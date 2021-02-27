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15 слов, в формах множественного числа которых часто делают постыдные ошибки

15 слов, в формах множественного числа которых часто делают постыдные ошибки (15 фото)

Автор:
27 февраля 2021 08:01
Метки: интересно   множественное число   образование   правила русского языка   русский язык   факты   
781
15
Перед вами слова, произнося которые во множественном числе, люди часто совершают ошибку и выставляют себя безграмотными. Берите на заметку и употребляйте правильно!
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Метки: интересно   множественное число   образование   правила русского языка   русский язык   факты   
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net Полчаса назад
Почему сразу постыдные?)) это же запоминать надо. А всё что надо запомнить, забыть проще простого.
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Александр 7 минут назад
Еще бы привели хоть какое-нибудь логическое объяснение этому: фильтрЫ и тенорА.
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4k
Subic Александр 40 секунд назад
Лень вспоминать детали. Но там правило такое, остается ли ударение неподвижным при склонении слова. От этого и зависит. Ев самом же деле, если ребенок вырос в семье, где грамотно говорили, то с высокой долей вероятности он и без правила эти случаи "автоматом" запомнит.
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