18 испорченных кем-то фотографий, которые стали только лучше

Испортить фотографию может каждый, но улучшить — единицы. Перед вами подборка кадров, которые были кем-то испорчены, но стали от этого только лучше.
Когда люди хотят сделать хорошее фото, обстоятельства показывают, что не всё от них зависит. Ведь на заднем плане может неожиданно кто-нибудь появиться, ну или вдруг произойдёт что-то такое, что просто затмит позирующих своей безумностью и забавностью.
Источник:
Ссылки по теме:
- Отец подарил сыну самого большого игрушечного карнотавра
- 23 фотографии, которые способны утешить людей, у которых был плохой день
- Оказалось, показалось: 23 фотографии, которые обманут ваши глаза и мозг
- 45 фотографий людей, которые кушали слишком много каши и теперь смотрят на всех свысока
- Парень придумал, как оградить свою девушку от нежелательных знакомств на пляже
48
Понравилось48
Новости партнёров
Загрузка...