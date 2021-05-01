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Фермер из Британии выкопал в поле танк-амфибию времен Второй мировой

Фермер из Британии выкопал в поле танк-амфибию времен Второй мировой (6 фото)

Автор:
01 мая 2021 19:19
Сообщество : Военное
Метки: британия   вторая мировая война   находка   танк   фермер   фото   
2590
6

Мужчина на протяжении трех лет упорно искал боевую машину. И удача, наконец, ему улыбнулась.

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Метки: британия   вторая мировая война   находка   танк   фермер   фото   
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9  комментариев
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520
Олег 2 часа назад
LVT-2 не танк, а десантная машина (аналог БТР) https://ru.wikipedia.org/wiki/Landing_Vehicle_Trackedhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Landing_Vehicle_Tracked
а так, мужик молодец: поставил себе задачу и выполнил (прям как Вовочка из анекдота :))
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767
zu4ara Полчаса назад
Англия и танки... нахрена козе баян?
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6k
Serjio Час назад
Какое же это болото когда это поле?
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−98
Андрей Васильев Час назад
войну выиграл Советский Союз. так что английская свинья может подтереться своим флагом
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16k
Robin Hood 2 часа назад
Не думаю что в Англии нельзя взять в аренду нечто подобное.
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6k
sivanov1079 2 часа назад
Сохран какой!
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