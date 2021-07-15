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Фотографии с богатым историческим прошлым со всего мира

Фотографии с богатым историческим прошлым со всего мира (19 фото)

Автор:
15 июля 2021 21:45
Метки: Россия   СССР   заграница   интересно   история   люди   прошлое   фотографии   
543
19
Предлагаем вам ознакомиться с подборкой интересных фотографий.
В подписи к фото бывают ошибки, иногда курьёзные, прошу вас не быть столь серьёзными, фотографии уже были подписаны но от этого они не перестают быть интересными!
Сайт развлекательный, улыбайтесь чаще, ищите ошибки, будем смеяться вместе :)
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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: Россия   СССР   заграница   интересно   история   люди   прошлое   фотографии   
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62k
Viktor 4 часа назад
Не скупились в СССРе на форму для олимпийцев!

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81k
Taras Kozalupko 3 часа назад
Дорогой Леонид Ильич, как всегда, красава, с цигаркой
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13k
Booka1a 3 часа назад
газонокосилка бешеная, небось еще и дизельная))) хочу такую!
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