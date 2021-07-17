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10 фильмов и сериалов о путешествиях во времени

10 фильмов и сериалов о путешествиях во времени (11 фото)

Автор:
17 июля 2021 08:42
Сообщество : Кино
Метки: Время   актеры   кино   подборка   путешествие во времени   роль   фильм   
250
11

Подборка фильмов и сериалов, от которых любой поклонник фантастического жанра будет в восторге.

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Метки: Время   актеры   кино   подборка   путешествие во времени   роль   фильм   
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13  комментариев
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11k
поручик Ржевский 8 минут назад
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6k
vitenok 4 минуты назад
"Часто задаваемые вопросы о путешествиях во времени" - неплохой смешной фильм. Посмотрите, не пожалеете.
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260
Алексей Давыдов 5 минут назад
а почему на фотках ни одного нигера!?))) Неполиткоректненько как то!)))
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2k
Trilik 5 минут назад
10 фильмов? "...маловато будет!..."
"Патруль времени", 1994г Ван Дамм
"12 обезьян", 1995. Брюс Уиллис / Брэд Питт
"Конец вечности",1987 г. По мотивам романа Айзека Азимова. Олег Вавилов, Вера Сотникова, Георгий Жжёнов, Сергей Юрский, Борис Клюев
!!!! В представлении не нуждается !!!
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15k
Теуш Алексей 7 минут назад
Это то как забыли!?
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33k
Alex 15 минут назад
Макфлай, ты что струсил?!
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15k
homerchik Полчаса назад
Другая жизнь Ришара Кемпа (2013)

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20k
Андрей Иванов Полчаса назад
Патрул Времени написал Андерсон, а не Хайнлайн
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4k
Борис Карабанов 45 минут назад
Предпочитаю "Зеркало для героя", "Стрелец неприкаянный", "Мы из будущего".
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9k
Шурум-бурум 51 минуту назад
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