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Бикини ввех ногами, или почему все больше девушек эксперементируют с грудью

Бикини ввех ногами, или почему все больше девушек эксперементируют с грудью (15 фото)

Автор:
12 февраля 2021 09:38
Метки: девушки   звезды   красота   купальник   лето   пляж   флешмоб   
3765
15
Если вы хоть иногда просматриваете светскую хронику, то наверянка замечали, что многие знаметитости полюбили носить купальники необычным способом - вверх тормашками. Не удивтельно, что тем самым они задали настоящий тренд. Встечайте, перед вами законодатели моды и их последовательницы.

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Метки: девушки   звезды   красота   купальник   лето   пляж   флешмоб   
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17k
SolomonA 2 часа назад
Почему-почему... Чтоб сиськи показать..
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59
АндрейКос 3 минуты назад
А ещё лучше задом наперёд
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Дмитрий Полчаса назад
Тоже мне, повод для гордости..Я один раз спросонья носок наизнанку надел. И что теперь? В Инстаграм выкладывать?
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4k
a6m5 38 минут назад
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−1
Владлен Загребаев 52 минуты назад
Вижу сиськи - ставлю лайк!
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601
Лучший Друг Владлен Загребаев 45 минут назад
держи!
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2k
Vlamir 52 минуты назад
Бикини "вверх ногами" - это трусы на грудь, а чашечки - вниз!
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253
Борис Колесниченко 53 минуты назад
девки! а теперь трусы вверхногами давай! Бедет бомба, отвечаю!) Лайки лопатой будете грести!
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786
Ян Час назад
С такими грудями я бы тоже по экспериментировал
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19k
BillyBonzz Час назад
Сиськи у большинства искусственные, и каждая обладательница такого финансового вложения стремится их продемонстрировать всем. Это как купить красивую и дорогую машину и держать ее в гараже все время.
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124
*опа Час назад
Отредактируйте название

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4k
Дарвин и аморальная премия *опа 41 минуту назад
Ж-па,не будь такой нудной
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668
narim *опа 8 минут назад
Бикини "ввех ногами" -это названии модели бикини,кавычки забыли поставить!!!))))
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208
WadDad Час назад
А я уж подумал, что верх и низ купальника переставили местами.
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