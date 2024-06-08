СК отчитался о завершении расследования дела об убийстве певца Игоря Талькова

В Следственном комитете сообщили, что поставили точку в расследовании дела об убийстве певца Игоря Талькова в 1991 году. В умышленном убийстве и покушении на убийство подозревается его концертный директор Игорь Шляфман, который изначально считался виновным в причинении смерти по неосторожности.





По версии следствия, в октябре 1991 года за кулисами Дворца спорта "Юбилейный" в Петербурге произошла ссора между Шляфманом и представителем одного из выступавших в тот день артистов — Игорем Малаховым. При попытке застрелить Малахова из револьвера продюсер попал в Талькова. Ранение оказалось смертельным — артист скончался через несколько минут.