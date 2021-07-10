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Креатив 80-го уровня: оригинальные дизайнерские решения

Креатив 80-го уровня: оригинальные дизайнерские решения (17 фото)

Автор:
10 июля 2021 08:51
Сообщество : Фабрика идей
Метки: дизайн   забавно   идея   креатив   круто   подборка   фото   
379
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Эти дизайнерские решения так поразили своей оригинальностью и практичностью, что люди были готовы поделиться своим восторгом со всем интернет-пространством.

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Метки: дизайн   забавно   идея   креатив   круто   подборка   фото   
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