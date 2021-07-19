За советский самолет американцы давали миллион долларов. Кто угнал МиГ-15 и сколько на этом заработал?

В начале войны именно американцы и их союзники доминировали в корейском небе. Всё изменилось когда СССР подтянул 64-й истребительный авиакорпус с реактивными истребителями МиГ-15. Наш самолет превосходил американские "сейбры" по огневой мощи и был легче на полторы тонны. Но пилотам отечественного истребителя далеко летать не приходилось. Самые ожесточенные воздушные бои проходили вдоль реки Ялуцзян на границе КНДР и Китая. Этот район схватки советских и американских пилотов даже прозвали "Аллеей МиГов". Но главной целью было не только уничтожение противника. Обе стороны любой ценой стремились захватить реактивный самолет противника.

Советское командование решило заполучить американский "сейбр" F-86 тактической хитростью. Специально из СССР прибыли опытные летчики-испытатели. Они должны были зажать американский самолет со всех сторон и принудить к посадке, то есть "взять в коробочку". Увы, итоги такой операция провалилась: двое наших пилотов погибли, после чего группу расформировали. Американцы тоже пытались заполучить МиГ таким образом, но спасало мастерство советских военных. Тогда в дело пошел звонкий доллар.

За штурвалом советских МиГов летали не только наши, но и китайские и северокорейские пилоты. Американское командование сделало заманчивое "предложение". Над территорией КНДР они массово разбрасывали листовки, которые обещали за реактивный истребитель МиГ щедрое вознаграждение. Сначала речь шла о ста тысячах, а затем дошла до миллиона долларов. И награда нашла своего "счастливчика".