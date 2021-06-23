FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 5871 пост • 701 подписчик подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир 
Ретрофотографии: от панталон до бикини — как менялись купальники за последние 120 лет

Ретрофотографии: от панталон до бикини — как менялись купальники за последние 120 лет (26 фото)

Автор:
23 июня 2021 08:43
Сообщество : ФотоМир
Метки: бикини   девушки   красота   купальник   пляж   фото   
1229
26

История может быть не только у человека, города, страны или нации, но и у вещей, например, у одежды.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: бикини   девушки   красота   купальник   пляж   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
2
2
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Frank Borman 37 минут назад
Раньше, чтобы увидить женскую жопу, надо былп стянуть с бабы купальник. Сейчас, чтобы увидеть женский купальник, надо раздвинуть бабе булки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Мистер Фикс 4 минуты назад
А где эволюция бикини - монокини?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Тиктокеры взялись учить жизни предков: что из этого выйдет (1 фото + 10 видео) Тиктокеры взялись учить жизни предков: что из этого выйдет (1 фото + 10 видео) Как накачать ноги девушке Как накачать ноги девушке Чарующие портреты женщин со всего мира Чарующие портреты женщин со всего мира Раскрашивать колени - забытая тенденция красоты 1920-х годов Раскрашивать колени - забытая тенденция красоты 1920-х годов Как менялись стандарты женской красоты Как менялись стандарты женской красоты "Сектор приз на барабане!": дочка Якубовича поделилась фотографиями в купальнике "Сектор приз на барабане!": дочка Якубовича поделилась фотографиями в купальнике
Musteline

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

408493



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
В Москве африканские студенты избили таджикского бойца ММА
2
126
В Москве африканские студенты избили таджикского бойца ММА
Челябинец ремнем выпорол компанию девушек за громкую музыку и танцы под окнами дома
4
352
Челябинец ремнем выпорол компанию девушек за громкую музыку и танцы под окнами дома
Набирающие популярность в сообществах
Что надо знать
1
6
Что надо знать
Прикольные фото и картинки из сети (Часть 3)
0
0
Прикольные фото и картинки из сети (Часть 3)
Первый день войны: как разворачивались события 22 июня 1941 года
Первый день войны: как разворачивались события 22 июня 1941 года
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Сосед, разрывающий пасть писающему мальчику
3
7

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#футбол#прикол#автомобили#Россия#приколы#картинки#девушки#фотографии
#Юмор#животные#СССР#подборка#дтп#кино#авто аварии#Разное#коронавирус#спорт
#интересно#факты#интересное#аварии#автомир#люди#война#Москва#сша#в мире

На что жалуетесь?

Вернуться