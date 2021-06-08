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Беспилотник впервые в истории дозаправил самолет в воздухе

Беспилотник впервые в истории дозаправил самолет в воздухе (4 фото + 1 видео)

Автор:
08 июня 2021 14:53
Сообщество : Военное
Метки: MQ-25 Stingray   Беспилотник   ввс   видео   дозаправка   истребитель   
815
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В компании Boeing это событие назвали историческим.

Источник:

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Метки: MQ-25 Stingray   Беспилотник   ввс   видео   дозаправка   истребитель   
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13  комментариев
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20k
Очевидное-Невероятное 49 минут назад
ИЛ-78М (заправщик 65 тонн) - 45 млн$
Боинг KC-135 Stratotanker (заправщик 90 тонн) - 67 млн$
Бониг MQ-25 Stingray (дрон заправщик 8 тонн) - от 180 млн$ (оптимистично)
ТУ-160 (ракетоносец) = 250 млн $
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вот это распил бюджета!!!! 5 летающих канистр за миллиард!!!
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87
Nane First NameLast 15 минут назад
Быстро он присосался к соске. И заправился тоже быстро. Во дела...
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2k
Frank Borman 17 минут назад
Историческое достижение. С помощью роботов-танкеров американские самолеты смогут пролететь большие расстояния и донести демократию до всех уголков планеты. Диктаторы, типа Кима, Мадуро, Путина, Лукашенко, не спрячутся нигде - американские бомберы их достанут и отдемократизируют по самые помидоры.
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11k
Bill 39 минут назад
лучше бы пенсионерам раздали
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6k
Ivan 44 минуты назад
Ссылка youtu.be
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−5
kurochkin 45 минут назад
это вам не совковый хлам перекрашивать из года в год на парад ...
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2k
Vitamin 49 минут назад
Прикольная задумка)))
За Россию уже половину дела сделали))
Пусть они балуются и до конца прошивку беспилотника обкатывают))
А когда придёт необходимость, наши программисты возьмут управление на себя и вуаля...))
Готовая управляемая бомба с кучей топлива на борту)) Направляй куда хочу..))
Красавы)
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211
BAMBOLEO Vitamin 22 минуты назад
)) )))) )) ) )) ) ))))
))) ))) ))) )
) ))
))) ))) )) ..... )) ... )))) ))
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111
Liberman Час назад
это действительно круто, другое дело что f-18 вряд ли сможет пролететь 10 тысяч без передышки 5000 туда 5000 обратно с двумя дозаправками, а не дай бог еще на форсаже некоторое время придется идти... но, нашим МИГ-31 - такая штука поможет сильно, да и бомберам.
вот бомберам - это вообще в плюс, ведь не везде существуют аэродромы,способные их принять.
с другой стороны, тогда для бомберов придется использовать несколько мелких дозаправщиков. но то что это воплотили в жизнь - красавцы.
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1k
Чучело Мяучело Час назад
Не плохо. Но опять жеш - авианосцы в современных реалиях это большая, удобная мишень. Будущее за гиперзвуком и всякими рельсотронами с лазерами, чтоб не вставая с дивана через океан бахнуть. А это папуасов с калашами гонять, но чет дороговато.
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1k
Роман Бумеров Час назад
8 тонн для заправки 4-6 истребителей? Если только на 1/3 от номинала.
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