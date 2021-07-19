Врачи больницы им. Сперанского спасли мальчика, разбившегося о бетонную вышку во время прыжка в воду

Тринадцатилетний Артемий Токарев из Казани выступал в столице в апреле на Всероссийских соревнованиях по прыжкам в воду, но во время выполнения прыжка ударился головой о бетонную вышку и упал в воду с пятиметровой высоты. Ребенка экстренно госпитализировали в Детскую больницу №9 им. Г.Н. Сперанского ДЗМ. Врачи клиники провели сложнейшую операцию, чтобы ребенок мог продолжить занятия спортом и не отказывался от своей мечты.

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На следующие сутки после госпитализации нейрохирурги провели сложнейшую шестичасовую операцию по реконструкции черепно-глазнично-лицевого комплекса. Специалисты устранили вдавленный перелом лобной кости и сломанных орбит, которые сместились в полость черепа, повредив мозговое вещество и твердую мозговую оболочку. А также удалили внутримозговые гематомы лобных долей. Ребенок поступил в стационар в крайне тяжелом состоянии с открытой проникающей черепно-мозговой травмой, вдавленным многооскольчатым переломом лобной кости, переломом орбит с двух сторон, переломом верхней челюсти переломом основания черепа, внутримозговыми гематомами лобных долей, гемосинуситом с двух сторон, ушибленной раной лба слева. Пациент сразу был переведен в отделение реанимации и интенсивной терапии. За жизнь подростка боролась мультидисциплинарная команда специалистов: реаниматологи, нейрохирурги, офтальмолог, невролог, отоларинголог, врачи функциональной диагностики.На следующие сутки после госпитализации нейрохирурги провели сложнейшую шестичасовую операцию по реконструкции черепно-глазнично-лицевого комплекса. Специалисты устранили вдавленный перелом лобной кости и сломанных орбит, которые сместились в полость черепа, повредив мозговое вещество и твердую мозговую оболочку. А также удалили внутримозговые гематомы лобных долей.