В РЖД представили макет новых капсульных плацкартов

Каждый пассажир сможет наконец спрятаться за индивидуальной шторкой и не стоять в очереди, чтобы зарядить телефон - для всех предусмотрены USB- розетки.
В рамках проходящего на ВДНХ туристического форума "Путешествуй!" холдинг "Российские железные дороги" презентовал полноразмерный макет нового капсульного плацкартного вагона.
Главная его особенность, отмечают в РЖД, это 56 индивидуальных капсул, расположенных вдоль центрального прохода, от которого можно отгородиться непрозрачной шторкой, не пропускающей свет.
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В распоряжении каждого пассажира будет индивидуальный столик, светильник, USB-розетки и места для ручной клади и одежды. И главное - спальное место будет на 15 см длиннее традиционного
Новая компоновка позволяет разместить в вагоне не только 56 пассажирских мест (как в старом плацкарте), но и два санузла, отдельную душевую, вендинговую зону с автоматами и багажный отсек для крупногабаритных грузов - таких как велосипеды или байдарк
Заместитель гендиректора РЖД Дмитрий Пегов рассказал журналистам, что, вероятнее всего, новые плацкарты в скором времени начнут курсировать по различным маршрутам.
Большая доля вероятности, что, конечно, это выйдет на сеть. Мы давно к этому шли. Я сейчас сам для себя [отметил] внутреннее ощущение, что хочется вернуться [в вагон]
Однако они еще не прошли обкатку, и по мнению Пегова, для начала нужно запустить хотя бы два таких состава "под определенные направления с определенным пассажиропотоком".
Замглавы РЖД добавил, что такие капсульные вагоны идеально подойдут для поездок одной ночи и их вполне можно воспринимать, как капсульный отель.
Ранее, 4 июня, РЖД уже презентовали вагоны нового модельного ряда для поездов дальнего следования. 68 двухэтажных вагонов выйдут на маршруты уже этим летом. В каждом вагоне предусмотрены душ, диваны вместо полок и сейф для каждого пассажира.
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Насколько она удобная для высоких пассажиров - ноги уж точно не согнуть
Пердящие и вонючие. Торчащие ноги.
Оставте только купе и все!