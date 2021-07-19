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Врачи больницы им. Сперанского спасли мальчика, разбившегося о бетонную вышку во время прыжка в воду

Врачи больницы им. Сперанского спасли мальчика, разбившегося о бетонную вышку во время прыжка в воду (1 фото)

Автор:
19 июля 2021 18:28
Метки: врачи   медицина РФ   хирургия   
764
1
Тринадцатилетний Артемий Токарев из Казани выступал в столице в апреле на Всероссийских соревнованиях по прыжкам в воду, но во время выполнения прыжка ударился головой о бетонную вышку и упал в воду с пятиметровой высоты. Ребенка экстренно госпитализировали в Детскую больницу №9 им. Г.Н. Сперанского ДЗМ. Врачи клиники провели сложнейшую операцию, чтобы ребенок мог продолжить занятия спортом и не отказывался от своей мечты.

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Метки: врачи   медицина РФ   хирургия   
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7  комментариев
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2k
Hunde Beißer2 4 часа назад
Выздоравливай парень!
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2k
Владимир 2 часа назад
держись,парень!.
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Едондер пуп 2 часа назад
К тренировкам возвращаться - это лишнее, да и врачи, скорее всего, не позволят. Лучше чем-нибудь полезным заняться, имхо.
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1k
Йожык 3 часа назад
Парню здоровья и удачи, врачам- достойную зарплату
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1k
просто программист 4 часа назад
Здоровья тебе, парень!
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902
Not Found! 4 часа назад
Пусть у парня всё получиться, вот стоит ли работать с тем же наставником?
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