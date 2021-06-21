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16 случаев, когда архитекторы создавали эффектные и поразительные дома

16 случаев, когда архитекторы создавали эффектные и поразительные дома (17 фото)

Автор:
21 июня 2021 08:44
Сообщество : ФотоМир
Метки: архитектура   дома   здания   креатив   подборка   фантазия   фото   
196
17

Архитектура требует большого творческого воображения и необычного мышления, но порой в своих фантазиях создатели домов заходят слишком далеко.

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Метки: архитектура   дома   здания   креатив   подборка   фантазия   фото   
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3  комментария
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3k
Equilibrium 58 минут назад
А в хабитат 67 всегда можно было купить квартиру, просто там они дорогие, да и стоимость обслуживания дорогая. 500-1500 в месяц.
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27k
winergy2012 55 минут назад
Комментарий к фото
Много плюют наверно.
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203k
Барон Мюнхгаузен 55 минут назад
Эффектные и поразительные, но функциональные ли?
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