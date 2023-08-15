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Несмотря ни на что: фото из Феодосии с отдыха россиянок

Несмотря ни на что: фото из Феодосии с отдыха россиянок

Автор:
15 августа 2023 14:10
Метки: Крым   девушки   женщины   отдых   пляж   феодосия   
992
16

Туристический поток на курорты Крыма в этом году изрядно сократился. О причинах все в курсе, поэтому заострять внимание на этом в посте не будем. Здесь лишь про великолепие пейзажей и женскую красоту!

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Метки: Крым   девушки   женщины   отдых   пляж   феодосия   
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19k
сеньор Леонсио 19 минут назад
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dima423 39 минут назад
6. красивая азиаточка)
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