Сборник ссылок на документы и прочее для тех, кто интересуется ВОВ

В преддверии 9 мая, мы собрали для вас кучу ссылок, посвященных Второй мировой войне - от списков военнопленных, до приказов и прочих документальных свидетельств того времени. быть может кому гони будут полезны, да и для общего развития знать свою историю - никогда не помешает.
Обобщенный банк данных «Мемориал»
Банк данных о защитниках Отечества, погибших, умерших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный период
Военнопленные (немецкие данные)
Военные архивы
Рассекреченные архивы
Танковый фронт
Имена из солдатских медальонов
Еще одна книга памяти (по регионам)
Крымский виртуальный некрополь
Военные карты
Военная литература
Фотографии Героев Войны
Мультимедийная карта войны
Центральный архив Министерства обороны
Авторский пост
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Кому война, а кому и мать родна.