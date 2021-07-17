Командир британского танка слил разработчикам игры War Thunder секретные документы

Поклонник многопользовательской онлайн-игры War Thunder захотел добавить реалистичности в симулятор танковых боев и поделился с разработчиками секретной документацией по главному британскому танку Challenger 2. Об этом сообщает английское издание UK Defence Journal.

На игровом форуме пользователь назвался действующим командиром этой боевой машины и даже рассказал, что Королевского танкового полк, в котором он служит, расположен в городке Тидворт.

По мнению британского военного, разработчики неправильно разместили некоторые детали на танке. И чтобы дизайнеры исправили оплошность, разместил выдержки из пособия по эксплуатации и техническому обслуживанию военной техники (Army Equipment Support Publication - AESP).