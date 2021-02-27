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Перед вами слова, произнося которые во множественном числе, люди часто совершают ошибку и выставляют себя безграмотными. Берите на заметку и употребляйте правильно!
1. Знать все правила русского языка - невозможно, поэтому предлагаем запомнить верные формы образования множественного числа, чтобы не допускать постыдных ошибок
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3. Сложности возникают по разным причинам: например, из-за неправильной постановки ударения или непонимания значения слов
4. Никаких просторечных и разговорных форм, в этом посте только академические формы множественного числа
А вы часто делаете ошибки во множественном числе?
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