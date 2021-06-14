FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Игромир 358 постов • 268 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Игромир 
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 показали трейлер и назвали дату выхода игры

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 показали трейлер и назвали дату выхода игры (9 фото + 1 видео)

Автор:
14 июня 2021 11:26
Сообщество : Игромир
Метки: S.T.A.L.K.E.R. 2   видео   геймплей   презентация   премьера   трейлер   
1251
9
1

Ждать осталось недолго. Игра выйдет как на консолях, так и на ПК.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Игромир"
Метки: S.T.A.L.K.E.R. 2   видео   геймплей   презентация   премьера   трейлер   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
15
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
15  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
Евгений 2 часа назад
Есть время прикупить игровой ПК)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
28k
Fat Lynx 8 минут назад
Осталось совсем не много времени, что бы переделать все дела... заработать много денег... посадить дерево, построить дом, вырастить ребенка... прокачать комп и засесть, что бы мочить кровососов!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Руслан 8 минут назад
Надеюсь внуки хотя бы поиграют.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
687
SavageTi 10 минут назад
Графон уперся в потолок. Ничем уже не удивить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Ватаку Накомоде Полчаса назад
Я конечно зануда, но мне на данном скриншоте старая версия больше нравится. Она реалистичнее. Я изначально любил графику в сталкере за естественность, отсутствие всяких размытий, блюров, HDR’ов, злоупотребления фильтрами, натуральную цветовую гамму и т.д. Графика первых сталкеров была, если хотите, приближена к фотореалистичной, конечно в меру возможностей пк своего времени.
Теперь же сделали слишком искусственную, неестественную, «киношную» картинку с искаженными цветами.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
672
iKrek Полчаса назад
Блин, сюжет будет вообще ни о чём. Жаль.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Александр Алехин 47 минут назад
А графика осталась такая же как в первом Сталкере?
Ну в принципе логично сделано. Пользователи то поди те же самые будут играть, и на том же железе, потому что покупать новую видюху в нынешних криптовалютных реалиях это расточительство.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
843
Акан Час назад
Жду игру с нетерпением !, но вот что то мне персонажи в ролике не понравились, какие то они все чистенькие , моложавые, а последний так вообще хоть в рекламу шампуня прям щас бери, не аутентично получается, не тянут они на суровых, брутальных, побитых жизнью сталкеров, как бы на атмосферу игры все это не сказалось.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
203k
Барон Мюнхгаузен Час назад
Ждать осталось недолго....
Я это слышал не менее 7 раз...
Может хоть на этот раз её всё же допилят.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Олег Данилов Час назад
В прошлый раз выпустила игру THQ причём столько лет прошло но ни одного из тысячи патчей прямого без багов так и не увидели

Сейчас кто денег даст?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Супер умная электрическая зубная щетка Oclean X pro Elite Супер умная электрическая зубная щетка Oclean X pro Elite "Привет, Россия!": перед прокатом фильма "Великий" Джонни Депп внезапно заговорил по-русски "Привет, Россия!": перед прокатом фильма "Великий" Джонни Депп внезапно заговорил по-русски РЖД показали макет новых капсульных плацкартов РЖД показали макет новых капсульных плацкартов Шойгу показал Путину макет нового главного музея Вооруженных сил Шойгу показал Путину макет нового главного музея Вооруженных сил Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 показали экипировку фракций и модели оружия Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 показали экипировку фракций и модели оружия Скейтер в Петербурге получил копытом по голове после того, как решил проехать под брюхом лошади Скейтер в Петербурге получил копытом по голове после того, как решил проехать под брюхом лошади
Dionysus
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

367404



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Топ-10 самых сексуальных любительниц компьютерных игр
5
0
Топ-10 самых сексуальных любительниц компьютерных игр
Маленькие шедевры дизайна
5
83
Маленькие шедевры дизайна
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Прямо под окном
0
11
Прямо под окном
В Голландии вместо взбесившегося снайпера-коронаскептика задержали немецкого туриста
0
3
В Голландии вместо взбесившегося снайпера-коронаскептика задержали немецкого туриста
Супер умная электрическая зубная щетка Oclean X pro Elite
Супер умная электрическая зубная щетка Oclean X pro Elite
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
КОРОТКО о женщинах
8
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#интересно#СССР#фотографии#факты#сатира#комментарии#интересное#заграница#прошлое#сарказм.
#история#картинки#люди#Россия#животные#война#музыка#мемы#ретро
#Юмор#фото#сша#позитив#кино#подборка#великобритания#приколы#прикол

На что жалуетесь?

Вернуться