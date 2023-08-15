Несмотря ни на что: фото из Феодосии с отдыха россиянок

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Туристический поток на курорты Крыма в этом году изрядно сократился. О причинах все в курсе, поэтому заострять внимание на этом в посте не будем. Здесь лишь про великолепие пейзажей и женскую красоту!
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