16 случаев, когда архитекторы создавали эффектные и поразительные дома

Да, у многих архитекторов получается сделать что-то действительно эффектное и поразительное: они выбирают необычные формы, собирают в одном здании все существующие материалы и геометрические фигуры. Вот только когда смотришь на их творения, думаешь: «Вау, это, конечно, здорово… Но как там жить?».





Здание в стиле пост-модерн построили в турецком Кахраманмараше