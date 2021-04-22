Рассказали как будут выглядеть новые электронные паспорта

В ПЭН будет расположен QR-код для считывания информации, по которому можно будет получать доступ к защищенному облаку. В нем будут храниться все личные данные - фотография, сведения первого разворота классического паспорта, полис ОМС и данные водительских прав.

Похожим образом будет работать и мобильное приложение. Каждый человек сможет выбирать к каким именно данным предоставлять доступ, в зависимости от ситуации: при оформлении в отель, например, или при покупке алкоголя.