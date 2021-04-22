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Рассказали как будут выглядеть новые электронные паспорта

Рассказали как будут выглядеть новые электронные паспорта (3 фото)

Автор:
22 апреля 2021 16:33
Сообщество : Жить в России
Метки: бюрократия   документы   жить в россии   новости   паспорт   электронный паспорт   
1592
3
Андрей Ким, советник руководителя Департамента информационных технологий Москвы, описал внешний вид удостоверений личности, которые появятся совсем скоро.

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Метки: бюрократия   документы   жить в россии   новости   паспорт   электронный паспорт   
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18  комментариев
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7k
Влад Час назад
"защищенное облако"-насмешили))) раньше хакеры, мошейники и тд- по сусекам скребли инфу-а щас удобно-всё в одном месте+неограниченные возможности различных манепуляций этими данными прямо с облака))) взвоем скоро от цифры-пока это только начало. а уж про контроль и воздействие(шантаж и репрессии) с помощью цифры я вообще молчу.
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121
Bhaal 11 минут назад
Главное чтобы не получился такая же байда, как с электронными подписями.
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66k
Пётровыч 21 минуту назад
В России ещё нету ID?
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1k
Shurovik 46 минут назад
У нас в Эстонии уже давно подобное есть. Называется "ИД-карта". Является удостоверением личности и способом авторизации на гос. услугах и в банках. К ней прилагаются два кода - один для авторизации, второй для электронной подписи. И софт есть бесплатно распространяемый.
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396
Mihhail Mishin Shurovik Полчаса назад
Я с 2002 года забыл когда в банк и госучреждения лично ходил. Всё по интернету с помощью " мультипаспорта"
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2k
Запускайте Берлагу! 50 минут назад
Ссылка m.youtube.com
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6k
Pillin Alex Час назад
А преимущества есть какие-то перед бумажным?
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5k
Pravednik84 Pillin Alex Час назад
Меньше боится воды, компактнее, износоустойчивее.
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13k
Serg2001 Pillin Alex 46 минут назад
Конечно! Под внедрение этого паспорта по всей России можно стоооолько бюджетных денег открысить!...
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2k
Frank Borman Pillin Alex Полчаса назад
Если зачешется спина, то можно почесать ее этой карточкой. А с бумажным паспортом такого не сделаешь.
Опять же, если забыл ключ, то можно сунуть карточку в щель между дверью и косяком и отодвинуть язычок замка.
Ну и, если подсел на кокаин, то можно карточкой разделить кучку коки на дорожки, чтобы потом нюхать их.
Да еще много чего можно сделать.
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4k
RomaXz Час назад
Напоминает обычные id карты. Я думал, в России они есть давно.
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6k
Ф Ив RomaXz Час назад
Они были, но не прижились.
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1k
emporio_ss Час назад
так кажется что удобнее чем бумажный
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6k
Ф Ив Час назад
Ну вот и будет составлена едина база биометрических данных. Я не понимаю зачем мне как гражданину это нужно: отпечатки пальцев, снимок лица, отпечаток роговицы. Это уже тотальный контроль получается.
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260
игорь Ф Ив Час назад
а чего бояться, если ты ничего не сделал чего тебе бояться, такой документ у меня уже 7 лет, и снимок лица и глаза и отпечатки пальцев я отдал, мне нечего бояться пусть бояться те кто севершает преступления и думают что их быстро по отпечаткам пальцев вычислят. в наше время и так тотальный контроль везде, ты был в Англии ты знаешь сколько видеокамер в Лондоне, а банковская система, тебе по щелчку пальца могут ограничить доступ ко счету в банке, так что твои опасения напрасны мы уже давно живем в век тотального контроля.
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1k
Дмитрий Час назад
Опять вся Россия -не Москва.
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13k
Роман Час назад
> В нем будут храниться все личные данные - фотография, сведения первого разворота классического паспорта

Т.е. прописку, брак, детей и пр. всё равно нужно будет подтверждать бумажными документами?
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1k
Алексей Роман 54 минуты назад
Конечно. К этому электронному паспорту нужно будет прилагать СНИЛС, выписку из паспортного стола и справку из ЖЭКа о составе семьи.
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