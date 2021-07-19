"Ростех" показал внешность новейшего истребителя пятого поколения

Самолет имеет один двигатель, а его контуры напоминают Су-57.
В преддверии авиационно-космического форума МАКС-2021 госкорпорация "Ростех" опубликовала тизер принципиально нового российского истребителя пятого поколения.
Но поскольку это тизер, Ростех показал лишь контуры самолета, его некоторые детали и раскрыл производителя - КБ Сухого. В полутораминутном ролике он появляется несколько раз. Сначала его показывают в виде отражения в воде, затем в кадре появляется многофункциональный дисплей из кабины, ручки управления двигателем и самолетом. Далее в кадре появляется круглое сопло (как у БПЛА "Охотник", который также произведен компанией "Сухой"), и в финале истребитель появляется целиком, но в лучах солнца и тумане, из-за чего рассмотреть детали самолета невозможно.
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Но в Сети уже появились "пиратские" фото и видео нового истребителя, сделанные в закрытом ангаре, где он готовится к премьере.
Планер интегральный, крыло плавно сопряжено с фюзеляжем. Горизонтальное хвостовое оперение отсутствует
Еще в мае источники в оборонно-промышленном комплексе сообщали, что "Ростех" разрабатывает первый в России легкий истребитель 5-го поколения с одним двигателем. Его взлетная масса не будет иметь не более 18 тонн, максимальная скорость будет превышать два Маха, рассказали в ведомстве. Помимо прочего, истребитель будет отличаться сниженной радиолокационной заметностью и сверхманевренностью.
Подготовка нового истребителя РФ к премьере. Видео: https://t.co/Izm54DvDes pic.twitter.com/wxTwMFzD1O— Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) July 18, 2021
"Рассекретить" новый истребитель и его характеристики "Ростех" пообещал уже завтра - в день открытия МАКС-2021 в подмосковном Жуковском.
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Как там в анекдоте - Вовочка, ты кого будешь Машу 1 раз, или 2 раза Петю? - Ну Маша это конечно Маша, но тут целых ДВА РАЗА!!!
Как там... В добрый путь; земля, прощай!
Это мы будем говорить на твоих похоронах анус ты многоликий.
В Иране тоже такой давеча презентовали...