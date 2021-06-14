По информации из официального паблика студии GSC Game World во «ВКонтакте», предзаказы на игру откроются в Steam, Epic Games Store и Microsoft Store 13 июня в 22:00. S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl выйдет на ПК и Xbox Series X|S 28 апреля 2022 года. На запуске она станет консольным эксклюзивом Xbox.

Базовая версия стоит 2499 рублей, Deluxe Edition - 3199 рублей, а Ultimate Edition обойдется в 4449 рублей.