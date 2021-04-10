Минобороны опубликовало уникальные документы Юрия Гагарина

Среди них зачетная книжка, автобиография, послужной список и многое другое.
Министерство обороны России к 60-летию первого полета человека в космос запустило проект "Земные орбиты покорителей космоса", в которых показало ранее не публиковавшиеся документы первых советских космонавтов.
«К 60-летию первого полета человека в космос на интернет-портале Министерства обороны Российской Федерации открыт новый мультимедийный раздел, посвященный легендам отечественной космонавтики, которые вошли в состав первых отрядов космонавтов. В разделе впервые опубликованы уникальные фотографии и документы, среди которых личные дела офицеров Военно-воздушных сил, первыми покоривших космос, - космонавтов Юрия Гагарина, Германа Титова, Алексея Леонова и других», - говорится на сайте Минобороны.
В проекте представлены удостоверение Гагарина, полетное задание на первый космический полет, служебные характеристики и прочие документы.
2. Юрию Гагарину не давалась только высшая математика. На протяжении всей учебы он получал по предмету не "отлично", а "хорошо"
3.«Летать любит, летает смело и уверенно. В полетах смел, инициативен, настойчив», - говорится в характеристике Гагарина по итогам обучения в 1-м Чкаловском военном авиационном училище летчиков К. Е. Ворошилова.
7. 14 апреля 1961 года Гагарин стал первым, кому было присвоено почетное звание "Летчик-космонавт СССР". Правда, присвоено оно было уже майору, хотя по удостоверению он все еще был лейтенантом
Также в личных документах Юрия Гагарина представлено почетное свидетельство от 6 июля 1977 года о присвоения планете № 1772 имени GAGARIN.
Источник:
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прикольно что вверху идут даты уже после полета