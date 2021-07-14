50 смешных фотобомб от истинных мастеров влезть в кадр

Это тот самый случай, когда передний план фотографии неважен. Главное - то, что находится на заднем плане! Фотобомбы могут получаться неожиданно или быть результатом спланированного "злодейства", но обычно они не расстраивают нас, а веселят. Согласны?

1. Идеальная фотобомба 0 Источник:

2. На пляже для таких кадров - раздолье 0 Источник:

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3. Принц Гарри любит поприкалываться 0 Источник:

4. Возможно, это лучшая фотография, когда-либо сделанная в Рио 0 Источник:

5. "Мама приехала навестить меня в Анкоридж и получила отличную фотобомбу" 0 Источник:

6. "Фотобомба на девичнике моей кузины" 0 Источник:

7. Джейсон Момоа не прочь пофотобомбить 0 Источник:

8. Уровень фотобомбы: очаровательный 0 Источник:

9. Пучок на голове при ближайшем рассмотрении... 0 Источник:

10. Уровень фотобомбы: экспертный 0 Источник:

11. Дельфин - молодец! 0 Источник:

12. "Моя дочь - профессионал фотобомбинга" 0 Источник:

13. Уморительный жеребенок 0 Источник:

14. "Это моя мама (слева) и ее подруги на концерте, и, похоже, они путешествовали во времени и сфотобомбили сами себя" 0 Источник:

15. "Сфотографировала подружку на бранче - и вот..." 0 Источник:

16. Привет, чуваки. Мы тут просто мимо проходили 0 Источник:

17. "Подружился с местными жителями в Марокко несколько недель назад. Парень сзади любил фотобомбить на каждом снимке, а я был не против" 0 Источник:

18. Когда вы делаете снимок во время мотозаезда, а какой-то местный чувак нагло фотобомбит 0 Источник:

19. Кажется, это зомби-лошадь 0 Источник:

20. Собачка на кушетке отлично дополнила прогноз погоды! 0 Источник:

21. На заднем плане - целая семья шутников 0 Источник:

22. Дуэйн Уэйд случайно сфотобомбил момент, когда парень делал девушке предложение 0 Источник:

23. "Мои родители встретили дружелюбного ската на отдыхе" 0 Источник:

24. Кошки не могут позволить собакам жить в мире 0 Источник:

25. Мальчик на заднем плане прекрасен 0 Источник:

26. "Строчка из резюме: фотобомбил свадебные фотографии брата" 0 Источник:

27. Свидетель - симпатяга 0 Источник:

28. Классическая фотобомба 0 Источник:

29. Ребята молодцы 0 Источник:

30. Фотобомба по-гречески 0 Источник:

31. Эта пара хотела, чтобы на фотографии в воздухе висела пыль, и шафер постарался как мог... 0 Источник:

32. Вот тоже интересно получилось 0 Источник:

33. Маленькому ослику скучно 0 Источник:

34. Как разрушить фото с выпускного 0 Источник:

35. Жирафу так будет видней! 0 Источник:

36. И такое бывает 0 Источник:

37. Хорошо пристроился 0 Источник:

38. Ревность 0 Источник:

39. Идеально 0 Источник:

40. "Так доставка UPS "прячет" посылки перед дверью. А кот просто решил сфотобомбить снимок" 0 Источник:

41. Они изо всех сил пытались не испортить фотографию 0 Источник:

42. "Знакомый сфотографировал своего сына. Сын на переднем плане" 0 Источник:

43. Новая мода на прически! 0 Источник:

44. Красавчик! 0 Источник:

45. Нарочно не придумаешь 0 Источник:

46. "Нове было любопытно, почему я вышел на улицу без нее, поэтому она сделала фотобомбу" 0 Источник:

47. Всегда проверяйте, все ли в порядке с фоном на будущей фотографии 0 Источник:

48. Рыбы - те еще проказницы 0 Источник:

49. "Рэпер Дрейк сфотобомбил моих родственников" 0 Источник: