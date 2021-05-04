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Сборник ссылок на документы и прочее для тех, кто интересуется ВОВ

Сборник ссылок на документы и прочее для тех, кто интересуется ВОВ (24 фото)

Автор:
04 мая 2021 14:00
Сообщество : Исторические факты
Метки: ВОВ   Исторические факты   Победа   архивы   война   документы   полезное   ссылки   
1263
24

В преддверии 9 мая, мы собрали для вас кучу ссылок, посвященных Второй мировой войне - от списков военнопленных, до приказов и прочих документальных свидетельств того времени. быть может кому гони будут полезны, да и для общего развития знать свою историю - никогда не помешает.

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Метки: ВОВ   Исторические факты   Победа   архивы   война   документы   полезное   ссылки   
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61k
Доктор Джонс Час назад
Деда в списках нашел... А еще в 80-х годах мой отец разыскал, где он похоронен (числился без вести пропавшим), мои родители ездили туда, и добились, чтобы имя и фамилия деда была высечена на обелиске братской могилы...
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30k
Дмитрий 44 минуты назад
Как-то Архив Военно морского флота разочаровал. А вот банк документов на http://www.podvignaroda.ru/http://www.podvignaroda.ru/ порадовал. По наградам нашел многих родственников при чем с выпиской из приказа от сканированной. За что получил и.т.д. круто сделано. Всем мирного неба и наступающим праздником.
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66k
Холодненький 2 часа назад
Опять ни слова про Ленд Лиз?..
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