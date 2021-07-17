10 фильмов и сериалов о путешествиях во времени

Подборка фильмов и сериалов, от которых любой поклонник фантастического жанра будет в восторге.
От уморительных комедий до захватывающих драм и интригующей мистики — путешествия во времени служат основой бесконечного множества историй.
«Тайны Салфер-Спрингс» (Secrets of Sulphur Springs, 2021)
19 июля зрителей Канала Disney ждет премьера сериала «Тайны Салфер-Спрингс» о приключениях двух подростков, расследующих загадочные события прошлого в маленьком городке. История о призраке в заброшенном отеле постепенно превращается в захватывающий детектив, когда главные герои обнаруживают в подвале здания портал, ведущий в прошлое. Переместившись на несколько десятилетий назад, подростки своими глазами видят события, породившие слухи о привидении.
Получив положительные отзывы критиков и зрителей, первый мистический проект Канала Disney уже был продлен на второй сезон. Сериал «Тайны Салфер-Спрингс» будет идти на Канале Disney начиная с 19 июля с понедельника по четверг в 16:35.
«Континуум» (Project Almanac, 2014)
Что случится, если в руки безответственных подростков попадет чертеж машины времени? Восстановив изобретение своего отца, 17-летний Дэвид совершает жуткую ошибку и отправляется в путешествие, из которого есть только один выход. С заводным саундтреком от Imagine Dragons и мастером зрелищности Майклом Бэем в продюсерском кресле, фильм «Континуум» оправдывает свой слоган: «Вчера будет весело».
«Невероятные приключения Билла и Теда» (Bill & Ted’s Excellent Adventure, 1989)
Классическая комедия, подарившая нам знаменитую картинку с недоумевающим Киану Ривзом. Два калифорнийских школьника готовятся к экзамену по истории. Внезапно на них буквально с неба падает телефонная будка, на которой можно перемещаться во времени. Недолго думая, друзья хватаются за уникальную возможность и отправляются на экскурсию по истории человеческой цивилизации.
«Невероятные приключения Билла и Теда» — отличная комедия, которая подойдет для просмотра всей семьей.
«Детонатор» (Primer, 2004)
Как за смешную по меркам кино сумму снять хороший фильм? Ответ на этот вопрос знает Шейн Каррут — режиссер, сценарист, продюсер, композитор, художник и исполнитель одной из главных ролей в фильме «Детонатор».
Необычный проект, создававшийся практически на чистом энтузиазме, наделал шума на фестивале «Сандэнс», принес создателям многократную прибыль и заставил глубоко задуматься немалое количество зрителей. Этот фильм называют «настоящей научной фантастикой». Если вам интересно технически достоверное изображение квантовых петель и накладывающихся друг на друга реальностей, то он вам идеально подойдет.
«Назад в будущее» (Back to the Future, 1985)
Ставшая культовой трилогия Роберта Земекиса — отличная идея для семейного просмотра. История доктора Брауна и Марти Макфлая простым и понятным даже детям языком объясняет сложные термины вроде «временного парадокса», а тонкий юмор уже много лет не теряет своей остроты. Отдельно стоит отметить точность, с которой режиссер более 30 лет назад предсказал (или подсказал?) появление разнообразных гаджетов и технологий.
Дроны и самозашнуровывающиеся ботинки — уже наша реальностью. Долго ли осталось до ховербордов?
«Войти в историю» (Making History, 2017)
Этот сериал — урок о том, что иногда попытка исправить свою ошибку делает все только хуже. Комедийный проект телеканала Fox рассказывает о заурядном менеджере Дэне, который обнаружил ведущий в глубины истории США портал. В первой же серии он ухитряется навсегда изменить ход истории и потерять в прошлом друга. Остаток сериала посвящен множественным провальным попыткам Дэна исправить свои ошибки, каждая из которых все сильнее меняет настоящее.
«Войти в историю» — хорошая комедия, которую приятно посмотреть вечером, чтобы расслабиться и от души посмеяться.
«Квантовый скачок» (Quantum Leap, 1989–1993)
Оказавшись перед непростым выбором — проверить теорию о путешествиях во времени на себе или потерять финансирование и погубить дело своей жизни, — доктор Сэм Беккет выбирает первое. Шагнув в квантовый ускоритель, он исчезает из настоящего, попадая в тело другого человека в другом времени.
Сериал рассказывает историю о том, как Сэм пытается вернуться обратно, перепрыгивая из жизни в жизнь и стараясь исправить то, что когда-то пошло не так.
«Жизнь на Марсе» (Life on Mars, 2006–2007)
Старший инспектор полиции Сэм попадает в аварию, а, очнувшись, понимает, что очутился в прошлом. Вокруг него совсем другой, незнакомый мир Англии 1970-х, и здесь герой ощущает себя, как на другой планете. «Жизнь на Марсе» оказался настолько удачным проектом, что из Великобритании он разлетелся по всему миру, породив несколько сиквелов и множество ремейков. Так что посмотреть его однозначно стоит.
«Малыш» (The Kid, 2000)
Одна из самых необычных ролей Брюса Уиллиса. Комедия «Малыш» расскажет об успешном и богатом консультанте по имени Расс, который однажды встречает мальчика, почему-то очень ему знакомого. Оказывается, что герою повстречался он сам, только на 30 лет моложе. Теперь мужчине предстоит разобраться, где он свернул «не туда» и почему не сбылись его детские мечты.
«Патруль времени» (Predestination, 2014)
Снятый по мотивам рассказа Роберта Хайнлайна, «Патруль времени» — это неординарная картина о полицейском, который оказывается посреди паутины из разнообразных временных парадоксов. Любителям головоломок фильм понравится однозначно, и даже те, кто не слишком интересуется запутанными сюжетами, наверняка по достоинству оценят развязку, шокирующую своей внезапностью.
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"Патруль времени", 1994г Ван Дамм
"12 обезьян", 1995. Брюс Уиллис / Брэд Питт
"Конец вечности",1987 г. По мотивам романа Айзека Азимова. Олег Вавилов, Вера Сотникова, Георгий Жжёнов, Сергей Юрский, Борис Клюев
!!!! В представлении не нуждается !!!