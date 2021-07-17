Командир британского танка слил разработчикам игры War Thunder секретные документы

Игроману просто хотелось реалистичности.
Поклонник многопользовательской онлайн-игры War Thunder захотел добавить реалистичности в симулятор танковых боев и поделился с разработчиками секретной документацией по главному британскому танку Challenger 2. Об этом сообщает английское издание UK Defence Journal.
На игровом форуме пользователь назвался действующим командиром этой боевой машины и даже рассказал, что Королевского танкового полк, в котором он служит, расположен в городке Тидворт.
По мнению британского военного, разработчики неправильно разместили некоторые детали на танке. И чтобы дизайнеры исправили оплошность, разместил выдержки из пособия по эксплуатации и техническому обслуживанию военной техники (Army Equipment Support Publication - AESP).
В предоставленной танкистом документации была зачеркнута пометка "Для ограниченного пользования" и добавлен штамп о снятии грифа секретности. Но наученные горьким опытом представители компании-разработчика отправили запрос в Минобороны Британии, где получили подтверждение в секретности размещенных на форуме данных.
Модераторы удалили пост танкиста и сообщили, что это уже не первый случай, когда им присылают данные по технике, которые все еще сохраняют гриф секретности. И напомнили что это чревато длительными тюремными сроками за разглашение гостайны.
«Продолжая распространять документы, вы нарушаете Закон о гостайне: об этом сообщается в предупреждении на обложке. В случае судебного преследования наказанием за это может быть до 14 лет тюрьмы», - написали в посте танкиста модераторы после того, как удалили секретное пособие.
Доигрался ли командир танка до длительного тюремного срока - не известно. Но можно не сомневаться, что любителя онлайн-симуляторов руководство с головой окунет в "реалистичность". Все, как он хотел.
Многопользовательская игра War Thunder ("Гром войны") с элементами симулятора наземных, воздушных и морских сражений разработана и распространяется компанией Gaijin Entertainment, которая, в свою очередь, была основана двумя русскими братьями Антоном и Кириллом Юдинцевыми. Сейчас головной офис компании находится на Кипре.
Источник:
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Уже давно всем военным известны все технические характеристики.
Реально вброс сделан имиджмейкером игры.