18 испорченных кем-то фотографий, которые стали только лучше

Когда люди хотят сделать хорошее фото, обстоятельства показывают, что не всё от них зависит. Ведь на заднем плане может неожиданно кто-нибудь появиться, ну или вдруг произойдёт что-то такое, что просто затмит позирующих своей безумностью и забавностью.