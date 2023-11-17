FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Удивительное рядом 632 поста • 77 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Удивительное рядом
35 человек с уникальными генетическими особенностями

35 человек с уникальными генетическими особенностями

Автор:
17 ноября 2023 10:50
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Генетика   аномалия   внешность   люди   мир   особенность   
1349
36

Геном человека состоит из 20-25 тыс. генов, которые определяют нашу внешность, интеллект и здоровье. Каждый из нас уникален, но кто-то - чуть больше остальных. Гетерохромия, полидактилия, витилиго и альбинизм - следствие генетических мутаций. Это еще одно напоминание, что мы должны принимать особенности друг друга и забыть про осуждение.

×
×

Линии остаются невидимыми и проявляются лишь при определённых эндокринологических болезнях.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Удивительное рядом"
Метки: Генетика   аномалия   внешность   люди   мир   особенность   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Ыукп 22 минуты назад

А это - вот этот в детстве?

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
83k
Доктор Джонс 13 минут назад
Это не "особенности" - это генетические аномалии, отклонения от нормы.
Давайте называть вещи своими именами...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Vалѣнтиныч Полчаса назад
Комментарий к фото
А до сорока лет пытались мочалкой отдраить !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
57k
dima423 Час назад
Комментарий к фото
А до этого не могли понять что это?))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Fuchsia

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

497168



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Не только Gangnam Style, но ещё и крутые вещи: одежда из Южной Кореи набирает популярность
Не только Gangnam Style, но ещё и крутые вещи: одежда из Южной Кореи набирает популярность
Пост лютой ярости и недоумения: о домах из ЭППС по бескаркасной технологии
Пост лютой ярости и недоумения: о домах из ЭППС по бескаркасной технологии
Набирающие популярность в сообществах
Неряшливый спаситель человечества: как Александр Флеминг открыл пенициллин
Неряшливый спаситель человечества: как Александр Флеминг открыл пенициллин
Принимай Родина 1000000-й мотороллер
Принимай Родина 1000000-й мотороллер
Через века с гаджетами
Через века с гаджетами
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Интересный факт

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#факты#Юмор#позитив#ДТП#Автовсячина#Россия#задержание#история
#в мире#интересно#автомир#люди#кино#авто аварии#Разное#фильм#подборка#полиция
#животные#автомобили#машина#интересное#аварии#милота#забавно#дети#собака#истории
Зачем куда-то ехать, когда у нас есть такое Зачем куда-то ехать, когда у нас есть такое 15 людей, выделяющихся из толпы 15 людей, выделяющихся из толпы 15 человек, которые выглядят пришельцами с другой планеты 15 человек, которые выглядят пришельцами с другой планеты 14 мужчин, чья внешность заставит вас забыть обо всех существующих стандартах красоты 14 мужчин, чья внешность заставит вас забыть обо всех существующих стандартах красоты Уродство или изюминка?: модели с дефектами внешности Уродство или изюминка?: модели с дефектами внешности Люди с биологическими аномалиями: не мутация, а особенность Люди с биологическими аномалиями: не мутация, а особенность

На что жалуетесь?

Вернуться