10 фильмов и сериалов о путешествиях во времени

19 июля зрителей Канала Disney ждет премьера сериала «Тайны Салфер-Спрингс» о приключениях двух подростков, расследующих загадочные события прошлого в маленьком городке. История о призраке в заброшенном отеле постепенно превращается в захватывающий детектив, когда главные герои обнаруживают в подвале здания портал, ведущий в прошлое. Переместившись на несколько десятилетий назад, подростки своими глазами видят события, породившие слухи о привидении.

Получив положительные отзывы критиков и зрителей, первый мистический проект Канала Disney уже был продлен на второй сезон. Сериал «Тайны Салфер-Спрингс» будет идти на Канале Disney начиная с 19 июля с понедельника по четверг в 16:35.

«Континуум» (Project Almanac, 2014)