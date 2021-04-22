Рассказали как будут выглядеть новые электронные паспорта

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Андрей Ким, советник руководителя Департамента информационных технологий Москвы, описал внешний вид удостоверений личности, которые появятся совсем скоро.
Пластиковая карточка с чипом и мобильным приложением: " В проекте указа уже есть названия для компонентов электронного паспорта. Карточка будет называться ПЭН - паспорт с электронным носителем, а мобильное приложение МИГ - мобильный идентификатор гражданина".
В ПЭН будет расположен QR-код для считывания информации, по которому можно будет получать доступ к защищенному облаку. В нем будут храниться все личные данные - фотография, сведения первого разворота классического паспорта, полис ОМС и данные водительских прав.
Похожим образом будет работать и мобильное приложение. Каждый человек сможет выбирать к каким именно данным предоставлять доступ, в зависимости от ситуации: при оформлении в отель, например, или при покупке алкоголя.
Похожим образом будет работать и мобильное приложение. Каждый человек сможет выбирать к каким именно данным предоставлять доступ, в зависимости от ситуации: при оформлении в отель, например, или при покупке алкоголя.
Несколько ранее МВД сообщало, что в электронном паспорте будут находиться и биометрические данные владельца (отпечатки пальцев, например). При желании в паспорте можно будет оставить и свою электронную подпись.
Планируется выдавать пластиковые карты москвичам в четвертом квартале 2021 года. В Москве его можно будет оформить с 1 декабря 2021 года, а по всей России - не позже 1 июля 2023 года.
Планируется выдавать пластиковые карты москвичам в четвертом квартале 2021 года. В Москве его можно будет оформить с 1 декабря 2021 года, а по всей России - не позже 1 июля 2023 года.
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Опять же, если забыл ключ, то можно сунуть карточку в щель между дверью и косяком и отодвинуть язычок замка.
Ну и, если подсел на кокаин, то можно карточкой разделить кучку коки на дорожки, чтобы потом нюхать их.
Да еще много чего можно сделать.
Т.е. прописку, брак, детей и пр. всё равно нужно будет подтверждать бумажными документами?