35 человек с уникальными генетическими особенностями

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Геном человека состоит из 20-25 тыс. генов, которые определяют нашу внешность, интеллект и здоровье. Каждый из нас уникален, но кто-то - чуть больше остальных. Гетерохромия, полидактилия, витилиго и альбинизм - следствие генетических мутаций. Это еще одно напоминание, что мы должны принимать особенности друг друга и забыть про осуждение.
1. Коренные жители Соломоновых островов, меланезийцы, известны своей красивой темной кожей и светлыми от природы волосами
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5. "Пост благодарности за витилиго. Мне потребовалось 28 лет, чтобы понять, что я благословен"
Линии остаются невидимыми и проявляются лишь при определённых эндокринологических болезнях.
17. Подросток из Индии страдает редким заболеванием, называемым "синдромом оборотня", или гипертрихозом
29. "У моего брата есть заболевание, при котором радужка вытекает в зрачок (не влияет на зрение)"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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