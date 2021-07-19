За советский самолет американцы давали миллион долларов. Кто угнал МиГ-15 и сколько на этом заработал?

Корейская война (1950-1953) стала первым крупным конфликтом двуполярного мира. Впервые в войне схлестнулись представители "коллективного Запада" под руководством США и коммунистические страны во главе с СССР. Армии обеих сторон конфликта были настроены на победу и поэтому пускали в ход все свои новинки вооружения. Именно в Корейской войне впервые повсеместно стали применяться реактивные самолеты, ознаменовавшие новую эпоху вооружения.
В начале войны именно американцы и их союзники доминировали в корейском небе. Всё изменилось когда СССР подтянул 64-й истребительный авиакорпус с реактивными истребителями МиГ-15. Наш самолет превосходил американские "сейбры" по огневой мощи и был легче на полторы тонны. Но пилотам отечественного истребителя далеко летать не приходилось. Самые ожесточенные воздушные бои проходили вдоль реки Ялуцзян на границе КНДР и Китая. Этот район схватки советских и американских пилотов даже прозвали "Аллеей МиГов". Но главной целью было не только уничтожение противника. Обе стороны любой ценой стремились захватить реактивный самолет противника.
Советское командование решило заполучить американский "сейбр" F-86 тактической хитростью. Специально из СССР прибыли опытные летчики-испытатели. Они должны были зажать американский самолет со всех сторон и принудить к посадке, то есть "взять в коробочку". Увы, итоги такой операция провалилась: двое наших пилотов погибли, после чего группу расформировали. Американцы тоже пытались заполучить МиГ таким образом, но спасало мастерство советских военных. Тогда в дело пошел звонкий доллар.
За штурвалом советских МиГов летали не только наши, но и китайские и северокорейские пилоты. Американское командование сделало заманчивое "предложение". Над территорией КНДР они массово разбрасывали листовки, которые обещали за реактивный истребитель МиГ щедрое вознаграждение. Сначала речь шла о ста тысячах, а затем дошла до миллиона долларов. И награда нашла своего "счастливчика".
21 сентября 1953 года на авиабазу в Кимпхо приземлился северокорейский летчик Но Гым Сок на советском МиГ-15. Лейтенант сказал, что ему надоело жить с "красными лжецами". Интересно, что решение бежать из КНДР он не связывал с обещаниями американцев заплатить круглую сумму за самолет.
Впрочем, свои "серебряники" Но Гым Сок всё-таки получил: вместо миллиона ему дали сто тысяч долларов. После побега он уехал в США, устроился на работу инженером и даже написал книгу о своем "полете к свободе". Интересно, что перебежчик жив и сегодня - Но Гым Соку 89 лет, он по-прежнему живет в стране, которая вознаградила его за угон советского самолета.
Источник:
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B 1949 году лейтенант авиации Польши Коробчиньский перелетел на штурмовике Ил-2М3 на остров Готланд в Швеции.
В 1953 году польский летчик Ярецкий угнал в Данию новейший тогда истребитель МиГ-15.
19 января 1964 года египетский пилот Махмуд Аббас Хилми на самолете Як-11 совершил побег с авиабазы Эль-Ариш. Перебежчик посадил свой самолет на авиабазе Хацор в Израиле.
В 1965 году сирийский летчик бежал на МиГ-17Ф в Израиль.
В 1966 году МОССАДу удалось осуществить операцию угона советского истребителя МИГ-21 иракским летчиком.
В 1968 году два сирийских самолета МиГ-17 приземлились в Израиле.
Виктор Беленко советский лётчик-перебежчик. 6 сентября 1976 года перелетел в Японию на перехватчике МиГ-25П и передал иностранным властям самолёт со множеством секретной на тот момент аппаратуры на борту.
В апреле 1989 года сирийский летчик бежал на самолете МиГ-23МЛ в Израиль.
В октябре 1989 года сирийский летчик Абдель Бассем приземлил свой самолет МиГ-23МЛ в Израиле.
Александр Зуев капитан ВВС СССР, в 1989 году совершивший угон истребителя МиГ-29 в Турцию.
Угон самолета Миг-23 в США осуществил 20 марта 1991 года кубинский майор Орестос Лоренсо Перес.
И это далеко не полный список.
Ха!
Интересно то, что все ,,идейные,, убегают не с голой задницей!
Так и этот отщепнул у ,,красных лжецов,, кусочек)
Вот только предъявил к оплате устаревшую листовку, лошшара!))