Беспилотник впервые в истории дозаправил самолет в воздухе

В компании Boeing это событие назвали историческим.
Разработанный компанией Boeing палубный беспилотник-заправщик MQ-25 Stingray впервые дозаправил самолет в воздухе. Как сообщает пресс-служба компании, проведенные 4 июня испытания были осуществлены впервые в мире.
«В ходе тестового полета MQ-25 успешно выдвинул шланг и благополучно перекачал топливо в самолет ВМС США F/A-18 Super Hornet, продемонстрировав способность MQ-25 Stingray к выполнению своей основной задачи по дозаправке в воздухе», - говорится на сайте Boeing.
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Компания "Боинг" в 2018 году выиграла тендер на разработку, производство и проведение испытаний четырех MQ-25. Этот заказ компания обещает выполнить до 2024 года.
На MQ-25 Stingray установлен подвесной контейнер с системой "шланг-конус" - такие же устанавливают на палубные истребители F/A-18E/F Super Hornet, когда нужно заправить другие истребители. MQ-25 призваны избавить боевые самолеты от ненужных заправочных функций. Предполагается, что беспилотник сможет доставлять около 8 тонн топлива для дозаправки четырех-шести истребителей.
Как ранее сообщало издание The Wall Street Journal, в последующем Пентагон планирует закупить у "Боинга" еще 72 беспилотника стоимостью примерно 13 млрд долларов.
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Боинг KC-135 Stratotanker (заправщик 90 тонн) - 67 млн$
Бониг MQ-25 Stingray (дрон заправщик 8 тонн) - от 180 млн$ (оптимистично)
ТУ-160 (ракетоносец) = 250 млн $
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вот это распил бюджета!!!! 5 летающих канистр за миллиард!!!
За Россию уже половину дела сделали))
Пусть они балуются и до конца прошивку беспилотника обкатывают))
А когда придёт необходимость, наши программисты возьмут управление на себя и вуаля...))
Готовая управляемая бомба с кучей топлива на борту)) Направляй куда хочу..))
Красавы)
))) ))) ))) )
) ))
))) ))) )) ..... )) ... )))) ))
вот бомберам - это вообще в плюс, ведь не везде существуют аэродромы,способные их принять.
с другой стороны, тогда для бомберов придется использовать несколько мелких дозаправщиков. но то что это воплотили в жизнь - красавцы.