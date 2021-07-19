"Ростех" показал внешность новейшего истребителя пятого поколения

В преддверии авиационно-космического форума МАКС-2021 госкорпорация "Ростех" опубликовала тизер принципиально нового российского истребителя пятого поколения.

Но поскольку это тизер, Ростех показал лишь контуры самолета, его некоторые детали и раскрыл производителя - КБ Сухого. В полутораминутном ролике он появляется несколько раз. Сначала его показывают в виде отражения в воде, затем в кадре появляется многофункциональный дисплей из кабины, ручки управления двигателем и самолетом. Далее в кадре появляется круглое сопло (как у БПЛА "Охотник", который также произведен компанией "Сухой"), и в финале истребитель появляется целиком, но в лучах солнца и тумане, из-за чего рассмотреть детали самолета невозможно.