентом США с 1801 по 1809 год, предложил конгрессменом выкупить его библиотеку, самую крупную частную библиотеку в США на то время.
Известно, что в годы так называемой Войны за независимость он служил послом США во Франции и там приобрел для себя множество книг на разных языках. В итоге Конгресс заплатил бывшему главе США сумму в 23 950 долларов и выкупил 6487 книг, которые и стали основой новой Библиотеки Конгресса.
Известно, что в годы так называемой Войны за независимость он служил послом США во Франции и там приобрел для себя множество книг на разных языках. В итоге Конгресс заплатил бывшему главе США сумму в 23 950 долларов и выкупил 6487 книг, которые и стали основой новой Библиотеки Конгресса.
Как вы уже поняли, большая часть этой ценной коллекции была уничтожена пожаром, который случился именно утром в канун Рождества (то есть 24 декабря) 1851 года. Это, конечно, были не все книги - на тот момент фонд библиотеки включал 55 тысяч изданий, две трети из которых были уничтожены огнём.
Так причём тут маленькие дверцы, спросите вы? А при том, что если бы они были в Капитолии тогда, в 1851 году, то пожара бы просто не было. Так в чём же дело?
Так причём тут маленькие дверцы, спросите вы? А при том, что если бы они были в Капитолии тогда, в 1851 году, то пожара бы просто не было. Так в чём же дело?
Рассказывают, что охранник увидел огонь в одном из помещений библиотеки (позже выяснится, что причиной возгорания каким-то образом стал камин этажом ниже), выломал дверь, но потушить огонь не смог - потому что под рукой не было воды. Пока он бегал в поисках воды по Капитолию, огонь охватил большую часть библиотеки.
Вызванные пожарные всю Рождественскую ночь тушили пожар, но спасти смогли далеко не всё. 35 тысяч книг, рукописи, карты и даже картины сгорели. Только после этого в Конгрессе приняли специальное решение профинансировать не просто подачу воды в Капитолий, а строительство водопровода в городе - его там на тот момент просто не было.
Вызванные пожарные всю Рождественскую ночь тушили пожар, но спасти смогли далеко не всё. 35 тысяч книг, рукописи, карты и даже картины сгорели. Только после этого в Конгрессе приняли специальное решение профинансировать не просто подачу воды в Капитолий, а строительство водопровода в городе - его там на тот момент просто не было.
Именно тогда и началось строительство так называемого Вашингтонского акведука, который затем обеспечил водой саму столицу и часть пригородов. Его строили долго - с 1853 по 1864 год, хотя часть системы начала работать раньше. Сейчас это сооружение, кстати, внесено в список исторических памятников.
И снова мы говорим про что угодно, но не про маленькие дверцы! Но мы до них уже дошли, хотя наверняка вы догадались, для чего они нужны. Да, это что-то вроде пожарных кранов в современных зданиях - если дверцу открыть, там будет простой кран с водой.
И снова мы говорим про что угодно, но не про маленькие дверцы! Но мы до них уже дошли, хотя наверняка вы догадались, для чего они нужны. Да, это что-то вроде пожарных кранов в современных зданиях - если дверцу открыть, там будет простой кран с водой.
К слову, его стали использовать не только пожарные, но и обычные уборщики, которые наводили чистоту в Капитолии. Когда в здании делали водопровод, это тоже учли, и именно с уборкой связана высота дверей - ровно, чтобы можно было просунуть в нишу ведро и набрать в него воды.
Конечно, в здании Конгресса после этого было много переделок и маленькие дверцы по назначению практически не используются. Однако и убирать их никто не торопится, как видим - пусть туристы удивляются и радуются своему открытию. Если, конечно, в ныне огороженный Капитолий когда-нибудь ещё будут пускать туристов.
Конечно, в здании Конгресса после этого было много переделок и маленькие дверцы по назначению практически не используются. Однако и убирать их никто не торопится, как видим - пусть туристы удивляются и радуются своему открытию. Если, конечно, в ныне огороженный Капитолий когда-нибудь ещё будут пускать туристов.
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