Фермер из Британии выкопал в поле танк-амфибию времен Второй мировой

Мужчина на протяжении трех лет упорно искал боевую машину. И удача, наконец, ему улыбнулась.
Британский фермер Дэниел Эбботт из Кембриджшира выкопал на поле 20-тонный американский танк-амфибию LVT-2 (Water Buffalo), который пропал после наводнения 74 года назад. Дэниел настолько любит
танки историю, что на протяжении трех лет исследовал район Кроуленда, где согласно военным документам таинственно исчезла боевая машина.
Как оказалось, LVT-2 затонул в болоте, раньше его не могли отыскать, поскольку он очень глубоко "закопался" в глину. Чтобы добраться до танка, Эбботу и его помощникам пришлось поднять 4,5 тысячи тонн грунта.
Танки LVT-2 производились в США в 40-е годы прошлого столетия. Найденный "Буйвол" прибыл в Линкошир в составе соединения из 16 боевых машин после войны.
Фермер Дэниел Эбботт надеется, что танк останется в местном музее. Собственно, ради отого он и работал столько лет.
Источник:
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а так, мужик молодец: поставил себе задачу и выполнил (прям как Вовочка из анекдота :))