Креатив 80-го уровня: оригинальные дизайнерские решения

Эти дизайнерские решения так поразили своей оригинальностью и практичностью, что люди были готовы поделиться своим восторгом со всем интернет-пространством.
Работа дизайнера обязывает специалиста как можно интересней подать тот или иной предмет, и зачастую сделать это не так просто. Особенно когда речь идёт о весьма привычных вещах. Но есть настоящие мастера своего дела, которые могут выкрутить свой креатив на полную мощность и удивить своей задумкой даже самых искушённых людей!
Этот знак выхода выглядит очень круто
Знак «осторожно, мокрый пол» в виде банана
Мой пёс разорвал игрушку в виде коровы, а внутри оказалась пищалка в виде пакета молока
Книга об алкоголизме, название которой нельзя прочитать издалека. Таким образом можно скрыть свою проблему от посторонних
Столбики рядом со школой выполнены в виде карандашей
Если ко всем привычным и обыденным вещам и предметам вокруг нас добавить немного креатива, то они непременно заиграют по-новому и привлекут внимание людей.
Пакет из магазина Марвел
На скатерти в ресторане есть QR-код, по которому можно открыть меню, чтобы не ждать официанта
Кубик Рубика для слепых людей
Забавные игровые карты
Стоянка для велосипедов рядом с кондитерским магазином
Оригинальный подход к простым вещам всегда добавляет им уникальности. В частности потому, что многие из нас и не задумывались о том, что привычные предметы могут выглядеть как-то иначе.
Книга о шоколаде выглядит как плитка, которую кто-то откусил
Открывашка в виде попугайчика
Крышки для стаканчиков, на которых можно герметично закрыть отверстие для питья
Штрих-код на упаковке со спагетти
Ручка двери в мясном магазине
Знак автобусной остановки, который также служит скамейкой
Источник:
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