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50 смешных фотобомб от истинных мастеров влезть в кадр

50 смешных фотобомб от истинных мастеров влезть в кадр (50 фото)

Автор:
14 июля 2021 11:45
Сообщество : Юмор
Метки: может её испортить а может и на оборот!   свадебные фотобомбы   фотобомба   фотобомбер   фотобомбинг   фотобомбы   
437
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Это тот самый случай, когда передний план фотографии неважен. Главное - то, что находится на заднем плане! Фотобомбы могут получаться неожиданно или быть результатом спланированного "злодейства", но обычно они не расстраивают нас, а веселят. Согласны?
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: может её испортить а может и на оборот!   свадебные фотобомбы   фотобомба   фотобомбер   фотобомбинг   фотобомбы   
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