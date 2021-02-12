Бикини ввех ногами, или почему все больше девушек эксперементируют с грудью

Если вы хоть иногда просматриваете светскую хронику, то наверянка замечали, что многие знаметитости полюбили носить купальники необычным способом - вверх тормашками. Не удивтельно, что тем самым они задали настоящий тренд. Встечайте, перед вами законодатели моды и их последовательницы.
Старшая сестра телезвезды и предпринимательницы Ким Кардашьян Кортни. Вы удивитесь, но ей 41 год
Стоит отметить, что многие девушки переворачивали верх бикини еще до того, как этот стало мейнстримом
Этот тренд появился несколько пляжных сезонов назад. Его еще называли способом "мгновенного увеличения груди"! Легким движением руки верх купальника превращается в "перевернутое бикини", выгодно подчеркивающее прелести его обладательницы. А что еще нужно знойным летом на пляже, как не всеобщее внимание?
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