35 человек с уникальными генетическими особенностями

Геном человека состоит из 20-25 тыс. генов, которые определяют нашу внешность, интеллект и здоровье. Каждый из нас уникален, но кто-то - чуть больше остальных. Гетерохромия, полидактилия, витилиго и альбинизм - следствие генетических мутаций. Это еще одно напоминание, что мы должны принимать особенности друг друга и забыть про осуждение.