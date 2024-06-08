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СК отчитался о завершении расследования дела об убийстве певца Игоря Талькова

СК отчитался о завершении расследования дела об убийстве певца Игоря Талькова

Автор:
08 июня 2024 13:05
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Валерий Шляфман   Видео   Игорь Тальков   Санкт-Петербург   расследование   следственный комитет   убийство   
2019
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Следователи пришли к выводу, что концертный директор артиста совершил умышленное преступление. Ранее он обвинялся в совершении убийства по неосторожности.

В Следственном комитете сообщили, что поставили точку в расследовании дела об убийстве певца Игоря Талькова в 1991 году. В умышленном убийстве и покушении на убийство подозревается его концертный директор Игорь Шляфман, который изначально считался виновным в причинении смерти по неосторожности.


По версии следствия, в октябре 1991 года за кулисами Дворца спорта "Юбилейный" в Петербурге произошла ссора между Шляфманом и представителем одного из выступавших в тот день артистов — Игорем Малаховым. При попытке застрелить Малахова из револьвера продюсер попал в Талькова. Ранение оказалось смертельным — артист скончался через несколько минут.

Шляфман до завершения расследования успел уехать в Израиль. Попытки российских правоохранительных органов допросить его успехом не увенчались и расследование несколько раз приостанавливалось. Однако в 2021 году петербургские следователи его возобновили. Была проделана колоссальная работа — по всей стране были допрошены более 150 человек. Но решающий вклад в установлении всех обстоятельств преступления внесла генетическая экспертиза крови с одежды подозреваемого.

"Также был проведен ряд генетических исследований и допрошены эксперты, проводившие экспертизы в 1991-1992 годах. У одного из них были изъяты вырезы с рубашки Шляфмана со следами крови, имеющие существенное значение для установления причастности фигуранта к убийству", - сообщили в Следственном комитете.

В СК добавили, что Шляфман теперь обвиняется в убийстве и покушении на убийство, совершенных общеопасным способом (ст. 15, п. "д" ч. 2 ст. 102, п. "д" ч. 2 ст. 102 УК РСФСР). Следователи направили дело в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи его в суд.

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Метки: Валерий Шляфман   Видео   Игорь Тальков   Санкт-Петербург   расследование   следственный комитет   убийство   
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28  комментариев
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19k
Kucher 2 часа назад
Ну молодцы. А толку от их работы? Шляфману на это пофиг. Его из Израиля ж, один хрен, не выдадут, даже если он двадцать Тальковых расстрелял, расчленил и съел.
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832
vozmez_die Минуту назад
Не прошло и полгода.
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9k
Тяжолый Орк 2 минуты назад
это ещё ничего, вот недавно пересмотрели дело Веры Засулич...
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11k
Игорь 22 минуты назад
А других, более актуальных задач - не нашлось?
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5k
Просто Федя Полчаса назад
33 года Илюша лежал на печи. Упс, не то. 33 года проводили анализы и опрашивали 150 человек.
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1k
Серга Полчаса назад
какой мотив у директора убивать своего артиста?
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80k
Viktor Полчаса назад
Одним гАвном меньше стало, хренас там копаться!
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12k
Дмитрий 41 минуту назад
Мне там нравится позиция сынка Талькова, который заявляет, что это было политическое убийство, при том, что к тем, кто там реально присутствует он претензий не имеет. "Музыкант(сын) добавил, что Игорь Тальков начал выдвигать некие обвинения против Бориса Ельцина, и «его убрали, чтобы другим неповадно было"". Какие к ...ям обвинения, если его=Талькова завалил личный директор! И да. К тому моменту, когда его=Талькова убили, его популярность уже начала сходить на нет.
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3k
zion89 43 минуты назад
оперативненько ничего не скажешь.....
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150k
parallax 57 минут назад
"Была проделана колоссальная работа по всей стране были допрошены более 150 человек. "
Только деньги и время напрасно убили. Шляфман как жил себе в Израиле, так и живёт. Асли бы вопрос о его выдаче поставили ребром, он бы давно сидел где нибудь под Владимиром.
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26k
Slawa49 Час назад
я тут про шляфмана вычитал, что у него была как то драка с игорем малаховым и он хотел ударить шляфмана но промахнулся и попал кулаком в живот азизе (теперь она Анфиса оказывается) и она потеряла ребенка которым была беременна! так что шляфман тот еще снайпер! бил малахова а попал в азизу, стрелял в малахова а попал в Талькова! не пойму шляфман рукожоп или малахов супермен?
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3k
Igor Grishaev Час назад
Евреи, евреи, кругом одни евреи..
Из Израиля выдачи нет. Чубайс, Шляфман и Невзлин показывают язык.
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15k
кот базилий Час назад
Даа, а говорили Малахов признался, перед тем как ласты свернуть. Прямо в телевизере показали. Заврались все.
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811
Corkscrew Час назад
Какие шустрые ребята в СК работают. На завершение расследования понадобилось всего 33 года. Мои ироничные аплодисменты им
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26k
Slawa49 Час назад
в этой истории только одно удивляет, у Талькова директор Шляфман! надеюсь хоть тексты писал не рабинович!
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26k
Slawa49 Час назад
Вот толку то от этого раследования??? половина людей уже не знает кто такой был Тальков, кто такая Азиза, а уж кто такой шляфман и тогда то мало кто знал! Игорь уже в могиле истлел, шляфман давно свалил Азиза ваще понятия не имею где она (да и х с ней).
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379
Dmitry N Час назад
Хороший был артист.
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26k
Slawa49 Час назад
я так понимаю в СК набрали следаками эстооооонцев???
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Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2136 постов (2145 в горячем)
Лесник
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