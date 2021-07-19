Читатели Daily Mail: посмотрите на новый русский истребитель в действии — и вам будет не до смеха

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Британские читатели комментируют фото прототипа нового российского истребителя 5-го поколения под чехлом. Многие ехидно усматривают в его чертах сходство с F35. Однако трезвые голоса призывают: «Посмотрите его в действии, а потом ёрничайте!», «А вообще-то F35 — это копия старой российской платформы Як-141 еще 90-х годов!»
Daily Mail (Великобритания): россияне гордо показывают на МАКС-2021 прототип новейшего легкого истребителя 5-го поколения
Госкорпорация «Ростех» опубликовала в YouTube видео, посвященное новому российскому истребителю-невидимке, который представят на авиасалоне МАКС-2021.
Госкорпорация «Ростех» опубликовала в YouTube видео, посвященное новому российскому истребителю-невидимке, который представят на авиасалоне МАКС-2021.
Впервые показаны контуры самолета анфас, а также раскрыт разработчик боевой машины — компания «Сухой». Как сообщалось еще в конце мая, «Ростех» разрабатывает первый в России легкий многоцелевой стелс-истребитель пятого поколения с одним двигателем. Самолет должен иметь взлетную массу не более 18 тонн, его максимальная скорость будет превышать два Маха. При этом он будет отличаться сниженной радиолокационной заметностью и сверхманевренностью.
Новый боевой самолет, аккуратно спрятанный под брезентовым чехлом, был сфотографирован буксируемым на место стоянки на аэродроме в Жуковском под Москвой, где во вторник 20 июля открывается Международный авиационно-космический салон МАКС-2021. Открытие выставки посетит президент России Владимир Путин.
Название нового боевого самолета пока неизвестно, и подробной информации о его боевых возможностях и перспективах развертывания тоже пока нет.
Перспективный российский истребитель-невидимка, похоже, призван составить конкуренцию американскому истребителю F-35 Lightning II, который поступил на вооружение в 2015 году. Россия надеется в конечном итоге предложить новый самолет зарубежным заказчикам.
Госкорпорация «Ростех», в которую входят российские авиастроители Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), заявила, что эта «принципиально новая боевая машина» будет представлена 20 июля на Московском авиасалоне.
***
Комментарии читателей.
Hedeby-
Это совсем не копия F-35.
NO2ID2020-
Мне не терпится увидеть, что они там спрятали под брезентом. Особенно внешние технические решения.
Tribal_Wave-
Высмеивать русских — это большая ошибка. Они способны сконструировать и построить весьма эффективные аппараты!
casaloco-
Этим фото русские набивают себе паблисити. Но я не удивлюсь, если они станут продавать этот небольшой легкий истребитель в десятки стран, включая страну-члена НАТО Турцию, которой США отказали в поставке F-35.
Nixliberalis-
Ну что, выглядит как «Рапторский Путинский»!
Robert0903-
Единственная реальная угроза для нас — это Китай! И не потому, что у них технологии лучше. А потому, что у них бесконечный человеческий ресурс и никакой морали!
As I see it 1960-
Да это тот же F-35, но только сделанный из чугуна вместо композитных полимерных материалов!
WhatOnEarthIsGoingOn-
Под брезентом выглядит совсем как F-35!
DrySandofaBeach-
А ты подожди, пока снимут брезент и покажут самолет в действии, тогда и говори!
Crustapenny-
«Явная копия F-35». Давайте-давайте, смейтесь на русскими. А они таскают наши разработки и насыщают их своими идеями и техническими решениями. Так и надо экономить государственные деньги и ресурсы!
V bat one-
Конечно похож на F-35. Я вам сейчас открою страшную тайну. А знаете, на кого похож F-35? На старую российскую разработку еще ельцинских времен — на Як-141! Так-то вот!
High-Flyer-
Да, внешне похож. Но технические решения получше. Подумайте только о том, что у этого самолета круговой вектор тяги. А у F-35 только вверх-вниз. Ну и кто при этом победит в бою, как вы думаете?
Vivelo-
Вам нужно немного менее стандартно мыслить. В России все дешевле, и это нивелирует цифры. Например, США могут заплатить 10 долларов за солдатский паек, а Россия — 1 доллар. Топливо, материалы, заработная плата и все, о чем вы можете подумать. Все намного дешевле. Они получают такую же производительность примерно за десятую часть стоимости. Сравнивать по долларовым расходам Запад —это просто услаждать западную толпу. А еще их мотивация. Вы обнаружите, что русские больше жертвуют временем и деньгами, чтобы защитить свою родину. Военные на Западе начинают рыдать, когда они не могут получить сигнал Wi-Fi для загрузки в социальные сети.
Meady83-
Люди здесь издеваются над русскими, но помнят ли они, что австралийцы чуть не вышли из программы F35, потому что в компьютерном симуляционном бою российский истребитель 5-го поколения разбил F35 в пух и прах!
Daibhi_Leeds-
Кстати, прекратите называть Путина коммунистом. Он такой же реакционный консерватор, как и большинство читателей Daily Mail.
Olderbutnonethewiser-
Что вы привязались к внешнему виду нового русского истребителя?! Ведь конструкторы везде пользуются одними формулами и продувают свои модели в одинаковых аэродинамических трубах. Поэтому внешне они все становятся похожими. Вся суть во внутренней начинке. А некоторые детали указывают на то, что новый российский истребитель новее уже порядком устаревшего F-35. Один только круговой вектор тяги, поворачивающийся на 360 градусов! У американского истребителя этого нет и в помине. Уверен, русские еще много чего придумали нового!
Dave Smith-
Американская модель X35 и русская Як-141 были двумя идентичными тестовыми платформами, когда Lockheed подписывал сделку с новым российским правительством еще в 90-е годы.
Так что это еще вопрос: кто у кого что копировал!
TheSkunkyMonk-
Самолет еще под брезентом. Не виден даже его вектор тяги. А он у СУ — самый современный! И уж если по правде — то хвост совсем не похож на F-35. Вот и все!
tom mix-
Давайте посмотрим самолет в действии. Что-то мне подсказывает, что он обойдет наш старенький F-35. Вот будет шок у всех тех, кто так скоропалительно изничтожает новый русский истребитель. Как бы нам не стало от него плохо!
Henry_S-
Не забывайте простой факт: компании Lockheed понадобилось 20 лет, чтобы довести до ума и поставить на крыло этот наш хваленый F-35. Так что подождите смеяться над русскими!
Mr. Trollington-
К сожалению, Россия сейчас — это единственная по-настоящему независимая страна в Европе. Все остальные — американские марионетки! Россия — это другое. Большая и сильная!
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ.
Оригинал публикации: Russia's new prototype fighter is hidden under tarpaulin sheets as the Kremlin prepares to unveil single engine 'light tactical' warplane at airshow outside Moscow
Новый боевой самолет, аккуратно спрятанный под брезентовым чехлом, был сфотографирован буксируемым на место стоянки на аэродроме в Жуковском под Москвой, где во вторник 20 июля открывается Международный авиационно-космический салон МАКС-2021. Открытие выставки посетит президент России Владимир Путин.
Название нового боевого самолета пока неизвестно, и подробной информации о его боевых возможностях и перспективах развертывания тоже пока нет.
Перспективный российский истребитель-невидимка, похоже, призван составить конкуренцию американскому истребителю F-35 Lightning II, который поступил на вооружение в 2015 году. Россия надеется в конечном итоге предложить новый самолет зарубежным заказчикам.
Госкорпорация «Ростех», в которую входят российские авиастроители Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), заявила, что эта «принципиально новая боевая машина» будет представлена 20 июля на Московском авиасалоне.
***
Комментарии читателей.
Hedeby-
Это совсем не копия F-35.
NO2ID2020-
Мне не терпится увидеть, что они там спрятали под брезентом. Особенно внешние технические решения.
Tribal_Wave-
Высмеивать русских — это большая ошибка. Они способны сконструировать и построить весьма эффективные аппараты!
casaloco-
Этим фото русские набивают себе паблисити. Но я не удивлюсь, если они станут продавать этот небольшой легкий истребитель в десятки стран, включая страну-члена НАТО Турцию, которой США отказали в поставке F-35.
Nixliberalis-
Ну что, выглядит как «Рапторский Путинский»!
Robert0903-
Единственная реальная угроза для нас — это Китай! И не потому, что у них технологии лучше. А потому, что у них бесконечный человеческий ресурс и никакой морали!
As I see it 1960-
Да это тот же F-35, но только сделанный из чугуна вместо композитных полимерных материалов!
×
WhatOnEarthIsGoingOn-
Под брезентом выглядит совсем как F-35!
DrySandofaBeach-
А ты подожди, пока снимут брезент и покажут самолет в действии, тогда и говори!
Crustapenny-
«Явная копия F-35». Давайте-давайте, смейтесь на русскими. А они таскают наши разработки и насыщают их своими идеями и техническими решениями. Так и надо экономить государственные деньги и ресурсы!
V bat one-
Конечно похож на F-35. Я вам сейчас открою страшную тайну. А знаете, на кого похож F-35? На старую российскую разработку еще ельцинских времен — на Як-141! Так-то вот!
High-Flyer-
Да, внешне похож. Но технические решения получше. Подумайте только о том, что у этого самолета круговой вектор тяги. А у F-35 только вверх-вниз. Ну и кто при этом победит в бою, как вы думаете?
Vivelo-
Вам нужно немного менее стандартно мыслить. В России все дешевле, и это нивелирует цифры. Например, США могут заплатить 10 долларов за солдатский паек, а Россия — 1 доллар. Топливо, материалы, заработная плата и все, о чем вы можете подумать. Все намного дешевле. Они получают такую же производительность примерно за десятую часть стоимости. Сравнивать по долларовым расходам Запад —это просто услаждать западную толпу. А еще их мотивация. Вы обнаружите, что русские больше жертвуют временем и деньгами, чтобы защитить свою родину. Военные на Западе начинают рыдать, когда они не могут получить сигнал Wi-Fi для загрузки в социальные сети.
Meady83-
Люди здесь издеваются над русскими, но помнят ли они, что австралийцы чуть не вышли из программы F35, потому что в компьютерном симуляционном бою российский истребитель 5-го поколения разбил F35 в пух и прах!
Daibhi_Leeds-
Кстати, прекратите называть Путина коммунистом. Он такой же реакционный консерватор, как и большинство читателей Daily Mail.
Olderbutnonethewiser-
Что вы привязались к внешнему виду нового русского истребителя?! Ведь конструкторы везде пользуются одними формулами и продувают свои модели в одинаковых аэродинамических трубах. Поэтому внешне они все становятся похожими. Вся суть во внутренней начинке. А некоторые детали указывают на то, что новый российский истребитель новее уже порядком устаревшего F-35. Один только круговой вектор тяги, поворачивающийся на 360 градусов! У американского истребителя этого нет и в помине. Уверен, русские еще много чего придумали нового!
Dave Smith-
Американская модель X35 и русская Як-141 были двумя идентичными тестовыми платформами, когда Lockheed подписывал сделку с новым российским правительством еще в 90-е годы.
Так что это еще вопрос: кто у кого что копировал!
TheSkunkyMonk-
Самолет еще под брезентом. Не виден даже его вектор тяги. А он у СУ — самый современный! И уж если по правде — то хвост совсем не похож на F-35. Вот и все!
tom mix-
Давайте посмотрим самолет в действии. Что-то мне подсказывает, что он обойдет наш старенький F-35. Вот будет шок у всех тех, кто так скоропалительно изничтожает новый русский истребитель. Как бы нам не стало от него плохо!
Henry_S-
Не забывайте простой факт: компании Lockheed понадобилось 20 лет, чтобы довести до ума и поставить на крыло этот наш хваленый F-35. Так что подождите смеяться над русскими!
Mr. Trollington-
К сожалению, Россия сейчас — это единственная по-настоящему независимая страна в Европе. Все остальные — американские марионетки! Россия — это другое. Большая и сильная!
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ.
Оригинал публикации: Russia's new prototype fighter is hidden under tarpaulin sheets as the Kremlin prepares to unveil single engine 'light tactical' warplane at airshow outside Moscow
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Метки: авиация бизнес продажи технологии
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Як-141#Сходства_и_различия_с_F-35Bhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Як-141#Сходства_и_различия_с_F-35B
А вот так коммент звучит в оригинальной статье: "Очевидно копия f35. Взлом министерства обороны США экономит деньги и время. Игнорировать Россию на свой страх и риск."
Как видите, никаких дефирамбов. Ну да ладно, российское СМИ не может, что бы не приврать. Вообще, где есть в статье "иностранцы ужаснулись, янки восхитились" и подобное, это обычно стопроцентная ложь. В данном случае 70 процентов переведено верно, но 99 процентов комментариев на самом деле - насмешливые или издевательские. Что поделать, подобные люди есть везде, не только здесь на антифишках. А вообще, читать такое жутко стыдно - нас уже давно никто не считает равным.
Вроде как презентуется наш прототип новейшего легкого истребителя 5-го поколения, а на видео вначале какой-то араб, потом какой-то парень играет в шахматы, потом ещё один чувак в баре, потом приборная доска не понятно чего (видимо самолета), ещё один парень в горах и к нему прилетает вертолет, далее аргентинские летчики в ангаре (причем здесь Аргентина?), потом на ВПЛ десяток ребят, видимо летчиков, с нашивками разных государств и из ангара выкатывается нечто, по контурам самолет.
Всё!
и Фолкленды возвращать надо.