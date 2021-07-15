19.

На этом снимке 1940-х годов запечатлен бельгийский тяжеловоз жеребец Бруклин Суприм.

Могучий рыже-чалый красавец родился в Миннеаполисе (США) на ферме Эрла Брауна 12 апреля 1928 года и прожил долгую для лошади того времени жизнь — 20 лет.

Коня ещё жеребёнком приобрёл Чарльз Грант Гуд из Огдена (штат Айова).

Бруки вырос и был признан самой тяжёлой лошадью в мире! Его рост в холке составлял порядка 198 см, а вес достигал 1451 кг; обхват его груди составлял 310 см, а каждая из его подков весила 3.4 кг и имела 35.5 см в поперечнике!

Несмотря на свои габариты, он славился своим добрым, покладистым и нежным характером.

Могучий гигант заслуженно вошёл в Книгу рекордов Гиннесса как самая большая лошадь в мире. Конь по договорённости с Гудом выставлялся Ральфом М. Фогельманом на ярмарках в разных штатах Америки, где восторженные зрители всего за 10 центов могли лицезреть коня-великана.