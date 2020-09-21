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18 испорченных кем-то фотографий, которые стали только лучше

18 испорченных кем-то фотографий, которые стали только лучше (19 фото)

Автор:
21 сентября 2020 08:46
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   животные   люди   прикол   фотобомба   юмор   
1834
19
Испортить фотографию может каждый, но улучшить — единицы. Перед вами подборка кадров, которые были кем-то испорчены, но стали от этого только лучше.

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Метки: в мире   животные   люди   прикол   фотобомба   юмор   
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