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Минобороны опубликовало уникальные документы Юрия Гагарина

Минобороны опубликовало уникальные документы Юрия Гагарина (30 фото)

Автор:
10 апреля 2021 12:28
Сообщество : Космос
Метки: документы   космонавты   минобороны   первый полет в космос   юрий гагарин   
720
30

Среди них зачетная книжка, автобиография, послужной список и многое другое.

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Метки: документы   космонавты   минобороны   первый полет в космос   юрий гагарин   
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15  комментариев
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19k
Надежда 52 минуты назад
Всем дудям, ратующим за капитализм - приведите хоть один пример, когда человек "из крестьян", родившийся в семье колхозника, получил БЕСПЛАТНОЕ образование и стал космонавтом. Яркий пример того, как работали социальные лифты - при капитализме это невозможно.
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192
Сеня Быгэмотиг 3 минуты назад
5. Приказ на первый полет в космос

прикольно что вверху идут даты уже после полета
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5k
Rusber_Optic 4 минуты назад
Самолет, на котором Гагарин учился летать в нашем Саратовском аэроклубе в 1955. Фотка моя.
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4k
Двестиграмм 11 минут назад
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24k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 43 минуты назад
познавательно
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4k
Sanar Час назад
Да все эти бумаги в большинстве есть в музее, вот бы опубликовали кто его прибрал, было бы симпатичней.
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