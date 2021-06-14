Ждать осталось недолго. Игра выйдет как на консолях, так и на ПК.
Украинская студия Game World во время конференции Electronic Entertainment Expo 2021 презентовала 5-минутный геймплейный трейлер продолжения культовой серии игр и назвала дату ее выхода. Игра получила название "Heart of Chernobyl" ("Сердце Чернобыля").
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В трейлере можно увидеть знакомые по предыдущим сериям игры локации. Сверху болото из «S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо», снизу из - "Сердца Чернобыля"
По информации из официального паблика студии GSC Game World во «ВКонтакте», предзаказы на игру откроются в Steam, Epic Games Store и Microsoft Store 13 июня в 22:00. S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl выйдет на ПК и Xbox Series X|S 28 апреля 2022 года. На запуске она станет консольным эксклюзивом Xbox.
Базовая версия стоит 2499 рублей, Deluxe Edition - 3199 рублей, а Ultimate Edition обойдется в 4449 рублей.
В перестрелке на химзаводе скрыт тизер новой фракции. По словам пиарщика GSC Game World Захара Бочарова, самые внимательные смогут узнать название группировки
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Теперь же сделали слишком искусственную, неестественную, «киношную» картинку с искаженными цветами.
Ну в принципе логично сделано. Пользователи то поди те же самые будут играть, и на том же железе, потому что покупать новую видюху в нынешних криптовалютных реалиях это расточительство.
Я это слышал не менее 7 раз...
Может хоть на этот раз её всё же допилят.
Сейчас кто денег даст?