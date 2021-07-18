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Когда в СССР старшеклассники и студенты платили за обучение

Когда в СССР старшеклассники и студенты платили за обучение (13 фото)

Автор:
18 июля 2021 01:58
Метки: СССР   интересно   образование   факты   
219
13

То, что в СССР за образование граждане не платили ни копейки, знают практически все. Но так было не всегда, да и не повсеместно. Чтобы получить среднее образование, а затем и высшее, начиная с 1940 г. и заканчивая 1956 г., было необходимо заплатить.
То есть платными были старшие 8-10 классы школы и обучение в высших учебных заведениях.

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Метки: СССР   интересно   образование   факты   
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4  комментария
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46k
Albert GER 3 часа назад
Я может невнимательно прочитал.
Но пример из моей семьи:
- Мама 7классов, то шо платить надо.
А их много. Результат на заводе литещик(какие-то хрени дляфронта делали)- потом киномеханик.
- Папа 4класса успел . профессия - шофёр
Ну.. немцев далеко и не пускали. Всё понятно. Время такое.
Мы, их дети, выросли. У всех инженеры. Но Нас всех послали нах.
Мы и уехали.
Ну и поднимаем экономику своей страны. И кому от того лучше?
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7k
Михаил 59 минут назад
Интересно получается. С одной стороны готовились к Большой Войне. С другой стороны Сталин не верил в нападение Германии
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