FISHKINET
О роботе, который завоюет ваш ковёр и ваше сердце О роботе, который завоюет ваш ковёр и ваше сердце 17 теней, которые расскажут совсем другую историю 17 теней, которые расскажут совсем другую историю Самые любимые советские колбасы Самые любимые советские колбасы Наша реальность полностью сломана и этот пост тому полное подтверждение Наша реальность полностью сломана и этот пост тому полное... Калейдоскоп воскресного позитива Калейдоскоп воскресного позитива Как в XXI веке живёт племя на острове посреди океана? Никто не знает, ведь туда невозможно попасть! Как в XXI веке живёт племя на острове посреди океана? Никто не... Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки "Йестедэй... Ол май траблз симс соу фар эвэй!" "Йестедэй... Ол май траблз симс соу фар эвэй!" 15 самых необычных видов бананов 15 самых необычных видов бананов Уникальное видео: путешествие вокруг Юпитера и его спутника за три минуты Уникальное видео: путешествие вокруг Юпитера и его спутника за три... «Парад» немцев в Москве «Парад» немцев в Москве 23 самые необычные карты 23 самые необычные карты «Советское детство»: наивно честные рисунки Зои Черкасской «Советское детство»: наивно честные рисунки Зои Черкасской 15 человек, у которых день сегодня - хуже некуда 15 человек, у которых день сегодня - хуже некуда Что за 300-километровый металлический объект скрывается подо льдом Антарктиды? Что за 300-километровый металлический объект скрывается подо льдом... Красные волки: необычный и интересный зверь Красные волки: необычный и интересный зверь Появились первые кадры с места лобового столкновения двух грузовых поездов в Амурской области Появились первые кадры с места лобового столкновения двух грузовых... Гифки дня Гифки дня На Камчатке бушуют "комариные" смерчи На Камчатке бушуют "комариные" смерчи
За советский самолет американцы давали миллион долларов. Кто угнал МиГ-15 и сколько на этом заработал?

За советский самолет американцы давали миллион долларов. Кто угнал МиГ-15 и сколько на этом заработал? (2 фото)

Автор:
19 июля 2021 01:15
Метки: авиация   армия   история   факты   
456
2

Корейская война (1950-1953) стала первым крупным конфликтом двуполярного мира. Впервые в войне схлестнулись представители "коллективного Запада" под руководством США и коммунистические страны во главе с СССР. Армии обеих сторон конфликта были настроены на победу и поэтому пускали в ход все свои новинки вооружения. Именно в Корейской войне впервые повсеместно стали применяться реактивные самолеты, ознаменовавшие новую эпоху вооружения.

Источник:

Еще крутые истории!
Метки: авиация   армия   история   факты   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
4
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
RALEXXX 4 часа назад
Подобных случаев в годы Холодной Войны было достаточно много.
B 1949 году лейтенант авиации Польши Коробчиньский перелетел на штурмовике Ил-2М3 на остров Готланд в Швеции.
В 1953 году польский летчик Ярецкий угнал в Данию новейший тогда истребитель МиГ-15.
19 января 1964 года египетский пилот Махмуд Аббас Хилми на самолете Як-11 совершил побег с авиабазы Эль-Ариш. Перебежчик посадил свой самолет на авиабазе Хацор в Израиле.
В 1965 году сирийский летчик бежал на МиГ-17Ф в Израиль.
В 1966 году МОССАДу удалось осуществить операцию угона советского истребителя МИГ-21 иракским летчиком.
В 1968 году два сирийских самолета МиГ-17 приземлились в Израиле.
Виктор Беленко советский лётчик-перебежчик. 6 сентября 1976 года перелетел в Японию на перехватчике МиГ-25П и передал иностранным властям самолёт со множеством секретной на тот момент аппаратуры на борту.
В апреле 1989 года сирийский летчик бежал на самолете МиГ-23МЛ в Израиль.
В октябре 1989 года сирийский летчик Абдель Бассем приземлил свой самолет МиГ-23МЛ в Израиле.
Александр Зуев капитан ВВС СССР, в 1989 году совершивший угон истребителя МиГ-29 в Турцию.
Угон самолета Миг-23 в США осуществил 20 марта 1991 года кубинский майор Орестос Лоренсо Перес.
И это далеко не полный список.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
8k
Клёст Час назад
,,...Интересно, что решение бежать из КНДР он не связывал с обещаниями американцев заплатить круглую сумму за самолет...,,
Ха!
Интересно то, что все ,,идейные,, убегают не с голой задницей!
Так и этот отщепнул у ,,красных лжецов,, кусочек)
Вот только предъявил к оплате устаревшую листовку, лошшара!))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8
Maxpechorin 2 часа назад
Все бежали что-то прихватив с собой от великого коммунистического будущего
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
О роботе, который завоюет ваш ковёр и ваше сердце О роботе, который завоюет ваш ковёр и ваше сердце Удивительная история Милунки Савич Удивительная история Милунки Савич Первая русская женщина-пилот Первая русская женщина-пилот 30 любопытных фотографий, которые запечатлели кусочек истории 30 любопытных фотографий, которые запечатлели кусочек истории Зачем советские моряки отправили на дно немецкую субмарину Зачем советские моряки отправили на дно немецкую субмарину Редкие кадры из лихих 90-х, которые передают настроения той России Редкие кадры из лихих 90-х, которые передают настроения той России
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

3782600



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Мурены - могут ли укусить и почему их так любят японки
2
112
Мурены - могут ли укусить и почему их так любят японки
35 безумно дорогих ошибок и катастроф, на которые даже смотреть больно
0
103
35 безумно дорогих ошибок и катастроф, на которые даже смотреть больно
﻿
Набирающие популярность
Курбан Бердыев возглавит сборную России по футболу
0
30
Курбан Бердыев возглавит сборную России по футболу
Верните Мишку из 1980-го!
0
14
Верните Мишку из 1980-го!
ТОП-6 бесшумных электрических щёток 20201 года
ТОП-6 бесшумных электрических щёток 20201 года
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Просто наверни и прокрути!
4
14

Перейти в раздел
Популярные теги
#интересно#факты#СССР#люди#животные#приколы#страна#новости#Германия
#Юмор#история#подборка#удивительно#в мире#прикольные#забавно#природа#роль
#фото#фотографии#картинки#Россия#комментарии#ynews#наводнение#сарказм.

На что жалуетесь?

Вернуться