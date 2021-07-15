543
19
Предлагаем вам ознакомиться с подборкой интересных фотографий.
В подписи к фото бывают ошибки, иногда курьёзные, прошу вас не быть столь серьёзными, фотографии уже были подписаны но от этого они не перестают быть интересными!
Сайт развлекательный, улыбайтесь чаще, ищите ошибки, будем смеяться вместе :)
В подписи к фото бывают ошибки, иногда курьёзные, прошу вас не быть столь серьёзными, фотографии уже были подписаны но от этого они не перестают быть интересными!
Сайт развлекательный, улыбайтесь чаще, ищите ошибки, будем смеяться вместе :)
2.
В воздухоплавании эллинг — сооружение для постройки, хранения, технического обслуживания и ремонта дирижаблей и аэростатов. Строились из металла, дерева и других материалов. Самый большой эллинг для дирижаблей был построен в 1929 году в г. Акрон (штат Огайо, США)
×
19.
На этом снимке 1940-х годов запечатлен бельгийский тяжеловоз жеребец Бруклин Суприм.
Могучий рыже-чалый красавец родился в Миннеаполисе (США) на ферме Эрла Брауна 12 апреля 1928 года и прожил долгую для лошади того времени жизнь — 20 лет.
Коня ещё жеребёнком приобрёл Чарльз Грант Гуд из Огдена (штат Айова).
Бруки вырос и был признан самой тяжёлой лошадью в мире! Его рост в холке составлял порядка 198 см, а вес достигал 1451 кг; обхват его груди составлял 310 см, а каждая из его подков весила 3.4 кг и имела 35.5 см в поперечнике!
Несмотря на свои габариты, он славился своим добрым, покладистым и нежным характером.
Могучий гигант заслуженно вошёл в Книгу рекордов Гиннесса как самая большая лошадь в мире. Конь по договорённости с Гудом выставлялся Ральфом М. Фогельманом на ярмарках в разных штатах Америки, где восторженные зрители всего за 10 центов могли лицезреть коня-великана.
Могучий рыже-чалый красавец родился в Миннеаполисе (США) на ферме Эрла Брауна 12 апреля 1928 года и прожил долгую для лошади того времени жизнь — 20 лет.
Коня ещё жеребёнком приобрёл Чарльз Грант Гуд из Огдена (штат Айова).
Бруки вырос и был признан самой тяжёлой лошадью в мире! Его рост в холке составлял порядка 198 см, а вес достигал 1451 кг; обхват его груди составлял 310 см, а каждая из его подков весила 3.4 кг и имела 35.5 см в поперечнике!
Несмотря на свои габариты, он славился своим добрым, покладистым и нежным характером.
Могучий гигант заслуженно вошёл в Книгу рекордов Гиннесса как самая большая лошадь в мире. Конь по договорённости с Гудом выставлялся Ральфом М. Фогельманом на ярмарках в разных штатах Америки, где восторженные зрители всего за 10 центов могли лицезреть коня-великана.
Источник:
Еще крутые истории!
- Фотографии, которые доставят вам только страдания
- Советские киноафиши
- Афганистан – беднейшая страна. Но почему же все великие империи пытались её завоевать?
- Селфи во время грозы
36
Понравилось36
Новости партнёров