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В РЖД представили макет новых капсульных плацкартов

В РЖД представили макет новых капсульных плацкартов (8 фото + 1 видео)

Автор:
11 июня 2021 18:04
Сообщество : Путешествия
Метки: видео   капсульный вагон   концепт   плацкарт   презентация   ржд   
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Каждый пассажир сможет наконец спрятаться за индивидуальной шторкой и не стоять в очереди, чтобы зарядить телефон - для всех предусмотрены USB- розетки.

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Метки: видео   капсульный вагон   концепт   плацкарт   презентация   ржд   
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20  комментариев
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32k
Опаньки Час назад
Такая компоновка мест уже много лет существует за границей.
Насколько она удобная для высоких пассажиров - ноги уж точно не согнуть
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58k
Опиум для народа Минуту назад
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54
Nane First NameLast Минуту назад
Срань. Ни прилечь, ни сесть нормально. Разве что Медведев туда полность лечь поместится.
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24k
Григорий 16 минут назад
Похер на индивидуальность. Моему сыну 14 лет. Его рост 187 см. Как тебе такое Олег Белозеров? Будете и дальше делать места в вагонах под 160 см и 50 кг веса?
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5
Антон Антон Полчаса назад
лучше бы РЖД представило адекватные цены на билеты
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−30
Лучший Друг 42 минуты назад
А какого года новость? На фишках этот "новый плацкарт" уже пару лет постят. И были намного более развёрнутые посты с более понятными фотографиями
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12k
Андрей Ватрушкин 43 минуты назад
Нормальные-то капсули чего не сделать?
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13k
Booka1a 49 минут назад
интересная компоновка, вроде бы, по сравнению с существующими плацкартами, количество мест не сильно уменьшилось. если это так, то не приведет к серьезному удорожанию билетов
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5k
SR Час назад
Вау! Шикарно! Но, учитывая наши реалии, скорее будет так:

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−106
цска под Зенитом Час назад
Современные поезда - это просто космос. Все мы помним вонючие грязные поезда в ссср. Там было главное выпить и отрубиться на всю дорогу. Никакого уважения не было друг к другу. Сейчас конечно общество сильно изменилось в лучшую сторону.
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11k
Великий Кормчий Час назад
Задолбали своими плацкартами! Скотовоз какой то.
Пердящие и вонючие. Торчащие ноги.
Оставте только купе и все!
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474
робт Великий Кормчий 55 минут назад
а ты смотрю любитель, в купешке то пердеть и вонять смачнее
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20k
pssst Час назад
а сидеть как?
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