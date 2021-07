Читатели Daily Mail: посмотрите на новый русский истребитель в действии — и вам будет не до смеха

Впервые показаны контуры самолета анфас, а также раскрыт разработчик боевой машины — компания «Сухой». Как сообщалось еще в конце мая, «Ростех» разрабатывает первый в России легкий многоцелевой стелс-истребитель пятого поколения с одним двигателем. Самолет должен иметь взлетную массу не более 18 тонн, его максимальная скорость будет превышать два Маха. При этом он будет отличаться сниженной радиолокационной заметностью и сверхманевренностью. Новый боевой самолет, аккуратно спрятанный под брезентовым чехлом, был сфотографирован буксируемым на место стоянки на аэродроме в Жуковском под Москвой, где во вторник 20 июля открывается Международный авиационно-космический салон МАКС-2021. Открытие выставки посетит президент России Владимир Путин. Название нового боевого самолета пока неизвестно, и подробной информации о его боевых возможностях и перспективах развертывания тоже пока нет. Перспективный российский истребитель-невидимка, похоже, призван составить конкуренцию американскому истребителю F-35 Lightning II, который поступил на вооружение в 2015 году. Россия надеется в конечном итоге предложить новый самолет зарубежным заказчикам. Госкорпорация «Ростех», в которую входят российские авиастроители Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), заявила, что эта «принципиально новая боевая машина» будет представлена 20 июля на Московском авиасалоне. *** Комментарии читателей. Hedeby- Это совсем не копия F-35. NO2ID2020- Мне не терпится увидеть, что они там спрятали под брезентом. Особенно внешние технические решения. Tribal_Wave- Высмеивать русских — это большая ошибка. Они способны сконструировать и построить весьма эффективные аппараты! casaloco- Этим фото русские набивают себе паблисити. Но я не удивлюсь, если они станут продавать этот небольшой легкий истребитель в десятки стран, включая страну-члена НАТО Турцию, которой США отказали в поставке F-35. Nixliberalis- Ну что, выглядит как «Рапторский Путинский»! Robert0903- Единственная реальная угроза для нас — это Китай! И не потому, что у них технологии лучше. А потому, что у них бесконечный человеческий ресурс и никакой морали! As I see it 1960- Да это тот же F-35, но только сделанный из чугуна вместо композитных полимерных материалов! ~@adv@~ WhatOnEarthIsGoingOn- Под брезентом выглядит совсем как F-35! DrySandofaBeach- А ты подожди, пока снимут брезент и покажут самолет в действии, тогда и говори! Crustapenny- «Явная копия F-35». Давайте-давайте, смейтесь на русскими. А они таскают наши разработки и насыщают их своими идеями и техническими решениями. Так и надо экономить государственные деньги и ресурсы! V bat one- Конечно похож на F-35. Я вам сейчас открою страшную тайну. А знаете, на кого похож F-35? На старую российскую разработку еще ельцинских времен — на Як-141! Так-то вот! High-Flyer- Да, внешне похож. Но технические решения получше. Подумайте только о том, что у этого самолета круговой вектор тяги. А у F-35 только вверх-вниз. Ну и кто при этом победит в бою, как вы думаете? Vivelo- Вам нужно немного менее стандартно мыслить. В России все дешевле, и это нивелирует цифры. Например, США могут заплатить 10 долларов за солдатский паек, а Россия — 1 доллар. Топливо, материалы, заработная плата и все, о чем вы можете подумать. Все намного дешевле. Они получают такую же производительность примерно за десятую часть стоимости. Сравнивать по долларовым расходам Запад —это просто услаждать западную толпу. А еще их мотивация. Вы обнаружите, что русские больше жертвуют временем и деньгами, чтобы защитить свою родину. Военные на Западе начинают рыдать, когда они не могут получить сигнал Wi-Fi для загрузки в социальные сети. Meady83- Люди здесь издеваются над русскими, но помнят ли они, что австралийцы чуть не вышли из программы F35, потому что в компьютерном симуляционном бою российский истребитель 5-го поколения разбил F35 в пух и прах! Daibhi_Leeds- Кстати, прекратите называть Путина коммунистом. Он такой же реакционный консерватор, как и большинство читателей Daily Mail. Olderbutnonethewiser- Что вы привязались к внешнему виду нового русского истребителя?! Ведь конструкторы везде пользуются одними формулами и продувают свои модели в одинаковых аэродинамических трубах. Поэтому внешне они все становятся похожими. Вся суть во внутренней начинке. А некоторые детали указывают на то, что новый российский истребитель новее уже порядком устаревшего F-35. Один только круговой вектор тяги, поворачивающийся на 360 градусов! У американского истребителя этого нет и в помине. Уверен, русские еще много чего придумали нового! Dave Smith- Американская модель X35 и русская Як-141 были двумя идентичными тестовыми платформами, когда Lockheed подписывал сделку с новым российским правительством еще в 90-е годы. Так что это еще вопрос: кто у кого что копировал! TheSkunkyMonk- Самолет еще под брезентом. Не виден даже его вектор тяги. А он у СУ — самый современный! И уж если по правде — то хвост совсем не похож на F-35. Вот и все! tom mix- Давайте посмотрим самолет в действии. Что-то мне подсказывает, что он обойдет наш старенький F-35. Вот будет шок у всех тех, кто так скоропалительно изничтожает новый русский истребитель. Как бы нам не стало от него плохо! Henry_S- Не забывайте простой факт: компании Lockheed понадобилось 20 лет, чтобы довести до ума и поставить на крыло этот наш хваленый F-35. Так что подождите смеяться над русскими! Mr. Trollington- К сожалению, Россия сейчас — это единственная по-настоящему независимая страна в Европе. Все остальные — американские марионетки! Россия — это другое. Оригинал публикации: Russia's new prototype fighter is hidden under tarpaulin sheets as the Kremlin prepares to unveil single engine 'light tactical' warplane at airshow outside Moscow

2021-07-19T16:53:04+03:00