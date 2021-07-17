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Предлагаем вам ознакомиться с подборкой интересных фотографий.
В подписи к фото бывают ошибки, иногда курьёзные, прошу вас не быть столь серьёзными, фотографии уже были подписаны но от этого они не перестают быть интересными!
Сайт развлекательный, улыбайтесь чаще, ищите ошибки, будем смеяться вместе :)
В подписи к фото бывают ошибки, иногда курьёзные, прошу вас не быть столь серьёзными, фотографии уже были подписаны но от этого они не перестают быть интересными!
Сайт развлекательный, улыбайтесь чаще, ищите ошибки, будем смеяться вместе :)
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Уже тогда негры "бомбили" магазины.
Как обычно, немного видоизмененный старый приемчик "10 картинок со всего света".
Обычно выглядит так:
1 - красивый цветочек
2 - американский солдат спасает котенка
3 - Далай лама говорит правильные вещи
4 - случайный потоп в Азии
5 - Злые русские солдаты расстреливают и пытают добрых басмачей в чечне.
6 - праздник членов в Японии
7 - счастливая слониха выгуливает слоненка в таиланде
8 - улитка на закате в парке Нью-Йорка
9 - счастливые Американцы радостно бегут на работу
10 - праздник пива в счастливой Германии.
При должной сноровке и частом повторении, этот прием создаст нужное представление о России.
Шо тут у нас? Чикатилло, трофейные штаны? И так, чтобы разбавить, Никулин на войне ...
Браво!