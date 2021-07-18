Когда в СССР старшеклассники и студенты платили за обучение

Кроме того, многие литературные отечественные классики оказались «буржуазными», соответственно, советскому народу они стали ненужными. Что касается высших учебных заведений, то туда стали принимать абсолютно всех без разбора. Абитуриенту не только не нужно было сдавать вступительные экзамены, но даже предъявлять документы об окончании средней или начальной школы. Таким образом, наблюдались не только явные успехи в борьбе с безграмотностью, но и резкое падение уровня школьного и университетского образования.

Плюс ко всему везде царила полнейшая разруха, пронеслась Гражданская война. В связи с тяжелыми условиями того времени человек за обучение обязан был платить деньги. В противном случае здания школ пришли бы в упадок, а учителям не было бы чем платить зарплату. Единственное, что делали власти, это следили за размером этой платы, чтобы ее не очень завышали.