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Читатели Daily Mail: посмотрите на новый русский истребитель в действии — и вам будет не до смеха

Читатели Daily Mail: посмотрите на новый русский истребитель в действии — и вам будет не до смеха (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 июля 2021 16:53
Сообщество : Калейдоскоп
Метки: авиация   бизнес   продажи   технологии   
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Британские читатели комментируют фото прототипа нового российского истребителя 5-го поколения под чехлом. Многие ехидно усматривают в его чертах сходство с F35. Однако трезвые голоса призывают: «Посмотрите его в действии, а потом ёрничайте!», «А вообще-то F35 — это копия старой российской платформы Як-141 еще 90-х годов!»

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Метки: авиация   бизнес   продажи   технологии   
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23  комментария
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1k
No pasaran 2 часа назад
С 1991 по 1997 год компания-разработчик F-35, Lockheed Martin, сотрудничала с ОКБ Яковлева. По некоторым данным, в 1995 году яковлевцы с разрешения правительства России продали американцам всю документацию по Як-38 и Як-141.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Як-141#Сходства_и_различия_с_F-35Bhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Як-141#Сходства_и_различия_с_F-35B
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27k
Антон Час назад
Почитал оригинал статьи. В целом комментарии переданы верно, но кое-где ради массовости добавили хвалебные комментарии. Например, вот коммент в этом посте пользователя Crustapenny: "«Явная копия F-35». Давайте-давайте, смейтесь на русскими. А они таскают наши разработки и насыщают их своими идеями и техническими решениями. Так и надо экономить государственные деньги и ресурсы!"

А вот так коммент звучит в оригинальной статье: "Очевидно копия f35. Взлом министерства обороны США экономит деньги и время. Игнорировать Россию на свой страх и риск."
Как видите, никаких дефирамбов. Ну да ладно, российское СМИ не может, что бы не приврать. Вообще, где есть в статье "иностранцы ужаснулись, янки восхитились" и подобное, это обычно стопроцентная ложь. В данном случае 70 процентов переведено верно, но 99 процентов комментариев на самом деле - насмешливые или издевательские. Что поделать, подобные люди есть везде, не только здесь на антифишках. А вообще, читать такое жутко стыдно - нас уже давно никто не считает равным.
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5k
Ya 2 часа назад
"...Да это тот же F-35, но только сделанный из чугуна вместо композитных" -видно что у них диванные эксперты такие же патриоты и придурки как и везде, как и на этом сайте.
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4k
Shtoppi 2 часа назад
Надеюсь после демонстрации самолета на МАКС-2021, у остроумных комментаторов в портках жиденькое завоняет.
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5k
Татьяна Юсова 2 часа назад
Если честно, то я видео не поняла.
Вроде как презентуется наш прототип новейшего легкого истребителя 5-го поколения, а на видео вначале какой-то араб, потом какой-то парень играет в шахматы, потом ещё один чувак в баре, потом приборная доска не понятно чего (видимо самолета), ещё один парень в горах и к нему прилетает вертолет, далее аргентинские летчики в ангаре (причем здесь Аргентина?), потом на ВПЛ десяток ребят, видимо летчиков, с нашивками разных государств и из ангара выкатывается нечто, по контурам самолет.
Всё!
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157k
☭Cheкаво☭ 2 часа назад
Из какого чугуна, идиоты пиндоские.
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2k
Hunde Beißer2 2 часа назад
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