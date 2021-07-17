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Фотографии прошлого, на которых история кажется ещё интересней

Фотографии прошлого, на которых история кажется ещё интересней (19 фото)

Автор:
17 июля 2021 22:12
Метки: Россия   СССР   заграница   интересно   история   люди   прошлое   фотографии   
584
19
Предлагаем вам ознакомиться с подборкой интересных фотографий.
В подписи к фото бывают ошибки, иногда курьёзные, прошу вас не быть столь серьёзными, фотографии уже были подписаны но от этого они не перестают быть интересными!
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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: Россия   СССР   заграница   интересно   история   люди   прошлое   фотографии   
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47k
parallax Час назад
10.
Уже тогда негры "бомбили" магазины.
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1k
Alex Belarus 3 минуты назад
Дерево (секвойю) жалко...
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142
Бармалей 44 минуты назад
Браво!

Как обычно, немного видоизмененный старый приемчик "10 картинок со всего света".

Обычно выглядит так:
1 - красивый цветочек
2 - американский солдат спасает котенка
3 - Далай лама говорит правильные вещи
4 - случайный потоп в Азии

5 - Злые русские солдаты расстреливают и пытают добрых басмачей в чечне.

6 - праздник членов в Японии
7 - счастливая слониха выгуливает слоненка в таиланде
8 - улитка на закате в парке Нью-Йорка
9 - счастливые Американцы радостно бегут на работу
10 - праздник пива в счастливой Германии.

При должной сноровке и частом повторении, этот прием создаст нужное представление о России.

Шо тут у нас? Чикатилло, трофейные штаны? И так, чтобы разбавить, Никулин на войне ...
Браво!
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