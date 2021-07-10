Креатив 80-го уровня: оригинальные дизайнерские решения

Работа дизайнера обязывает специалиста как можно интересней подать тот или иной предмет, и зачастую сделать это не так просто. Особенно когда речь идёт о весьма привычных вещах. Но есть настоящие мастера своего дела, которые могут выкрутить свой креатив на полную мощность и удивить своей задумкой даже самых искушённых людей!

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