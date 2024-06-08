СК отчитался о завершении расследования дела об убийстве певца Игоря Талькова

Следователи пришли к выводу, что концертный директор артиста совершил умышленное преступление. Ранее он обвинялся в совершении убийства по неосторожности.
В Следственном комитете сообщили, что поставили точку в расследовании дела об убийстве певца Игоря Талькова в 1991 году. В умышленном убийстве и покушении на убийство подозревается его концертный директор Игорь Шляфман, который изначально считался виновным в причинении смерти по неосторожности.
По версии следствия, в октябре 1991 года за кулисами Дворца спорта "Юбилейный" в Петербурге произошла ссора между Шляфманом и представителем одного из выступавших в тот день артистов — Игорем Малаховым. При попытке застрелить Малахова из револьвера продюсер попал в Талькова. Ранение оказалось смертельным — артист скончался через несколько минут.
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Шляфман до завершения расследования успел уехать в Израиль. Попытки российских правоохранительных органов допросить его успехом не увенчались и расследование несколько раз приостанавливалось. Однако в 2021 году петербургские следователи его возобновили. Была проделана колоссальная работа — по всей стране были допрошены более 150 человек. Но решающий вклад в установлении всех обстоятельств преступления внесла генетическая экспертиза крови с одежды подозреваемого.
"Также был проведен ряд генетических исследований и допрошены эксперты, проводившие экспертизы в 1991-1992 годах. У одного из них были изъяты вырезы с рубашки Шляфмана со следами крови, имеющие существенное значение для установления причастности фигуранта к убийству", - сообщили в Следственном комитете.
В СК добавили, что Шляфман теперь обвиняется в убийстве и покушении на убийство, совершенных общеопасным способом (ст. 15, п. "д" ч. 2 ст. 102, п. "д" ч. 2 ст. 102 УК РСФСР). Следователи направили дело в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи его в суд.
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Только деньги и время напрасно убили. Шляфман как жил себе в Израиле, так и живёт. Асли бы вопрос о его выдаче поставили ребром, он бы давно сидел где нибудь под Владимиром.
так что шляфман тот еще снайпер! бил малахова а попал в азизу(с)
Автор, приведите Ваши слова к какой-то логике. А то смешались в кучу кони, люди. Сначала говорите, Малахов бил Шляфмана и тут же что Шляфман бил Малахова.
Из Израиля выдачи нет. Чубайс, Шляфман и Невзлин показывают язык.
"У людей из высшего общества
В основном еврейские отчества"(с) Эдуард Суровый. Comedy club.