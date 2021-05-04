Сборник ссылок на документы и прочее для тех, кто интересуется ВОВ

В преддверии 9 мая, мы собрали для вас кучу ссылок, посвященных Второй мировой войне - от списков военнопленных, до приказов и прочих документальных свидетельств того времени. быть может кому гони будут полезны, да и для общего развития знать свою историю - никогда не помешает.