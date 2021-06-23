Ретрофотографии: от панталон до бикини — как менялись купальники за последние 120 лет

Она появилась с первой шкуры, надетой на тело первобытного человека, и до сих пор развивается семимильными шагами. Метаморфозы купальников особенно интересны, ведь их эволюция не длилась веками, а заняла чуть больше 100 лет.

Глядя на современные купальники в виде трех полосок и четырех лямочек, задумываешься, что бизнес производителей тканей в глубоком кризисе. Вот в 1900-х на материалах для купальников не экономили и в продвинутой Европе, а также в Америке была своя мода на купальные или пляжные костюмы. Нередко они представляли собой сложную комбинацию из легкого платья, панталон, головного убора, туфель и даже чулок. Но и такой закрытый образ считался провокационным.

Первые купальники произвели скандальный эффект в светском обществе, но тогда же нарастала популярность синематографа, фильмов и актеров, подающих пример поклонникам. Стоило какой-нибудь звезде появиться в купальнике, и это переставало быть чем-то вульгарным, а переходило в стадию модного тренда.

В 1910-е пляжные одежды стали более открытыми и подходящими для жаркого побережья. Конечно, они еще достаточно скрывали, но чулки и туфли были в прошлом. Самой же главной особенностью становились обтягивающие комбинезоны, за которые в первое время полиция нередко арестовывала рискованных законодательниц мод, обвиняя их в непристойном виде. Но мода была вне законов и полицейских запретов, и купальники ждала длинная история.

Мода 1930-х внесла свои коррективы, которые просматриваются до сих пор. Пляжные костюмы стали открытыми, яркими и подчеркивали все изгибы женской фигуры. Однако ткани использовались как на платья. Такие купальники нередко оснащались молниями и пуговицами, а пару лишних килограммов за зиму приводили в ателье, где пляжный наряд перешивался. Именно в этот период появился раздельный купальник.

Сороковые годы лишь отдаленно затронули купальники и их изменения. Вторая мировая война отбросила далеко назад пляжный отдых и моду. Но к концу сороковых модельеры и портные вновь стали создавать новые модели. Они были скромными, но утонченными.

1950-е стали переломным моментом в эволюции купальных костюмов. Звезды кино и эстрады меняли купальники как перчатки и заставляли весь мир следовать их примеру. Одни напоминали мини-платья, другие — костюмы из очень коротких юбочек и лифов, третьи ассоциировались с нижним бельем. Каждая дама могла и на пляже показать свою внутреннюю натуру и стиль.

1960-е подарили нам бикини, что, несомненно, порадовало как дам, которым было нежарко в слитных купальниках, так и мужчин, которых красотки радовали. Но больше всех выиграла швейная промышленность: ткани на бикини уходило меньше, а повышенный спрос позволял поднять цены.

С тех пор дизайнеры не идут одним путем, а постоянно экспериментируют с этой деталью одежды. Слитные и раздельные, спортивные и кружевные, с глубоким вырезом или без бретелей — каких только купальников нет в гардеробе современных девушек.





