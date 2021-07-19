FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Военное 2001 пост • 762 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Военное 
"Ростех" показал внешность новейшего истребителя пятого поколения

"Ростех" показал внешность новейшего истребителя пятого поколения (4 фото + 1 видео)

Автор:
19 июля 2021 12:25
Сообщество : Военное
Метки: МАКС-2021   Ростех   видео   истребитель   кб сухого   презентация   тизер   
1549
4
1

Самолет имеет один двигатель, а его контуры напоминают Су-57.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Военное"
Метки: МАКС-2021   Ростех   видео   истребитель   кб сухого   презентация   тизер   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
11
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
67k
Пётровыч 44 минуты назад
Пафосно конечно, мол уже очередь из пилотов разных стран выстроилась. Хотелось бы увидеть его в полёте, но что-то мне досказывает, что до Су-35 ему будет далеко, ставка скорее всего на другое делается.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Maks Es 5 минут назад
Одно радует. Седьмое поколение истребителей уже будет работать в ближнем космосе. То бишь, околоземное пространство станет осваиваться быстрее.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Григорий 6 минут назад
Одно двигло удешевит модель и проще в электронике. Но два.. Опять-таки вспомним Грач или Крокодил - хрен собьешь, а будь у них один движок?
Как там в анекдоте - Вовочка, ты кого будешь Машу 1 раз, или 2 раза Петю? - Ну Маша это конечно Маша, но тут целых ДВА РАЗА!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
89k
сапер Водичка 9 минут назад
По ходу " Eurofighter "решили нагнуть !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
870
Алксандр Шевченко 15 минут назад
Это конечно за@бись. Только прототип и ручная сборка, а до конвеерной сборки вряд ли дойдёт. Су 57 сколько штук? Отож.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−39
Улыбака Полчаса назад
Шоу научились делать. Теперь дело за самолётом!

Как там... В добрый путь; земля, прощай!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
179
babai65 42 минуты назад
Народ где все? А обосрать страниц на 40?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
rabarock 45 минут назад
Из картона макет сделали?
В Иране тоже такой давеча презентовали...

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Создан пластырь, добывающий электричество из пота человека (5 фото) Создан пластырь, добывающий электричество из пота человека (5 фото) Шойгу показал Путину макет нового главного музея Вооруженных сил Шойгу показал Путину макет нового главного музея Вооруженных сил РЖД показали макет новых капсульных плацкартов РЖД показали макет новых капсульных плацкартов Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 показали трейлер и назвали дату выхода игры Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 показали трейлер и назвали дату выхода игры Беспилотник впервые в истории дозаправил самолет в воздухе Беспилотник впервые в истории дозаправил самолет в воздухе В сети появился первый тизер нового сезона «Ведьмака»: видео В сети появился первый тизер нового сезона «Ведьмака»: видео
Dionysus
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

384362



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
25 обычных с виду снимков, за которыми скрываются леденящие душу истории
7
71
25 обычных с виду снимков, за которыми скрываются леденящие душу истории
О том, что придумал хитрый рыжий кот и как о нём позаботились хозяева
0
7
О том, что придумал хитрый рыжий кот и как о нём позаботились хозяева
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Автовсячина
0
0
Автовсячина
Мормышинг в микро-ручье. Окунь и плотва отлично ловятся в жару
0
14
Мормышинг в микро-ручье. Окунь и плотва отлично ловятся в жару
Создан пластырь, добывающий электричество из пота человека (5 фото)
Создан пластырь, добывающий электричество из пота человека (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Лето 2021
1
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#интересно#история#СССР#в мире#животные#роль#ynews#фильм#автомир#Москва
#фото#факты#картинки#люди#кино#автомобили#прикол#смешно#спорт#драка
#Юмор#фотографии#удивительно#Россия#приколы#прикольные#подборка#сша#природа#актеры

На что жалуетесь?

Вернуться