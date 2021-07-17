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Командир британского танка слил разработчикам игры War Thunder секретные документы

Командир британского танка слил разработчикам игры War Thunder секретные документы (4 фото)

Автор:
17 июля 2021 16:04
Сообщество : Военное
Метки: Challenger 2   War Thunder   Британец   документы   секретность   танк   
617
4

Игроману просто хотелось реалистичности.

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Метки: Challenger 2   War Thunder   Британец   документы   секретность   танк   
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1k
Руслан Новак Полчаса назад
Рекламой попахивает.
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25k
Лабуда 11 минут назад
Какая ещё секретность может быть во внешнем виде?

Уже давно всем военным известны все технические характеристики.

Реально вброс сделан имиджмейкером игры.
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