Беспилотник впервые в истории дозаправил самолет в воздухе





Разработанный компанией Boeing палубный беспилотник-заправщик MQ-25 Stingray впервые дозаправил самолет в воздухе. Как сообщает пресс-служба компании, проведенные 4 июня испытания были осуществлены впервые в мире.





«В ходе тестового полета MQ-25 успешно выдвинул шланг и благополучно перекачал топливо в самолет ВМС США F/A-18 Super Hornet, продемонстрировав способность MQ-25 Stingray к выполнению своей основной задачи по дозаправке в воздухе», - говорится на сайте Boeing.