50 смешных фотобомб от истинных мастеров влезть в кадр

Автор:
14 июля 2021 11:45
Это тот самый случай, когда передний план фотографии неважен. Главное - то, что находится на заднем плане! Фотобомбы могут получаться неожиданно или быть результатом спланированного "злодейства", но обычно они не расстраивают нас, а веселят. Согласны?
2. На пляже для таких кадров - раздолье
3. Принц Гарри любит поприкалываться
4. Возможно, это лучшая фотография, когда-либо сделанная в Рио
5. "Мама приехала навестить меня в Анкоридж и получила отличную фотобомбу"
6. "Фотобомба на девичнике моей кузины"
7. Джейсон Момоа не прочь пофотобомбить
8. Уровень фотобомбы: очаровательный
9. Пучок на голове при ближайшем рассмотрении...
10. Уровень фотобомбы: экспертный
12. "Моя дочь - профессионал фотобомбинга"
13. Уморительный жеребенок
14. "Это моя мама (слева) и ее подруги на концерте, и, похоже, они путешествовали во времени и сфотобомбили сами себя"
15. "Сфотографировала подружку на бранче - и вот..."
16. Привет, чуваки. Мы тут просто мимо проходили
17. "Подружился с местными жителями в Марокко несколько недель назад. Парень сзади любил фотобомбить на каждом снимке, а я был не против"
18. Когда вы делаете снимок во время мотозаезда, а какой-то местный чувак нагло фотобомбит
19. Кажется, это зомби-лошадь
20. Собачка на кушетке отлично дополнила прогноз погоды!
21. На заднем плане - целая семья шутников
22. Дуэйн Уэйд случайно сфотобомбил момент, когда парень делал девушке предложение
23. "Мои родители встретили дружелюбного ската на отдыхе"
24. Кошки не могут позволить собакам жить в мире
25. Мальчик на заднем плане прекрасен
26. "Строчка из резюме: фотобомбил свадебные фотографии брата"
27. Свидетель - симпатяга
28. Классическая фотобомба
30. Фотобомба по-гречески
31. Эта пара хотела, чтобы на фотографии в воздухе висела пыль, и шафер постарался как мог...
32. Вот тоже интересно получилось
33. Маленькому ослику скучно
34. Как разрушить фото с выпускного
35. Жирафу так будет видней!
40. "Так доставка UPS "прячет" посылки перед дверью. А кот просто решил сфотобомбить снимок"
41. Они изо всех сил пытались не испортить фотографию
42. "Знакомый сфотографировал своего сына. Сын на переднем плане"
43. Новая мода на прически!
45. Нарочно не придумаешь
46. "Нове было любопытно, почему я вышел на улицу без нее, поэтому она сделала фотобомбу"
47. Всегда проверяйте, все ли в порядке с фоном на будущей фотографии
48. Рыбы - те еще проказницы
49. "Рэпер Дрейк сфотобомбил моих родственников"
50. "Женился на прошлой неделе. Моя любимая фотография - та, где мой шафер влез в кадр"
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— переведено специально для fishki.net
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