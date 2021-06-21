16 случаев, когда архитекторы создавали эффектные и поразительные дома

Архитектура требует большого творческого воображения и необычного мышления, но порой в своих фантазиях создатели домов заходят слишком далеко.
Да, у многих архитекторов получается сделать что-то действительно эффектное и поразительное: они выбирают необычные формы, собирают в одном здании все существующие материалы и геометрические фигуры. Вот только когда смотришь на их творения, думаешь: «Вау, это, конечно, здорово… Но как там жить?».
Здание в стиле пост-модерн построили в турецком Кахраманмараше
Дом в Калифорнии должен быть красивым, но не обязательно удобным
В 2019-м году во французском городе Монпелье появилась жилая башня L’Arbre Blanc
Архитекторы рассказали, что вдохновлялись деревьями, поэтому балконы напоминают ветви. Что ж, возможно!
В китайском Чунцине есть жилой комплекс с вот такой круговой дорогой
Стеклянная хижина парит в воздухе где-то среди норвежских просторов
Ширина квартир в самом узком доме бразильской Куритибы — 3,5 метра!
Интересно, а чем вдохновлялись создатели этого здания в 14-м округе Парижа?
Только одно слово: «Майнкрафт»!
А этот дом в Майями очень даже логичный: квартиры на верхних этажах всегда стоят дороже
Жилое здание в Бангкоке в целом выглядит круто, но похоже на тюрьму из фантастических фильмов
На фоне остальных этот странный домик в Портлэнде смотрится даже вполне нормально
Лестница для пожарного выхода в доме Сан-Паулу
Если честно, я в этой ситуации лучше бы выбрал огонь!
Здание в Каире: когда у тебя есть два набора Лего и хочется построить из них один новый дом
Архитектор этого жилого дома в Тель-Авиве говорит, что гордится каждым оскорблением своего творения
Роскошные небоскрёбы Нью-Йорка тоже могут похвастаться странными формами
Этот дом выглядит так, как будто ты доходишь до последнего уровня в тетрисе и просто складываешь фигурки, как придётся.
Спиральный дом в Рамат Гане из-за сложного дизайна строили целых пять лет
Архитектор Моше Сафди спроектировал Habitat 67 для себя, но с 2018-го года там можно купить квартиру
Что ж, по крайней мере, все эти проекты действительно запоминаются — а для архитектора это уже половина успеха!
Источник:
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